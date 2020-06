Kun Agüero volvió a Twitch y compartió parte de la transmisión con su novia, Sofía Calzetti Crédito: captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2020 • 11:12

Sergio Agüero encontró un espacio en el que se divierte y parece dispuesto a no dejarlo. Por eso, tras la operación de su rodilla izquierda, el delantero argentino volvió a transmitir en vivo por Twitch, se divirtió, contó cómo advirtió que estaba lesionado (sufrió la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda), cómo lo llevaron al quirófano, se mostró con su novia, Sofia Calzetti, y explicó cuáles serían los plazos de recuperación para volver a estar dentro de una cancha con la camiseta de Manchester City .

Sus transmisiones en Twitch son toda una revolución y en este caso no fue la excepción, porque su aparición fue tendencia en la redes sociales. Kun Agüero, fiel a su estilo, se mostró divertido y bromeando con su seguidores. Explicó que elige ser así antes que amargarse con la lesión y relató: "Fue todo muy rápido. Me lesioné el lunes y el martes me hicieron una resonancia en el club (Manchester City), donde salió que había algo en la rodilla. El miércoles volé a Barcelona y me atendió el doctor [Ramón Cugat]: 'Vení, ponete acá que te miro'. Me acosté en la camilla, me movió un poco la rodilla y se fue. A la hora volvió una enfermero: '¿Ya estás listo? Vamos para el quirófano'. Yo tenía un miedo...".

Y continuó: "Vino un chabón a buscarme con la camilla y yo dije: 'La puta que lo parió'. Me agarró desprevenido. No estaba preparado. Me dijeron que me iban a dar un relajante, ¡pero qué relajante! Era anestesia. Se me fueron los ojos para todos lados. A partir de ahí ya no había forma de enterarse de nada. 'Alta droga' me dieron. Encima vino una enfermera para hacerme unas preguntas y no tenía forma de responderle. Vi toda la operación, pero no me acuerdo de nada. Miraba la compu, pero no me acuerdo de lo que hicieron".

Sobre su lesión, contó que sintió "un ruido" y se dio cuenta de que estaba lesionado: "Fue como el ruido que hacés cuando tocás la tecla de una compu. Y vos sabés que me di cuenta que habían cobrado penal y no lo podía creer. Quise entrar para patearlo, pero no, se me movía la rodilla, lo miré al doctor y le dije: 'Vamos a dentro que me rompí todo'", explicó Agüero. Además, contó que ya comenzó con algunas tareas de rehabilitación y que no hay un tiempo exacto para la vuelta a la cancha: "Puede ser un mes o dos, no hay tiempos. Tengo que hacer todo y tomarlo con tranquilidad".

Kun Agüero volvió a Twitch y contó como vivió la operación de la rodilla izquierda Crédito: captura de pantalla

Siempre de buen humor, el delantero argentino hasta mostró la rodilla que le operaron y se le pudo ver que tenía puesta una media de compresión para ayudar a la recuperación de la lesión del futbolista.