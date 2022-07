Kylian Mbappé, en el ojo de la tormenta: La Liga de España irá a la justicia para cancelar su renovación con PSG

Han pasado ya dos meses desde que Kylian Mbappé sacudió al fútbol mundial y decidió renovar su vínculo con Paris Saint-Germain en vez de pasar a Real Madrid, como se había especulado durante toda la temporada 2021/22. No obstante, La Liga se rehúsa a dar por terminada la saga, y hoy tomó una determinación insólita: exigió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la cancelación de su nuevo contrato con la institución parisina por motivos de fair play financiero.

Según argumenta Juan Branco, abogado de la liga española, PSG “no ha respetado los criterios e indicadores previstos por los reglamentos de la LFP y de la Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG) francesa (a la cual también le solicitó actuar para anular la validación de las cuentas del club), así como los emitidos por la UEFA”, lo cual le generó “un perjuicio importante y directo” para la máxima competencia ibérica.

Javier Tebas, presidente de La Liga, se pronunció repetidas veces en contra de la renovación de Kylian Mbappé con PSG

Según explica Branco, la Liga decidió tomar esta decisión dado que considera que el club de la capital francesa presentó “balances contables falseados y previsiones de presupuestos voluntariamente fantasiosas”, además de haber “maquillado el sistema de ‘partes ligadas’ aplicado con patrocinadores dependientes directamente de la entidad catarí”.

La medida fue rápidamente rechazada por parte de la DNCG, dado que no la considera urgente, pero será examinada de manera más profunda en un plazo más extendido. “Lo esperábamos, era un recurso técnico”, cuenta Branco, que añade que lo que tendrá más importancia será la decisión de fondo que se tome luego, y que según él podría llegar al término de la próxima temporada.

Mbappé se enfrentó a Real Madrid en la última edición de la Champions League, pero a pesar de marcar en ambos partidos PSG sufrió una remontada que lo dejó eliminado en octavos de final ALAIN JOCARD - AFP

La decisión a las constantes quejas públicas del presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre su consideración acerca de la legalidad del acuerdo que firmó el delantero campeón del mundo. “Resulta escandaloso que un club como el PSG, que en la temporada pasada perdió más de 220 millones de euros, tras llevar acumuladas pérdidas de 700 millones de euros en las últimas temporadas (incluso declarando ingresos por patrocinios de muy dudosa cuantía) con un coste de plantilla deportiva en torno a 650 millones para esta temporada 21/22, pueda hacer frente a un acuerdo de estas características”, disparó en un comunicado publicado en mayo, “mientras aquellos clubes que podrían asumir la llegada del jugador sin ver comprometida su masa salarial, se queden sin poder ficharlo”. En esa misma publicación fue donde adelantó la denuncia que formalizó hoy ante las autoridades del deporte mundial.

No obstante, el presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi, siempre desestimó las palabras de Tebas: “Tiene miedo de que la Ligue 1 supere a La Liga”, lo provocó en aquel momento. “La Liga ya no es lo que era. Tengo mucho respeto a la Liga. Pero merecemos respeto. Tenemos al mejor jugador del mundo y eso es lo más importante de todo”, continuó, a lo que Tebas luego respondió que insistiría con su lucha: “Llevamos años luchando contra los clubes Estado. Ya denunciamos al City y al PSG hace tres o cuatro temporadas y fueron sancionados por la UEFA, pero se les levantó la sanción por extrañas decisiones del TAS. Espero que esta vez el TAS, yo soy muy crítico con ellos, no tenga que resolver”.