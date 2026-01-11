Barcelona vs. Real Madrid, en vivo: cómo ver online la final de la Supercopa de España

La final de la Supercopa de España la protagonizan Barcelona y Real Madrid este domingo desde las 16 (hora argentina) en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City de Arabia Saudita con arbitraje de José Luis Munuera Montero para dirimir el primer título del año del fútbol de ese país.

El partido no se transmite por TV, sino que únicamente a través del Canal 116 de Flow. La plataforma digital requiere ser suscriptor para acceder al contenido. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Las últimas tres ediciones del trofeo también las definieron los dos clubes más importantes de España. En la 2022-2023 se impuso el elenco culé 3 a 1; en la siguiente fue victoria de la Casa Blanca 4 a 1; y en la último goleó el blaugrana 5 a 2.

La previa del partido

El equipo dirigido por Hansi Flick disputa el certamen como campeón de La Liga de España y la Copa del Rey 2024-2025. En semifinales vapuleó a Athletic Bilbao 5 a 0 con festejos de Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha por duplicado y accedió al cotejo decisivo casi sin desgastarse.

Lamine Yamal, la gran estrella de Barcelona, es titular este domingo frente a Real Madrid Joan Monfort� - AP�

Del otro lado, el elenco de Xabi Alonso y el argentino Franco Mastantuono, que entró al torneo como subcampeón de La Liga de España y la Copa del Rey 2024-2025, doblegó a Atlético de Madrid 2 a 1 en un clásico muy caliente. Federico Valverde de tiro libre y Rodrygo marcaron los tantos del triunfo ante el plantel de Diego Simeone, que descontó transitoriamiente a través de Alexander Sørloth.

Barcelona lidera el campeonato doméstico con 49 puntos y su escolta es Real Madrid con 45. Con la segunda ronda del certamen en marcha, la proyección es que ambos pujarán por el título hasta las últimas fechas. En la Champions League, en tanto, están 15° y séptimo, respectivamente. El club de la capital de España está accediendo a los octacos de final y el culé, a los playoffs.

Kylian Mbappé se sumó sorpresivamente al Merengue y está disponible para enfrentar a Barcelona Manu Fernández - AP

La sorpresa del partido venidero es que el Merengue tiene a disposición a Kylian Mbappé, su principal figura. El francés se recuperó a contrarreloj de un esguince en su rodilla izquierda y viajó a Arabia Saudita una vez que se consumó la clasificación de su equipo a la definición. Más allá de que está sin rodaje, pelea por un lugar en la formación titular con el joven Gonzalo García.

Posibles formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; y Ferrán Torres. DT: Hans-Dieter Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; y Gonzalo García o Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Barcelona con una cuota máxima de 2.08 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Real Madrid. El empate, que llevaría la definición a los penales después de 90 minutos, paga hasta 4.33.

Ambos equipos se enfrentaron el 26 de octubre pasado por La Liga y ganó el Merengue 2 a 1 como local con goles de Mbappé y Jude Bellingham. Fermín López igualó transitoriamente para el blaugrana.