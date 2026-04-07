LA NACION
en vivo

Real Madrid vs. Bayern Munich, en vivo: el minuto a minuto del duelo de ida de los cuartos de la Champions League

Se miden en el Bernabéu por el duelo de ida de la competencia continental

Real Madrid recibe a Bayern Munich por la Champions League
Real Madrid recibe a Bayern Munich por la Champions LeagueOSCAR DEL POZO - AFP

Impresionante Neuer

Tras un contraataque, Valverde habilitó a Mbappé. El francés definió con poco ángulo, pero el arquero alemán la tapó de forma estupenda cuando iba al segundo palo.

Un error que casi termina en gol

Lunin salió con Thiago, que se quedó corto en la devolución y se la dio a Gnabry. El atacante le pegó y el arquero de Real Madrid reaccionó rápido.

Una aproximación más

Mbappé comenzó contragolpe para Real Madrid y cuando juntó a tres rivales, tocó abierto para Vinicius a la izquierda. El brasileño remató buscando el segundo palo, pero Neuer se estiró para mandarla al córner.

Llegó Real Madrid

Luego del monólogo de Bayern Munich, los de Madrid recuperaron la pelota y se acercaron. Guller habilitó a Mbappé, que definió ante la buena salida de Neuer, que tapó el remate.

Se perdió una chance increíble

Upamekano entró solo por el área chica y le pifió a la definición ¡en frente del arco! La más clara del partido para los alemanes, que son los que protagonizan el partido.

La primera cerca

Olise recibió la falta de Huijsen y Bayern Munich tuvo un tiro libre. El propio futbolista que recibió la falta ejecutó el tiro libre y se desvió, pero pasó cerca. Luego, hubo tres córners. En todas las ocasiones los alemanes estuvieron cerca del arco de Lunin.

¡Se juega!

Movió Bayern Munich, que visita a Real Madrid en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. El inglés Michael Oliver es el árbitro del encuentro.

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento, Real Madrid y Bayern Munich ya están en el campo de juego del Bernabéu. En instantes sonará el himno de la competencia, se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Valverde, por el lado de los locales, y Neuer, en el visitante.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Santiago Bernabéu tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Todo listo en el Bernabéu para la ida de los cuartos de final de la Champions
Todo listo en el Bernabéu para la ida de los cuartos de final de la ChampionsPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

La previa se vivió en las calles de Madrid

Tanto los hinchas locales como los fanáticos que llegaron desde Alemania para alentar a Bayern Múnich formaron parte de una previa con mucha fiesta bajo la lluvia de la capital española. El Bernabéu, que lucirá su techo completamente cerrado, va tomando color y clima de Champions League.

La entrada en calor

Desde hace algunos minutos los futbolistas de ambos equipos salieron al campo de juego a hacer los movimientos previos al partido. En primer lugar aparecieron los arqueros y luego los futbolistas de campo.

Manuel Neuer, arquero de Bayern Munich, en la entrada en calor
Manuel Neuer, arquero de Bayern Munich, en la entrada en calorOSCAR DEL POZO - AFP

Historial y un cruce reciente

Real Madrid y Bayern Múnich protagonizan el “Clásico europeo” con 28 enfrentamientos en partidos oficiales en Champions League. La ventaja la tiene el equipo español con 13 victorias, 11 de los alemanes y 4 empates. La última vez que se midieron fue en las semifinales de la Champions del 2023/2024. Fue igualdad 2 a 2 en la ida disputada en Múnich y triunfo Blanco en el desquite por 2 a 1 en Madrid.

Equipos confirmados

Álvaro Arbeloa definió la frmación para recibir a Bayern Múnich. Franco Mastantuono esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Real Madrid saldrá con: Lunin; Trent Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen y Carreras; Valverde, Thiago y Tchouameni; Arda Güler, Mbappé y Vinicius.

Bayern Munich: Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic; Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz; Harry Kane.

Cómo ver online Real Madrid vs. Bayern Munich

El partido será transmitido por ESPN y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow, Disney+ y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Real Madrid y Bayern Munich se midieron por última vez el 8 de mayo de 2024 en las semifinales de la Champions
Real Madrid y Bayern Munich se midieron por última vez el 8 de mayo de 2024 en las semifinales de la Champions OSCAR DEL POZO - AFP

Bienvenidos a la cobertura de Real Madrid vs. Bayern Munich

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a los cuartos de final de la Champions League. Los españoles, que vienen de eliminar en los octavos a Manchester City, recibirán en el duelo de ida al equipo alemán, que se sobrepuso sin sobresaltos a Atalanta en las pasada instancia. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, comenzará a las 16 de la Argentina y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Fran y Juan Manuel Cerúndolo, Báez y Comesaña en el Masters 1000 de Montecarlo y el torneo Apertura
    1

    La agenda de la TV del lunes: Fran y Juan Manuel Cerúndolo, Báez y Comesaña en el Masters 1000 de Montecarlo y el torneo Apertura

  2. Lautaro Martínez: doblete en su regreso luego de 46 días, récord en Inter y un aviso directo a Scaloni
    2

    Lautaro Martínez volvió con un doblete, rompió otro récord en Inter y envió una señal con vistas a la Copa del Mundo

  3. El duelo que nadie quiere perderse entre los clubes marca-país y dos goleadores que dan miedo
    3

    Real Madrid vs. Bayern Munich: choque de potencias y con Mbappé y Kane como puntales de la Champions League

  4. Horario de Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026
    4

    Horario de Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026