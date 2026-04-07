Real Madrid recibió un gol de Bayern Munich a los 20 segundos del segundo tiempo en la Champions League

En el gran duelo de la jornada de la Champions League, Bayern Múnich se impuso por 2-1 en su visita a Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por la ida de los cuartos de final. El equipo alemán comenzó ganando y amplió la ventaja a los 20 segundos del segundo tiempo, tras el saque del medio de los locales y una pérdida en mitad de cancha.

Los dirigidos por Vincent Kompany empezaron ganando, en un comienzo que los tuvo con el dominio de la pelota, pero en el que el Madrid golpeaba con contragolpes peligrosos que exigieron a Manuel Neuer. Sin embargo, a los 40 minutos, llegaría el primero de los bávaros. Se produjo una gran jugada del equipo alemán, con triangulación con Harry Kane y asistencia de Serge Gnabry para que Luis Díaz defina y ponga el 1 a 0. Fue el quinto gol en nueve partidos para el colombiano en esta Champions.

En un duelo peleado, pero con claro dominio de los alemanes, la segunda parte arrancó con sorpresas. Real Madrid movió desde el medio y Álvaro Carreras perdió la pelota en la mitad de cancha ante Aleksandar Pavlovic; así, el balón derivó para Michael Olise —imparable durante todo el encuentro—, que encontró solo en la medialuna del área al goleador Kane. El inglés abrió el pie para colocarla en el primer palo y marcó el 2-0. Solo habían pasado 20 segundos desde la reanudación del juego desde la mitad.

El gol de Harry Kane para el 2-0

Cuando parecía que todo sería para los germanos, el Madrid -que nunca se rinde- contestó. Aprovechando las corridas de Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, encontró el descuento. A los 74 minutos, Trent Alexander-Arnold trepó por la derecha, Mbappé llegó por la espalda de Jonathan Tah y la empujó para poner el 2-1 en el Bernabéu.

A pesar de los intentos constantes del equipo de Álvaro Arbeloa, buscando ganarlo hasta el último minuto, no logró empatarlo. La serie se definirá la semana que viene en Múnich, con una ventaja mínima de los alemanes, pero valioso. Bayern mantiene su largo invicto de 14 partidos, siendo uno de los equipos más regulares de la temporada, mientras que Real Madrid volvió a caer por 2-1, ahora por la Champions. Deberá buscar la remontada en el Allianz Arena, procurando no estar distraídos como en esta segunda parte.