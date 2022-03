Karim Benzema. Dos goles para el 3-0 de Real Madrid a Mallorca (y para su récord): se transformó en el máximo goleador francés de la historia

Real Madrid no para: goleó a Mallorca 3-0 y estira su ventaja como líder en España. Además sus protagonistas suman récords. Gracias a su doblete contra el Mallorca este lunes en la Liga, Karim Benzema se ha convertido en el mejor goleador francés de la historia (contando clubes y selección) con 413 tantos, dos más que el anterior poseedor del récord, Thierry Henry, según apunta un cable de la agencia AFP. La mala noticia fue que Benzema salió lesionado.

El Real Madrid aventaja en diez puntos a Sevilla y en quince al Barcelona , tercer clasificado, al que recibirá el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Llega entonado al clásico.

Después que Vinicius abriera el marcador a pase del francés (55), Benzema amplió la cuenta al transformar un penal (77) antes de rematar de cabeza para hacer el 3-0 definitivo frente al Mallorca, por la 28ª jornada.

Karim Benzema, un 9 sin techo Francisco Ubilla - AP

Con su triplete contra el París Saint-Germain el miércoles en la vuelta de octavos de final de la Champions League, Benzema ya había superado a Alfredo Di Stéfano para colocarse como tercer mejor artillero de la historia del Real Madrid con ahora 311 goles con la camiseta merengue.

También marcó 66 tantos cuando jugaba con el Lyon, y 36 goles con la selección francesa, a la que volvió el verano pasado para la Eurocopa. Una hazaña que aumenta su valor si se tiene en cuenta que Benzema estuvo durante mucho tiempo a la sombra de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, que no pateaba los penales del club (reservados durante mucho tiempo a Cristiano o Sergio Ramos) y que fue apartado de la selección francesa durante más de cinco años.

Karim Benzema celebra tras anotar el tercer gol del Real Madrid ante el Mallorca en el partido de la Liga española, el lunes 14 de marzo de 2022. (AP Foto/Francisco Ubilla) Francisco Ubilla - AP

Benzema domina así una clasificación de artilleros históricos franceses que incluye goleadores como Jean-Pierre Papin (372 goles), Michel Platini (358 tantos) o David Trézéguet y Djibril Cissé.

Real Madrid superó sin inconvenientes a un Mallorca que contó con el defensor argentino Franco Russo como suplente. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti sumó así su tercera victoria consecutiva y estiró a diez puntos la ventaja sobre su inmediato perseguidor, Sevilla.

El delantero francés Benzema, máximo artillero de la Liga de España con 22 anotaciones, convirtió a los 32 y 37 minutos (el último de penal), de la segunda etapa. El resultado mantiene al equipo Merengue como líder del torneo con 66 puntos y estiró la ventaja de su escolta, Sevilla (56), a 10 unidades.

Lo mejor del partido

Mallorca en cambio está 16to, con 26 puntos. El equipo madrileño goleó como local la fecha pasada a Real Sociedad por 4 a 1; superó en la 26ta. jornada 1 a 0 a Rayo Vallecano como visitante y también goleó 3 a 0 en Madrid a Alavés en la 25ta.

“Tenemos ventaja, es bueno en este momento de la temporada, pero no cambia nada”, dijo tras el partido el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, rechazando que su equipo tenga media Liga en el bolsillo.