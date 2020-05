El Kun está cerca de los 700 mil seguidores en Twitch y supera los 40 videos en menos de un mes Crédito: Sebas Fernández / Youtube

Juan Patricio Balbi Vignolo 10 de mayo de 2020

Domingo 12 de abril por la tarde. Mientras el fin de semana largo de Pascuas empezaba a terminar, a Sergio Agüero se le ocurrió prender su Play Station 4 , conectar una cámara y transmitir dos partidos de FIFA 20 a través de la plataforma Twitch , sin ni siquiera avisar en sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores. "Hola gente de Twitch!! Soy el Kun y este es mi canal Oficial. Suscríbanse para tener novedades!! Abrazo", escribió en el comentario de la transmisión, que duró 45 minutos. Lo que no sabía es que a partir de ese momento comenzaría un fenómeno espectacular. La figura mundial de Manchester City se ha transformado en un exitoso streamer durante la cuarentena.

Aquella primera pequeña transmisión llegó a tener hasta 400 personas en vivo con más de 600 comentarios. Era el comienzo. Desde aquel domingo al día de hoy, el goleador ya tiene más de 50 videos en su canal de Twitch con transmisiones en vivo de FIFA 20, Call Of Duty War Zone, Fortnite y Fórmula 1, los videojuegos en los que más cómodo se siente. Y sus números en la plataforma se han vuelto espectaculares en menos de un mes: ya supera los 750 mil seguidores, sus videos tienen más de un millón y medio de visualizaciones y suele haber más de 30 mil personas viéndolo en directo.

"En realidad comenzó todo casi de casualidad. Porque hacía mucho que no jugaba a la play. Si un poco con Ben (NdR: su hijo Benjamín), que está en Argentina y jugamos online. Pero apareció primero la posibilidad de un partido al NBA2K con Courtois (el arquero belga de Real Madrid) que se transmitió por streaming y después también la movida solidaria que organizaron el Peque Schwartzman y Paulo Dybala con el FIFA. Me gustó participar porque fue otra linda forma de ayudar. Además, la gente que tenía y tiene tanto tiempo libre en la cuarentena, se podía entretener. Sentí que los podía acompañar para hacer más llevadero todo. Y así fue. Una cosa llevó a la otra. Se dio lo de hacer la cuenta en Twitch, que hasta ese momento no sabía lo que era. Y de pronto me encontré con que se iba sumando cada vez más gente mientras jugaba en vivo", le cuenta Agüero a LA NACION desde su casa, en Manchester.

Auriculares, computadora, sillón gamer, TV y consola PS4: los elementos del Kun para hacer una transmisión en directo Crédito: Captura

La metodología es sencilla: desde su hogar, mientras atraviesa la cuarentena con su novia, Sofía Calzetti, el Kun se sienta en su silla, se pone los auriculares, pone música de fondo, transmite el contenido del juego que está jugando en la consola y en el vértice superior derecho de la pantalla comparte sus reacciones en vivo a través de una cámara comprada especialmente para los streams. Además, los que se unen a la transmisión pueden comentar y hablar con él, por lo que no son pocas las veces que Agüero envía saludos, se divierte con los mensajes y hasta cae en algunas bromas encubiertas.

Fanático del FIFA, todo comenzó con partidos amistosos, pero su pasión por los videojuegos y el furor que generaron sus transmisiones lo llevaron a perfeccionarse y dejar atrás su desconocimiento sobre los diferentes modos del juego hasta ser hoy un ávido jugador y pasar varias horas al día para mejorar su equipo y competir online en la modalidad "Ultimate Team".

-¿Qué es lo que más te gusta o disfrutás a la hora de ponerte a jugar y emitir en vivo?

-A mí siempre me gustó la tecnología, aunque no soy un experto. Aprendí un montón en estos días de cómo es la mejor manera de lograr transmisiones en vivo de calidad a través del streaming, algo que pocos años atrás era imposible. Y de a poco me fui enganchando. Empecé a conocer mucho del mundo gamer, a jugadores profesionales que con la mejor onda me fueron enseñando y entendí más cómo es ese mundo.

-¿Te divierte el contacto con la gente?

-Está bueno el ida y vuelta con la gente, en forma directa, interactuar con ellos. Me consultan cosas y trato de responderles, aunque es difícil a todos porque ahora el chat pasa súper rápido por la cantidad de preguntas que se acumulan. Tienen la mejor onda, aunque por ahí hay alguno que se pasa, y yo les hablo naturalmente, tal como soy. Entiendo que no es habitual que me vean así, pero yo soy así. Y quizá eso es lo que más les gusta. Y yo estoy feliz de que lo puedan disfrutar. Me pasó igual, por ejemplo, con la charla que tuve por Instagram live con Thierry Henry que organizó Puma. Hablar con un crack como él en vivo, contarnos nuestras experiencias y poder compartirlo, es otra cosa que disfruté mucho. Lo mismo que la posibilidad de ayudar al programa de la BBC para enseñarle a los chicos a contar en español.

Su perfil gamer es furor y reconocidos streamers o youtubers han jugado con él: los españoles Ibai, Grefg y DjMariiO, que suman millones de seguidores y reproducciones tanto en Twitch como en YouTube, y los argentinos ZEKO y K1NG, de los mejores jugadores de Fortnite del mundo, entre otros, lo han invitado a videos y torneos solidarios por la pandemia de coronavirus. Además, ha competido en diversos torneos y este domingo participa del GP virtual de España de Fórmula 1 con el equipo Red Bull Racing.

Entiendo que no es habitual que me vean así, pero yo soy así. Y quizá eso es lo que más les gusta Sergio Agüero

Así, son muchas las perlitas del Kun en la cuarentena: llamó al youtuber español DjMariiO en directo para saber cómo podía comprar monedas del juego sin que vieran los datos de su tarjeta; jugó con Domingo Blanco y con su compañero Aymeric Laporte; se enojó y revoleó su joystick en vivo al perder con James Rodríguez en la "Champlay", el torneo benéfico de la Cruz Roja; y hasta jugó ante Everton Riberio, de Flamengo de Brasil, en la FIFA eNations Stay And Play Cup, en la que compitió representando a la Argentina.

-¿Qué repercusión tuviste desde Manchester City y tus compañeros?

-Todo bien con el club y con mis compañeros. A ellos no los vi en todos estos días porque cada uno está en su casa. Estamos en contacto y cada uno busca la mejor manera de hacer más llevadera la cuarentena. Acá seguimos una rutina de entrenamiento en la que una vez por semana es grupal a través de una plataforma online y el resto de los días se trabaja de manera individual. Claro que no es lo mismo entrenar en el campo que en un jardín. Pero la idea es estar en forma para cuando todo empiece a volver a la normalidad.

-¿Te gustaría mantener este perfil streamer en el futuro?

-Esto fue posible por la cuarentena, en épocas normales no sucedería. Tengo en claro cuál es mi foco. Soy jugador profesional, me encanta lo que hago y lo importante es estar mentalizado en los entrenamientos y en los partidos. Más aun porque acá se juega muy seguido, hay viajes, y tengo que estar enfocado en eso. Hay muchos desafíos con el City por delante y eso no lo pierdo de vista. De todos modos, cuando todo esto pase puede que algún que otro partido haga por streaming. Pero claro, jeje, no con la continuidad que tuve en estos días.

Desfachatez, inocencia y carisma: el fenómeno explicado por los especialistas

El fenómeno del Kun como streamer fue una sorpresa. Porque, más allá de la resonancia de su nombre en el fútbol mundial, el delantero ha generado una fuerte relación con el público, que le permite seguir creciendo día a día con sus transmisiones. Así lo entienden también los especialistas del mundo gamer y todos coinciden en que su desfachatez y carisma son rasgos esenciales de este éxito contundente.

Sebas Fernández, gamer y youtuber de FIFA, creador de contenidos y manager de Independiente Esports, hizo su primer video con el Kun sobre el videojuego en mayo de 2018 en el predio de la AFA y, en una reciente entrevista en su canal de YouTube, el goleador reveló que lo ayudó a diseñar un cómodo y profesional "set up", el espacio en el que el gamer hace la transmisión.

Sus emisiones en directo derivaron en diferentes compilados y reacciones de otros influencers en YouTube

"Ha roto números de visualizaciones al mismo tiempo y seguidores de una forma explosiva, de la mano de lo que representa como una figura del fútbol mundial. Pero también por su naturalidad, encanto, inocencia, simpleza y humor que genera en cada uno de sus directos. Con un desconocimiento absoluto, se tiró y empezó a stremear , sin hacerlo público en sus redes. Pero la viralización del canal en forma orgánica y natural, de boca en boca, es impactante. Ha llegado a 40 mil personas al mismo tiempo, lo que siempre lo pone por encima de grandes streamers europeos", describe Sebas.

Las pelotas ganadas por sus hat-tricks en la repisa y el premio al MVP del mes de la Premier como soporte de la cámara

"Esto nos sorprendió a todos porque le permitió al Kun mostrarse desde un lado humano y desconocido. Esa es una pata fundamental de su viralización, porque no logra esto solo por ser un jugador de élite. Hay casos de otros futbolistas que han jugado y tuvieron mucha menos gente, como Dele Alli o Harry Kane, por ejemplo", agrega Fernández. "Este momento de la cuarentena permitió el crecimiento de contenidos. Más allá de que la situación económica de nuestro continente no ayuda al mundo gamer, hay un constante crecimiento. Se trata de un público muy grande y fuerte que consume contenidos".

Juan Francisco Sotullo, streamer, gamer profesional y creador de contenido de FIFA 20 conocido como Patan Rex, suma su análisis. "La personalidad del Kun permitió la explosión. Se muestra tal cual es, es humilde y eso los chicos lo ven, por lo que empezó a caer bien y le tomaron cariño. Aparte, es divertido, te hace reír y es natural, no está armado. Es auténtico y sabe comunicarse con la gente", explica Patan, quien es jugador y entrenador de Independiente Esports, además de estar en la selección nacional.

"Con la cuarentena, el mercado virtual aumentó su consumo, somos más vistos, podemos realizar más eventos y presentaciones y explotan las redes. Pero acá cuesta mucho más que en Europa. No tenemos muchas donaciones en directo ni ayudas o sponsors. La creación de contenido en Sudamérica es muy buena y se merece algo mejor", agrega Sotullo.

Por su parte, Juanma Viera, periodista de 221 Radio de La Plata, relator de IESA (International eSports Association) en la Argentina y especialista en eSports, explica: "El Kun tiene el carisma de los creadores de contenidos de nuestro país. Es un pibe sencillo, de barrio, que tiene a miles de personas viéndolo, pero habla y parece que está charlando con sus amigos. Después, la explosión se genera porque él mismo es un generador de imagen. Como Maradona te deja un título cada 30 segundos, el Kun cada 30 segundos te deja material para recortar. Va más allá del juego en sí, importa lo que transmite. Además, hoy en la Argentina el mundo de los deportes electrónicos, streamers y creadores de contenido crece de manera exponencial. Solo le falta el salto de calidad que se lo darán las inversiones a largo plazo".