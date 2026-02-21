Kompany, Guardiola, Luis Enrique y Filipe Luís se expresaron por el supuesto caso de racismo entre Prestianni y Vinícius Jr.

Los supuestos insultos racistas que le habría dicho el argentino Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior continúan generando repercusiones en el mundo del fútbol con diversas opiniones tanto de futbolistas como de entrenadores sobre lo sucedido. Si bien Vincent Kompany y Pep Guardiola optaron por sentar una postura sobre el caso, Luis Enrique reaccionó de una manera impensada cuando fue consultado por la situación. Y la situación más curiosa la vivió Filipe Luís, técnico de Flamengo, que debió retractarse de unas declaraciones que hizo en su visita a la Argentina.

Kompany, que dirige al Bayern Munich, se refirió al hecho que se vivió durante la semana por la UEFA Champions League en el partido entre Benfica y Real Madrid y pidió analizar los hechos de manera objetiva. “Es un tema difícil. Vi el partido y me dejó realmente intrigado. Hay componentes distintos en la historia. Primero, lo que ocurrió en el campo; segundo, lo que pasó con los aficionados. Y luego está lo que sucedió después del partido. Necesitamos separarlos”.

Kompany expuso su descontento con la situación que atravesó Vinicius en Lisboa Carmen Jaspersen - DPA

“Cuando observas la acción en sí y cómo reaccionó Vini, esa reacción no puede fingirse. Se nota que fue una reacción emocional. No veo ningún beneficio para él en ir al árbitro y cargar con toda esa miseria sobre sus hombros. En ese momento vio que era lo correcto”, señaló el exfutbolista que defendió la postura tomada por el jugador del Real Madrid.

Las declaraciones de José Mourinho, respecto a la conversación que tuvo con Vinícius sobre el racismo, también despertó el malestar de Kompany, que se tomó unos minutos para responderle: “Dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador de todos los tiempos fue Eusébio. ¿Sabe por lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60? ¿Estaba él allí viajando con Eusébio en cada partido fuera de casa para ver lo que sufría? Usar su nombre hoy para argumentar en contra de Vini…”.

“Tienes al líder de una organización, José Mourinho, que ataca personalmente a Vinícius Júnior refiriéndose al estilo de su celebración para desacreditarlo. Para mí, en términos de liderazgo, es un gran error y algo que no debemos aceptar”.

Asimismo, el entrenador belga condenó que Prestianni le haya hablado al brasileño escondiéndose en su camiseta. “Tienes a un jugador que esconde lo que está diciendo con su camiseta y al final termina negando haberlo hecho. A menos que el propio jugador se presente, es un caso difícil y lo entiendo”.

El lamento de Guardiola

El entrenador del Manchester City fue consultado en las últimas horas sobre el supuesto comentario racista de Prestianni a Vinícius y pidió por una campaña de concientización en las escuelas para combatir la problemática en la sociedad.

“Hay que pagar más a los profesores. Tenemos que solucionarlo en las escuelas. Hay que pagar más a los profesores y a los doctores, son las personas más importantes. Hay que pagarles más a ellos, no a los entrenadores”, sugirió el español.

Guardiola remarcó que las escuelas deben tener un rol más importante en la lucha contra el racismo Fredrik Varfjell� - NTB�

En ese marco, Guardiola expuso que el problema de la discriminación racial no es exclusivo del fútbol: “Ni haber nacido en un sitio u otro, ni el color de piel hace que seas mejor o peor. Aún queda mucho trabajo que hacer. Es un problema de la sociedad, no solo del fútbol. Hay racismo en todas partes”.

De esta forma, Guardiola dejó una reflexión sobre la situación que se vivió días atrás en la Champions League y que impulsó la posible creación de una “Ley Prestianni” a fin de castigar con severas penas a los jugadores que insultan y se tapan la boca.

Las caras de Luis Enrique

El entrenador del Paris Saint-Germain también fue consultado sobre la polémica que envuelve a todo el fútbol aunque, a diferencia de Kompany y Guardiola, optó por mostrar otro tipo de reacción con el objetivo de evitar dar su opinión sobre el tema.

“Lo que diga sobre ello no tiene importancia”, fue la frase que expuso Luis Enrique y que acompañó con una serie de gestos de incomodidad en su cara.

Rápidamente, el técnico se enfocó en la parte deportiva del equipo y apuntó a hablar sobre el complejo momento que atraviesa el PSG, que pelea el campeonato contra el Lens. “Esta temporada tenemos, de media, tres lesiones por partido. No es fácil rotar. Hay que aprovechar cada situación y gestionarla bien”.

“No recuerdo partidos fáciles contra el colista. Son encuentros complicados y lo más importante es cambiar la mentalidad y ganar los tres puntos”, advirtió de cara al próximo encuentro contra Metz, que pelea el descenso.

Filipe Luís, elogio a Argentina y retractación

Un caso curioso fue el del entrenador de Flamengo, Filipe Luís, que en primer término había tenido palabras elogiosas hacia Argentina, al referirse al incidente entre Prestianni y Vinícius Jr. como “un caso aislado”. Consultado por el tema durante su visita a nuestro país para el choque entre Flamengo y Lanús, por la ida de la Recopa Sudamericana, el DT afirmó: “Un caso aislado de estos no influye en nada sobre lo que pienso de este país”.

Filipe Luís, durante el partido entre Flamengo y Lanús JUAN MABROMATA - AFP

Estas declaraciones no fueron bien tomadas en Brasil y las críticas estuvieron a la orden del día. A tal punto, que el entrenador debió salir a aclarar el asunto con un posteo en sus redes: : “Reconozco que mis palabras, dada la extrema sensibilidad del tema, pueden haber dado lugar a diferentes interpretaciones. El racismo es un delito en Brasil y debería ser tratado con el mismo rigor en todos los países”.