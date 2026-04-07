Real Madrid vs. Bayern Munich, en vivo: el minuto a minuto del duelo de ida de los cuartos de la Champions League
Se miden en el Bernabéu por el duelo de ida de la competencia continental
Impresionante Neuer
Tras un contraataque, Valverde habilitó a Mbappé. El francés definió con poco ángulo, pero el arquero alemán la tapó de forma estupenda cuando iba al segundo palo.
Un error que casi termina en gol
Lunin salió con Thiago, que se quedó corto en la devolución y se la dio a Gnabry. El atacante le pegó y el arquero de Real Madrid reaccionó rápido.
AY, THIAGO... Pitarch la regaló y Gnabry tuvo el 1-0 de Bayern vs. Real Madrid . ¡LUNIN SALVÓ A LOS MERENGUES!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026
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Una aproximación más
Mbappé comenzó contragolpe para Real Madrid y cuando juntó a tres rivales, tocó abierto para Vinicius a la izquierda. El brasileño remató buscando el segundo palo, pero Neuer se estiró para mandarla al córner.
GIGANTE MANUEL: Neuer le negó el gol a Vini con una gran atajada.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026
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Llegó Real Madrid
Luego del monólogo de Bayern Munich, los de Madrid recuperaron la pelota y se acercaron. Guller habilitó a Mbappé, que definió ante la buena salida de Neuer, que tapó el remate.
MANUEL PETER NEUER: el arquero alemán de 40 años se equivocó en la salida pero luego le tapó un mano a mano a Mbappé. ¡INOXIDABLE!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026
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Se perdió una chance increíble
Upamekano entró solo por el área chica y le pifió a la definición ¡en frente del arco! La más clara del partido para los alemanes, que son los que protagonizan el partido.
¿CÓMO NO LO HIZO? ¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ UPAMECANO PARA BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026
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La primera cerca
Olise recibió la falta de Huijsen y Bayern Munich tuvo un tiro libre. El propio futbolista que recibió la falta ejecutó el tiro libre y se desvió, pero pasó cerca. Luego, hubo tres córners. En todas las ocasiones los alemanes estuvieron cerca del arco de Lunin.
¡Se juega!
Movió Bayern Munich, que visita a Real Madrid en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. El inglés Michael Oliver es el árbitro del encuentro.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Real Madrid y Bayern Munich ya están en el campo de juego del Bernabéu. En instantes sonará el himno de la competencia, se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Valverde, por el lado de los locales, y Neuer, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Santiago Bernabéu tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
La previa se vivió en las calles de Madrid
Tanto los hinchas locales como los fanáticos que llegaron desde Alemania para alentar a Bayern Múnich formaron parte de una previa con mucha fiesta bajo la lluvia de la capital española. El Bernabéu, que lucirá su techo completamente cerrado, va tomando color y clima de Champions League.
🚌🚨🧣💜 pic.twitter.com/PKezIugvrY— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los futbolistas de ambos equipos salieron al campo de juego a hacer los movimientos previos al partido. En primer lugar aparecieron los arqueros y luego los futbolistas de campo.
Historial y un cruce reciente
Real Madrid y Bayern Múnich protagonizan el “Clásico europeo” con 28 enfrentamientos en partidos oficiales en Champions League. La ventaja la tiene el equipo español con 13 victorias, 11 de los alemanes y 4 empates. La última vez que se midieron fue en las semifinales de la Champions del 2023/2024. Fue igualdad 2 a 2 en la ida disputada en Múnich y triunfo Blanco en el desquite por 2 a 1 en Madrid.
Equipos confirmados
Álvaro Arbeloa definió la frmación para recibir a Bayern Múnich. Franco Mastantuono esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Real Madrid saldrá con: Lunin; Trent Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen y Carreras; Valverde, Thiago y Tchouameni; Arda Güler, Mbappé y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
🆚 @FCBayernES pic.twitter.com/qajqym4pGM
Bayern Munich: Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic; Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz; Harry Kane.
💫🔴⚪ 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 𝐗𝐈 vs. 𝑅𝐸𝐴𝐿 𝑀𝐴𝐷𝑅𝐼𝐷 👊 pic.twitter.com/QpTMB81CZB— FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2026
Cómo ver online Real Madrid vs. Bayern Munich
El partido será transmitido por ESPN y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow, Disney+ y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura de Real Madrid vs. Bayern Munich
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a los cuartos de final de la Champions League. Los españoles, que vienen de eliminar en los octavos a Manchester City, recibirán en el duelo de ida al equipo alemán, que se sobrepuso sin sobresaltos a Atalanta en las pasada instancia. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, comenzará a las 16 de la Argentina y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver.
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