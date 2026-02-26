Cuáles son los posibles cruces de los octavos de final de la Champions League y cuándo será el sorteo
La ceremonia se realizará este viernes, desde las 8 de Argentina, en Nyon, Suiza
La Champions League entra en una etapa de definición con posibles cruces de alta tensión. Este viernes, desde las 8, hora de la Argentina, se realizará en Nyon, Suiza, el sorteo de la cita europea, en la que los equipos conocerán sus rivales de los octavos de final. También quedará definido el camino hacia los cuartos de final y hacia las semifinales.
Real Madrid, que dejó atrás a Benfica en una serie con todos los condimentos, y Atlético de Madrid, que tuvo que sufrir ante Brujas, no estarán en el mismo lado del cuadro, de modo que no se verían las caras hasta una hipotética final. Aún queda por decidir por qué lado irá Barcelona, que se clasificó directamente desde la etapa de Liga a los octavos de final.
Los ocho primeros clasificados, que no disputaron la ronda de playoffs, ya esperan a sus rivales, que salieron de esta nueva instancia de duelos cara a cara en una exigente eliminatoria a doble partido. La ronda de los octavos de final se disputará en marzo próximo y el partido de ida está programado para los días 10 y 11 de marzo, mientras que la vuelta tendrá lugar el 17 y 18 del mismo mes. Con el sorteo ya realizado, los equipos sabrán su camino completo hasta la posible final que se celebrará el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.
Algunos equipos ya pueden saber cuáles podrían ser sus rivales, como es el caso de Atlético de Madrid que se enfrentaría con Liverpool o Tottenham. Una empresa compleja para el equipo de Diego Simeone, que tiene sus energías depositadas en pasar a la final de la Copa del Rey. El que no le toque al equipo español se medirá con Galatasaray, de Turquía, que este miércoles eliminó a Juventus en Turín.
Para Real Madrid también podría resultar una instancia de mucho cuidado, porque después del duro choque con Benfica, ahora podría tener que luchar para acceder a los cuartos de final con Manchester City o Sporting Lisboa de Portugal, segundo clasificado en la etapa de Liga. El equipo que no se cruce con el conjunto merengue lo hará con Bodo Glimt, de Noruega, la gran sorpresa de esta temporada, verdugo nada menos que de Inter.
El que no tuvo desgaste en los playoffs fue Barcelona, ya que el de Hansi Flick fue el único equipo español en clasificarse en el Top 8 de la Champions League. Por lo tanto, ahora espera poder mostrar su mejor versión en el posible cruce ante Paris Saint Germain, defensor del título, o Newcastle, el equipo inglés al que ya se enfrentó en la etapa previa y que es otra de las revelaciones. Para este cruce, Chelsea es el equipo que espera saber cuál de estos dos será su rival.
El otro cuadro que deberá definirse es el de Arsenal que espera conocer cuál será su rival para los octavos de final y saldrá de Bayer Leverkusen o Atalanta; el equipo que no se mida ante el conjunto inglés tendrá que hacerlo frente a Bayern Munich.
Los equipos clasificados
- Arsenal
- Bayern de Munich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting CP
- Manchester City
- Newcastle
- Bodo Glimt
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Galatasaray
- PSG
- Real Madrid
