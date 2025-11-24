La espectacular chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años, una pirueta que desafía al tiempo

En Riad, cuando ya no quedaba casi nada por jugar y el 3 a 1 de Al Nassr sobre Al Khaleej parecía un resultado definitivo, Cristiano Ronaldo volvió a recordar por qué ocupa un lugar que muy pocos pueden presumir en la historia del fútbol.

En el sexto minuto de descuento, el portugués se suspendió en el aire y conectó una chilena magistral para sellar el 4-1. Fue un gesto técnico que, con cuatro décadas a cuestas, desafió la lógica, la edad y el calendario con su elasticidad.

Esa pirueta, que inmediatamente recorrió el mundo, llegó en un estadio que ya lo vio festejar cientos de veces, pero que esta vez explotó con un fervor distinto. Porque no fue un gol más: fue el número 954 de su carrera profesional. Una cifra que, lejos de detenerse, sigue avanzando con naturalidad rumbo a la mágica cifra de los 1000 tantos oficiales.

El festejo de Cristiano Ronaldo,d espués de su espectacular chilena en Al-Nassr FAYEZ NURELDINE� - AFP�

La victoria fue amplia, pero no sencilla. Para Al Nassr, líder invicto de la Saudi Pro League tras nueve jornadas, el partido había tenido momentos de tensión. João Félix abrió el marcador a los 39 minutos, luego de un tanto previamente anulado por el VAR, y luego asistió a Wesley Ribeiro para el 2-0.

En el inicio del complemento, Murad Al Hawsawi descontó y encendió alguna alarma. Recién a los 77, Sadio Mané amplió la ventaja con el 3-1. Pero el desenlace estaba reservado uno de los dos mejores futbolistas de los últimos 20 años.

En tiempo de descuento, Nawaf Boushal envió un centro perfecto desde la derecha. Cristiano se acomodó, midió la parábola del balón y conectó una chilena impecable, de esas que parecen incorporadas a su ADN y que tantas veces puso en práctica.

La pelota viajó al rincón más lejano y el estadio se convirtió en una ovación monumental. El crack portugués corrió hacia un costado e hizo su salto característico. Cuando volvió a tocar suelo se escuchó a los hinchas acompañarlo en el “Ssssiiiiiiiiiiuuuuuuu”.

La comparación de todos con aquel gol icónico a Juventus, en la Champions League 2017/18, fue automática. Aquella acrobacia que entonces conmovió al mundo, 16 años después se replicó en pleno desierto saudí.

La repercusión fue inmediata. Las redes sociales lo hicieron viral. El propio Cristiano alimentó el fenómeno desde sus plataformas, subiendo la imagen de esta nueva pieza de colección.

Con este tanto, el delantero se mantiene como segundo máximo anotador del torneo, con diez tantos, apenas uno detrás de João Félix. Pero más allá de las estadísticas, su influencia se refleja en cada ataque de Al Nassr, un equipo que ganó sus nueve partidos en la liga y lidera la tabla con autoridad y comodidad.

Pero el gol no sólo alimenta una racha, un invicto o una campaña sólida. También sostiene su vigencia, que, al igual que lo que sucede con Lionel Messi, parece desafiar el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo, feliz tras su golazo de chilena FAYEZ NURELDINE� - AFP�

Cristiano lleva casi tres años en Arabia Saudita, aun sin títulos colectivos, pero su impacto individual no se detiene. Y en un horizonte que incluye la posibilidad de alcanzar los mil goles oficiales, un hecho inédito en la historia, cada grito lo acerca a un registro que parecía reservado únicamente para los sueños imposibles.

Mientras tanto, la cuenta regresiva sigue su curso. En sus últimas apariciones públicas, Cristiano insinuó que el retiro está más cerca que lejos. Pero también dejó entrever que no piensa irse sin un último gran desafío: el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, con Portugal, buscará levantar la Copa, única pieza que le falta en su colección dorada.

En el presente inmediato, Al Nassr disfruta de su momento. Con Félix, Mané y un plantel plagado de figuras, el equipo de Jorge Jesus sostiene un nivel alto, dinámica ofensiva y ambición permanente.

Sin embargo, absolutamente todos saben que cada fin de semana, inevitablemente, las miradas se posan en el que lleva el número 7 en su espalda. En ese futbolista que convirtió lo extraordinario en rutina y que, incluso a los 40 años, sigue ofreciendo escenas que desafían el paso del tiempo.

La chilena, desde otro ángulo