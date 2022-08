Juventus 1 - Roma 1: la emoción de Paulo Dybala y un análisis de Mourinho bien de tribuna sobre la suerte de su equipo

Entró al partido con algo de nostalgia y cargado de recuerdos, y tras los 90 minutos salió con satisfacción deportiva y sintiéndose parte cada vez más de un proyecto nuevo, diferente al de los últimos siete años de su carrera. Paulo Dybala volvió a la que fue su casa desde 2015 hasta junio último. Con la N° 21 de Roma enfrentó a Juventus (1-1), el club que probablemente elegirá como el que más lo marcó en su trayectoria cuando llegue el momento del balance.

El Allianz Stadium de Turin lo recibió con una mezcla de afecto y reconocimiento. Dybala siempre fue un profesional serio y respetuoso de lo que representa la Vecchia Signora en el calcio. Asumió con resignación cuando desde la dirección del club le notificaron que no le iban a renovar el contrato, que el proyecto ofensivo se iba a asentar sobre el potente serbio Dusan Vlahovic, que a los dos minutos puso el 1-0 para Juventus con un impresionante tiro libre al ángulo.

En el día previo al partido, la Joya había publicado en su Instagram un sentido mensaje, completado con una emotiva foto en la que un “doble Dybala”, uno con la camiseta de Juventus y otro de Roma, se dan un abrazo.

Lo más destacado del partido

Escribió el cordobés en la red social: “El deporte está en su mejor momento cuando se une, y espero que esto sea más cierto que nunca mañana. Será un partido lleno de emociones: volver a una ciudad en la que tengo tantos amigos y jugar en un estadio en el que he vivido buenos momentos y he compartido trofeos con los aficionados de la Juventus que me han hecho sentir como en casa durante siete años. Esta vez, sin embargo, lo haré por la camiseta de la Roma, daré lo mejor de mí para hacer felices a los aficionados giallorossi, que son extraordinarios y están llenos de pasión por el fútbol, y me han recibido muy bien desde el primer día. Pero la belleza del fútbol es también todo esto junto y por eso quiero disfrutar de este partido. Estoy convencido de que será un gran espectáculo... y lo daré todo para ganar. ¡DAJE ROMA”.

En lo estrictamente futbolístico, Dybala contribuyó a que Roma se llevara un empate en un partido en el que Juventus fue claramente superior y pudo sacar una ventaja mayor en el primer tiempo. Dejó pasar la ocasión de asegurar el triunfo. Lo dejó con vida a Roma, que empató luego de que el cordobés conectara con una tijera de pique al piso un córner pasado; la pelota le llegó al inglés Tammy Abraham, que definió frente al arco.

Con el 1-1, el equipo de José Mourinho mantuvo el invicto en tres fechas y el primer puesto, a la espera del encuentro de este domingo entre Fiorentina y Napoli. Dybala, reemplazado a los 32 minutos del segundo tiempo, todavía no convirtió, dentro un esquema con menor volumen ofensivo que el que lo rodeaba en Juventus. En el planteo “Árbol de Navidad” de Mou (4-3-2-1), Dybala es una de las dos media-puntas, generalmente con punto de arranque sobre la derecha y con funciones de enlace entre la salida desde el medio y el ataque.

Mourinho, en el Allianz Stadium, durante el partido Juventus-Roma MARCO BERTORELLO - AFP

Tras el encuentro, un Mourinho que ya se siente de vuelta de todo en el fútbol hizo un análisis sin eufemismos sobre el pobre primer tiempo de su equipo: “Cuando al final me saludé con Allegri (entrenador de Juventus), le dije: ‘Tuvimos el culo de una madonna en la primera mitad’. En la segunda hicimos algo más. ¿Qué les dije en el entretiempo? Que me avergonzaba de ellos. Yo estaba avergonzado. En la segunda parte cambiamos, tuvimos una actitud completamente diferente. Pero no hablemos de la táctica, sino de la actitud. No podemos llegar aquí así. Le dije a Salvatore (Foti, su ayudante de campo): rezá para terminar 1-0. El 1-0 es un resultado fantástico en la primera mitad. Tuvimos la suerte de quedarnos con este resultado. No hicimos nada, pura suerte”.

En la última semana, Roma sufrió dos bajas importante: Nicoló Zaniolo, el volante más creativo del plantel, con un luxación de hombro, y Giorginio Wjnaldum, el refuerzo procedente de Paris Saint Germain, que sufrió la fractura de la tibia derecha durante una práctica. Con el libro de pases abierto hasta el jueves próximo, Roma va a sumar al delantero Andrea Bellotti, que ya hizo la revisión médica. Mourinho expresó sobre esta situaciones: “En el banco me quedaron pocas soluciones ofensivas”. En otra frase sin filtro, Mou lo elogió a Dybala y le pegó a Abraham: “Dybala hizo la diferencia esta noche. Vi a Abraham dando una entrevista, lo hacen parecer como si hubiera jugado un gran partido, pero estuvo horrible”.

Paulo Dybala retribuye el afecto de los tifosi de Juventus MARCO BERTORELLO - AFP

En Juventus no estuvo Ángel Di María, que se recupera de la lesión muscular que sufrió en su promisorio debut con un gol ante Sassuolo. Continúan las negociaciones para incorporar a Leandro Paredes, que llegaría a través de un préstamo con una opción de compra obligatoria por alrededor de 15 millones de euros.

El director ejecutivo de Juventus, Maurizio Arrivabene, expresó este sábado que la intención de sumar el volante del seleccionado argentino va aparejada con la necesidad de que salga el volante Weston McKennie o Denis Zakaria. Se estima que a principios de la semana próxima podría darse la combinación de estas operaciones. Mientras tanto, Paredes está entre los convocados de PSG para el cotejo de este domingo frente a Monaco; en las tres primeras fechas siempre entró desde el banco de los suplentes. El director técnico Christophe Galtier le dio la titularidad al portugués Vitinha, uno de los refuerzos.