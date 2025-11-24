Koke alcanza los 700 partidos y aumenta su leyenda en el Atlético de Madrid

El mediocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección, más conocido como Koke, alcanzó este domingo en la victoria de los colchoneros ante el Getafe en el Coliseum la cifra de 700 partidos con el club rojiblanco, y se convirtió a sus 33 años en el primer jugador de la historia del Atlético de Madrid en lograr dicha cifra.

El surgido de las inferiores sigue escribiendo páginas en la historia del Atlético de Madrid. En los más de 122 años de historia del club colchonero, ninguno de sus jugadores había alcanzado la cifra de 700 partidos oficiales vistiendo la camiseta rojiblanca hasta el pasado domingo. Y es que, en el Coliseum, además de la alegría por la quinta victoria consecutiva en Liga, Koke celebró el llegar a la emblemática cifra.

A sus 33 años y con un contrato que expira en junio de 2026, Koke quiere seguir demostrando que tiene mucho fútbol que aportar al equipo de su vida. De hecho, esta temporada está siendo el séptimo jugador más utilizado por el Cholo Diego Simeone, acumulando 1.081 minutos entre todas las competiciones. Además, de los 17 partidos que disputó fue titular en 13 y dio tres asistencias.

Un rendimiento sorprendente teniendo en cuenta el peso que había ido perdiendo en las últimas temporadas, en las que la irrupción de Pablo Barrios y la presencia de Rodrigo De Paul lo había empujado a un rol más secundario. De hecho, el curso pasado participó en 47 partidos, pero sólo en 28 fue titular, para acumular en total 2.798 minutos. Así, los de esta temporada suponen casi el 40% del total del curso pasado.

Cuán afortunados somos de ser testigos de la historia. Cuán dichosos nuestros corazones por disfrutarte día a día ❤🤍 pic.twitter.com/AU7Y4JBjmd — Atlético de Madrid (@Atleti) November 24, 2025

Minutos que se ganó a base de buen juego. En comparación con la temporada pasada, Koke pasó de 88,7% de acierto en el pase a un 92,5%, del 77,4% en el último tercio al 86,2%, y de crear 0,65 ocasiones cada 90 minutos a 1,06. Además, acumula, de media, cada 90 minutos, más de dos progresiones de más de 10 metros con balón con respecto a la temporada pasada, pasando también de ganar el 40,7% de los duelos disputados al 56,6%.

Y a este progreso se une esta simbólica cifra con el club de su vida. En total, 700 partidos separados a lo largo de 17 temporadas como jugador atlético, en las que defendió los colores del club madrileño hasta en siete competiciones -Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Europa League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes-. Una cifra que sólo alcanzaron con un mismo club jugadores de la talla de Leo Messi, Xavi Hernández y Sergio Busquets, en el Barcelona, y Raúl González, Iker Casillas y Manolo Sanchís, en el Real Madrid.

La cinta de capitán que usó Koke en su partido número 700 con la camiseta de Atlético de Madrid

Además, Koke tiene también el honor de ser el jugador del Atlético de Madrid con más partidos en Primera División (497) y Champions League (106). A estos se suman 56 en la Copa del Rey, 29 en la Europa League, siete en la Supercopa de España, tres en el Mundial de Clubes y dos en la Supercopa de Europa. Encuentros en los que el madrileño consiguió marcar 48 tantos y repartir 121 pases de gol, según datos de Transfermarkt, lo que lo convirtieron en el máximo asistente de la historia del club.

Una cuantía de partidos en los que el Atlético de Madrid vivió dos de las mejores décadas de su historia, y así lo reflejan los números del centrocampista. Koke consiguió con el club colchonero dos Ligas (2013-14 y 2020-21), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018), una Copa del Rey (2012-13) y una Supercopa de España (2014). Además, ganó 415 partidos, empató 150 y perdió 134, lo que supone un porcentaje de derrotas de únicamente el 19 por ciento.

700 partidos con el equipo de su vida.

Orgullosos de ti, capitán. ❤️🤍 pic.twitter.com/M4bljjIzHT — Atlético de Madrid (@Atleti) November 23, 2025

Koke es también el jugador más utilizado desde que Diego Pablo Simeone se convirtió en entrenador del Atlético de Madrid, con 662 partidos. Pero además del técnico argentino, ha tenido como entrenadores a Abel Resino, que le hizo debutar, Quique Sánchez Flores y Gregorio Manzano.

A título personal, en sus 700 partidos como rojiblanco, siendo la del Atlético de Madrid la única camiseta que vistió más allá de la de la Selección (70), el rival al que más veces enfrentó fue a Real Madrid (43), al que más veces le ganó es a Getafe (20), ante el que más veces perdió fue Barcelona (20) y Sevilla (7) al que más goles le marcó. Además, Luka Modric (36) fue ante el que más jugó y Carlo Ancelotti (26) el entrenador ante el que más se midió.

DPA