Juan Patricio Balbi Vignolo 23 de agosto de 2020 • 19:47

"Nunca jugaré en París. Hay muchas estrellas y siempre estaré después de las estrellas". Con 18 años recién cumplidos y después de dos temporadas con tan solo cuatro partidos jugados, Kingsley Coman le confesó a François Gil, su representante de aquel entonces, que no veía un futuro promisorio en PSG. Su postura fue definitiva: eligió no ampliar su contrato con el club que lo formó durante nueve años y en julio de 2014 recaló como agente libre en Juventus.

Hoy, seis años después de aquella decisión, el extremo francés de 24 años amargó al equipo parisino en la final de la Champions League al marcar el gol del 1-0 que le dio el título a Bayern Munich. En el medio, el equipo del fondo soberano de inversión de Qatar lleva invertidos alrededor de 1.300 millones de euros en refuerzos desde 2011. Un festejo con sabor a revancha y redención para un futbolista que sufrió cuatro graves lesiones en su carrera, se perdió el título mundial con Francia y hoy vive su página más gloriosa.

El fútbol está muy lejos de ser una ciencia exacta. No hay fórmulas victoriosas y fórmulas perdedoras. Y los extraños giros del impredecible destino también forman parte de este negocio en forma de pelota que rueda por todo el mundo. La historia de Coman es una nueva paradoja. Nacido el 13 de junio de 1996 en los suburbios de París, Francia, es hijo de padres nacidos en el archipiélago de Guadalupe, territorios franceses de ultramar en el Caribe. A los seis años, comenzó su camino como futbolista en el club regional L'Union Sportive Sénart-Moissy y en 2004 se unió a la cantera de PSG, después de que su padre Christian Coman, hincha del club parisino, lo llevara a una prueba.

Tras nueve años en las inferiores del club, el 17 de febrero de 2013 hizo su debut como profesional y se convirtió en el jugador más joven en hacer su presentación oficial en la institución con 16 años, ocho meses y cuatro días bajo la dirección técnica del italiano Carlo Ancelotti.

En aquel partido, que terminó con derrota 3-2 frente a Sochaux por la Ligue 1, Coman reemplazó a Marco Verratti a falta de cuatro minutos para finalizar el juego. "Las semanas anteriores, había tenido la sensación de que pronto jugaría en el primer equipo. Siempre supe que tenía fe en mí, a pesar de que por entonces yo aún era un muchachito con muy poca experiencia. A menudo me hablaba cara a cara, de manera que cuando debuté, no tuve miedo, yo simplemente estaba feliz de poder celebrar mi debut como profesional con 16 años. Le estoy muy agradecido a Carlo Ancelotti por ello", contó luego Coman en 2016 en diálogo con el sitio de la Bundesliga, cuando tuvo nuevamente al DT italiano, pero ya en Bayern Munich.

Pese al debut, no volvió a tener minutos en aquella temporada 2012/13, y en la 2013/14 su participación con el primer equipo fue escasa: entró en la Supercopa de Francia que PSG le ganó por 2-1 a Bordeaux y tuvo minutos en dos partidos de Liga. En el medio, disputó seis partidos de la Liga Juvenil de la UEFA en la que llegó hasta cuartos de final y tuvo 16 juegos con PSG II en el Championnat National 2 del ascenso francés.

Tras acumular solo cuatro partidos con la primera del equipo parisino, y al verse totalmente relegado por la cantidad de estrellas de aquel plantel contaba en ataque con Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Lucas Moura y Jérémy Ménez y era dirigido por Laurent Blanc, el joven extremo francés quiso dejar Francia para buscar un nuevo rumbo. Y lo hizo en condición de libre tras no negociar su contrato con el club en el que ganó sus primeros títulos: dos Ligue 1, una Supercopa de Francia y una Copa de la Liga. Increíble, pero real.

Coman, autor del gol del título: con un gran cabezazo estampó el 1-0 para Bayern en Lisboa Fuente: Reuters - Crédito: Manu Fernandez

"PSG ha formado un futbolista que ahora juega en la selección francesa y el trabajo se ha hecho bien. Kingsley se sentía dispuesto a jugar tras su primer año con Ancelotti, pero con Blanc sintió que no habría tenido la opción aunque el director deportivo Olivier Létang hubiera hecho todo por conservarle. El propio Coman me dijo: 'Nunca jugaré en París, hay muchas estrellas, siempre estaré después de ellas'", contó el representante François Gil en una entrevista con L'Equipe.

Coman debutó en 2013 y siempre ganó la Liga con sus equipos en todas las temporadas: dos con PSG, una con Juventus y cinco con Bayern Munich. Hoy conquistó su primer trofeo continental.

Juventus fue el destino de Coman en aquel verano europeo de 2014 y el club italiano no tuvo que desembolsar ni un solo euro para contratarlo. Firmó un contrato por cinco temporadas y entre las temporadas 2014/15 y 2015/16 ganó la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa de Italia, pero después de 22 partidos y un gol en el fútbol italiano, se fue cedido a fines de agosto de 2015 a Bayern Munich por dos años a cambio de siete millones de euros. Tras afianzarse en sus dos primeras temporadas en el fútbol alemán, el equipo bávaro desembolsó 21 millones de euros para comprar su pase en abril de 2017.

Bayern campeón: le ganó 1-0 a PSG y conquistó su sexta Orejona Fuente: Reuters

Originalmente el contrato concluía el 30 de junio 2020, pero en diciembre de 2017 se decidió extenderlo hasta junio de 2023. En aquel entonces, el director deportivo Hasan Salihamidzic lo definió como "un jugador con un gran potencial de futuro", mientras Coman rotaba entre el equipo titular y el banco de suplentes. "Estamos contentos de poder mantener a Coman unido al club a largo plazo y estamos convencidos de que con el Bayern tendrá un gran crecimiento".

Las lesiones, el gran problema de su carrera

Pero nada le fue fácil. Coman debió atravesar sucesivas lesiones que le impidieron desarrollarse con normalidad y por las que estuvo alrededor de 600 días parado: además de sucesivos problemas musculares, a fines de 2016 sufrió la rotura de los ligamentos externos de la rodilla y otra en su tobillo izquierdo; en febrero de 2018 padeció una ruptura del ligamento sindesmosis por encima del tobillo izquierdo que le impidió ser campeón del Mundial con Francia; en agosto de 2018 repitió la misma lesión; y a fines de 2019 sufrió la rotura de la cápsula articular de la rodilla izquierda.

Espero no tener que revivir lo que he pasado, ya es suficiente. No aceptaré una tercera operación, significará que tal vez mi pie no está hecho para este nivel. Me iré, viviré otra vida Kingsley Coman, en 2018

Así, tras superar la segunda lesión en su tobillo, Coman amenazó a fines de 2018 con retirarse antes de tener que afrontar una nueva operación. "Espero no tener que revivir lo que he pasado, ya es suficiente. No aceptaré una tercera operación, significará que tal vez mi pie no está hecho para este nivel. Me iré, viviré otra vida, una vida anónima", declaró en TF1. Pero, pese a estar 58 días marginado y perder terreno a fines del año pasado y a comienzos de 2020 por el problema en su rodilla, volvió a resurgir.

El extremo francés se levantó una y otra vez. Nada le impidió seguir adelante. A lo largo de sus cinco temporadas en Bayern, acumula 161 partidos, 33 goles, 35 asistencias y 12 títulos en un ciclo que se terminó de consolidar en la noche de Lisboa, con la primera conquista continental después de 11 festejos locales (cinco Bundesligas, tres Copas de Alemania y tres Supercopas de Alemania).

En la actual temporada 2019/20 que acaba de terminar, Coman coronó un gran progreso con 38 juegos, ocho goles y siete asistencias. A los 24 años, y después de tanto padecimiento, logró el festejo más importante de su carrera. Y amargó el gran sueño del equipo que lo formó durante más de un tercio de su vida.

Coman festeja con Gnabry el gol más importante de su sufrida carrera: valió una Champions Crédito: Twitter Bayern Múnich