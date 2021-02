Fuente: AFP

A los 33 años, Lionel Messi no está de vuelta: su vigencia es extraordinaria y no solo sobre el campo de juego. Resiste y se destaca en Barcelona, que no se da por vencido en la Liga de España y tiene el sueño de volver a conquistar la Champions League. La Pulga, de vez en cuando, piensa en volar a otros aires y, en el mientras tanto, seduce en otros ámbitos. Por algunas donaciones y por sus premios. Aunque en este último caso, se trata de la excelencia.

Un nuevo trofeo, más reluciente que tantos otros, tendrá en su atril: fue elegido Konex de Brillante de los Premios Konex 2020, luego de la elección a lo mejor del deporte argentino de la década que 2010-2019. Para la entrega de esta edición digital, la fundación creó un "Gran Jurado" que estuvo presidido por Manu Ginóbili, leyenda del básquet argentino y cuatro veces campeón de la NBA, y que tiene como secretario general a Hugo Porta, emblema de Los Pumas. Además, Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de todos los tiempos, fue invitada especial y una suerte de coordinadora para la elección de los ganadores.

Luego de haberse entregado los Diplomas al Mérito a las 100 figuras más destacadas de la actividad "Deportes" en 21 disciplinas, un grupo de notables deliberó y seleccionó a los más destacados. Messi reunió todas las cualidades, que exceden el marco deportivo. En las anteriores entregas de los premios, el Konex de Brillante fue para Juan Manuel Fangio en 1980, Diego Armando Maradona en 1990, Gabriela Sabatini en 2000 y Emanuel Ginóbili en 2010. Y se designó el Konex de Honor, que se otorga a una figura sobresaliente fallecida en la última década; el elegido fue Roberto De Vicenzo, un maestro del golf de nuestro país.

En los Konex de Platino, entre los mejores de cada disciplina, se destacan: Juan Martín del Potro, Luciana Aymar, Adolfo Cambiaso, Paula Pareto, Juan Román Riquelme, Marcelo Gallardo, Diego Simeone y Santiago Lange.

Y se premió, con una mención especial al equipo argentino de Copa Davis de 2016, la Fundación PUPI/Javier Zanetti; La Carrera de Miguel; Oscar Panno; la selección argentina masculina de hockey sobre césped de 2016 y la selección argentina masculina de softbol de 2019.

