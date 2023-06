Kim Min Jae, el ”Monstruo” surcoreano que salió campeón en Napoli, hace el servicio militar y atrae a Manchester United y Bayern

escuchar

El surcoreano Kim Min-Jae tiene 26 años y su nombre está en la agenda de grandes clubes de Europa. La carrera por su pase es cabeza a cabeza entre Manchester United y Bayern, nada menos. Fue el mejor defensor de la italiana Serie A y una de las figuras del sorprendente campeón, Napoli. Apodado “El Monstruo”, pulverizó estadísticas y se transformó en un referente de la hinchada en su primera temporada en el club en que brilló Diego Maradona. Su contrato lo convierte en una presa codiciada por gigantes del Viejo Continente: puede salir por 50 millones de euros, un precio que está por debajo de su valor de mercado. Traducido: será una de las “gangas” de la ventana de transferencias del verano europeo. Mientras, el futbolista se mantiene aislado de todo. Y está haciendo un servicio militar abreviado de tres semanas en Nonsan, una provincia del centro de Corea del Sur cuya principal actividad es el cultivo del arroz.

Al igual Heung Min-Son, su compatriota y colega mucho más famoso, Min-Jae se ganó el derecho a una conscripción más breve por haber sido campeón en los Juegos de Asia 2018. En lugar de 18 meses, el tiempo obligatorio para cualquier ciudadano de su país, la Torre de Napoli, que mide 1,90 metros, recibirá entrenamiento durante tres semanas y luego tendrá que sumar 544 horas de trabajos voluntarios. El futbolista entró al cuartel el 15 de junio y se perdió los últimos amistosos de su selección, ante Perú en Busán y frente a El Salvador en Daejeon. El nuevo entrenador del equipo surcoreano, el alemán Jürgen Klinsmann, todavía no pudo ver a Min-Jae en acción.

Kim Min-Jae, en una foto de hace unos años, de excursión por Jaenbuk, Corea del Sur.

“Estoy haciendo aportes sociales por medio de Zoom. Les doy charlas a jóvenes futbolistas coreanos. Les digo cómo me sentía a su edad y cómo llegar a donde estoy ahora. Voy a tratar de esparcir mi conocimiento todo lo que pueda durante cada una de las sesiones de una hora. Pero casi nunca alcanza el tiempo, por lo cual lo hago dos veces por cada futbolista”, contó Min-Jae sobre sus actividades sociales, en una entrevista con The Guardian.

Es probable que entre sus enseñanzas figure la historia de su primera convocatoria al seleccionado surcoreano. Llegó a la concentración en un camión que transportaba pescado: su familia administraba un restaurante de sushi y su padre debía hacer un viaje de negocios a un lugar cercano. Fueron siete las horas de viaje. “El camión era muy, muy grande. De entre 15 y 20 toneladas”, contó Kim a The Guardian. “Tenía un tanque de agua donde podían poner pescado fresco. Recuerdo el día tan claramente porque la emoción era enorme. Sólo lamenté que mi papá tuviera que ir a otra ciudad a dejar pescado. Era mi primera convocatoria a una selección, yo era muy joven y me daba un poco de timidez y vergüenza llegar así. Los otros niños llegaron en autos normales. Pero fue una muy buena historia para mí. Estoy cerca de mi padre y ése es el tipo de momentos que me ha hecho ser quien soy”, relató en esa entrevista.

Así juega Kim Min-Jae

El defensor puede ser considerado un producto de la visión y el scouting de Cristiano Giuntoli, el director deportivo de Napoli. Se había destacado con la camiseta de Fenerbahçe en Turquía, cuya liga suele ser receptiva del talento de las principales competencias. Nunca vende futbolistas a Italia, España e Inglaterra, a no ser que se trate de proyectos jóvenes de mucho potencial. Con 25 años, el surcoreano no cumplía ese criterio. Pero era parecido en su juego al senegalés Kalidou Koulibaly, capitán y estandarte del equipo napolitano, que había cumplido un ciclo y percibía el salario más alto del plantel. Giuntoli intervino en las piezas y ganó en juventud. Koulibaly emigró a Chelsea y llegó su reemplazante surcoreano, por el que pagaron 18 millones de euros. Omnipresente en la liga italiana y titular en la Champions League, Kim Min-Jae anotó dos goles. Es un portento físico que nunca se cansa y que, también, puede jugar en una línea de tres. E incluso ejercer como lateral derecho. Su polifuncionalidad es otra de sus virtudes.

En las últimas semanas, la prensa que sigue los traspasos en Europa aseguró que el futbolista asiático tenía “todo acordado” con Manchester United. El entrenador de los Diablos Rojos, el neerlandés Erik Ten Hag, busca un tercer zaguero para favorecer la competencia con Raphaël Varane y el argentino Lisandro Martínez, que llegaron con lo justo al final de la temporada pasada. Todo indica que Harry Maguire tiene contados los días en el club. Y que el sueco Victor Lindelof seguirá siendo suplente. Pero Manchester tenía que esperar a que Min-Jae saliera del cuartel militar.

Kim Min-Jae, de Napoli, le gana en las alturas a Olivier Giroud, de Milan, durante la serie de cuartos de final de la Champions League. Antonio Calanni - AP

La imposibilidad de conseguir la firma inmediata del futbolista alertó a otros gigantes europeos. Bayern, que ya contrató a Raphaël Guerreiro (libre, de Borussia Dortmund), necesita reformar su plantel. Y también va en pos de defensores centrales que propicien vallas invictas, o que sean especialistas en marcar a las referencias ofensivas rivales, como Min-Jae. Si además no sufren problemas físicos y cuentan con un excelente juego aéreo, mucho mejor. Bayern, entonces, también se fijó en el surcoreano.

Sky Sports de Alemania apunta que el defensor puede ganar en el país germano más dinero que en Inglaterra: el sueldo que le habría ofrecido el club bávaro sería de unos 12 millones de euros por temporada. Además, Kim sería titular indiscutido en una defensa que quizás pierda a los franceses Benjamin Pavard y Lucas Hernández, que está a punto de ser vendido a Paris Saint-Germain. El inglés Kyle Walker, de Manchester City, y el español Pau Torres, de Villarreal, son otros candidatos a vestir la camiseta de Bayern y compartir la zaga con el gigante asiático. La oferta a Min-Jae incluyiría un contrato de larga duración: hasta 2028.

LA NACION

Temas Mercado de pases