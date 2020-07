Mourinho calificó de "vergonzosa" la decisión del TAS y Guardiola destacó que le deben una disculpa al City Fuente: Reuters

La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que revocó la sanción de la UEFA que dejaba a Manchester City sin competiciones europeas por las dos próximas temporadas por incumplir el fair play financiero, generó un fuerte malestar entre los grandes clubes del fútbol inglés. Y dos de los entrenadores referentes no escondieron su bronca: tanto José Mourinho como Jürgen Klopp unieron su discurso y expresaron un marcado desacuerdo ante lo ocurrido.

En primer lugar, Mourinho, entrenador de Tottenham, fue contundente: calificó de "vergonzosa" la decisión del TAS de quitarle la sanción deportiva y reducir la multa económica de 30 a 10 millones de euros por no cooperar con la investigación. "Ya sé que el dinero es algo fácil para ellos, pero son principios. La decisión es vergonzosa porque si el Manchester City no es culpable no tendría que pagar 10 millones. Si no son culpables, no deberían pagar una multa. Si son culpables, la decisión también es vergonzosa porque deberían ser sancionados", disparó Mou.

"Son vergonzosas en ambos casos. Es un desastre. No estoy diciendo que sean culpables, pero es simple: si uno es inocente no debería pagar multa alguna. No deben ser penalizados. Quizás son víctimas porque no hicieron nada y tienen que pagar millones para nada. No sé si son culpables o no, pero la sentencia me resulta vergonzosa", añadió el DT portugués.

Por su parte, Klopp, técnico de Liverpool, reaccionó ayer al veredicto del TAS diciendo que no era un buen día para el fútbol. "Me pone contento que Manchester City pueda jugar la Champions, pero para ser honestos creo que el de ayer no fue un buen día para el fútbol", afirmó el alemán.

"El Fair Play Financiero es una buena idea para proteger a los clubes y a las competencias o al menos esa era la idea original. Su aplicación apuntaba a que ningún club debía gastar de más sino en base a sus posibilidades reales. Espero que ahora el Fair Play Financiero siga vigente porque fija los límites que no se pueden pasar", agregó Klopp.

Guardiola pide una disculpa: "Lo que hemos hecho es correcto"

Ante las distintas declaraciones que critican la decisión del TAS de anular la sanción a su equipo, Pep Guardiola dijo que Manchester City merece una disculpa y que la reputación del club se vio dañada por el escándalo en torno a las acusaciones de que habían infringido las normas de Juego Limpio Financiero (FFP). Así, el DT español respondió a los comentarios de Mourinho y Klopp y aseguró que no tienen que "pedir permiso" para disputar la próxima Champions League porque han hecho méritos para disputarla.

"Estoy increíblemente contento de esta decisión. Hoy es un buen día para el fútbol. Si hubiéramos roto las reglas nos habrían prohibido (disputar la Champions). El club creía que lo que hizo fue correcto y tres jueces dijeron que lo que hicimos fue correcto. La gente dijo que estábamos engañando y mintiendo. No había presunción de inocencia. Sé que es incómodo para clubes como Manchester United, Liverpool o Arsenal, pero no tenemos que pedir permiso para estar allí", subrayó Guardiola ante la prensa.

"Esto muestra que lo que la gente dice del club no es verdad. José y todos los entrenadores deberían saber que fuimos perjudicados. Se nos debe una disculpa. Nosotros tenemos derecho a defendernos cuando creemos que lo que hemos hecho es correcto. Tres jueces independientes lo han dicho", añadió el español. "Nos perjudicaron. La gente dice que hicimos trampa y mentimos muchas, muchas veces. La presunción de inocencia no estaba ahí y después, cuando ocurrió y fue correcto, por supuesto que estamos increíblemente contentos porque podemos defender lo que hemos hecho en el campo".

En sus declaraciones, Pep también apuntó a un grupo de nueve clubes de la Premier League que, según reportes de la prensa inglesa, les escribieron una carta al TAS para argumentar en contra de que se levantara la suspensión al City. "Chicos, deben aceptarlo, queremos estar aquí y nos esforzamos. En el campo intentamos todo lo posible, a veces ganamos, a veces perdemos. Tienen que entenderlo", cerró.