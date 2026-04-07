Real Madrid vs. Bayern Munich, en vivo: el minuto a minuto del duelo de ida de los cuartos de la Champions League

Álvaro Arbeloa definió la frmación para recibir a Bayern Múnich. Franco Mastantuono esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Real Madrid saldrá con: Lunin; Trent Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen y Carreras; Valverde, Thiago y Tchouameni; Arda Güler, Mbappé y Vinicius.

Bayern Munich: Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic; Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz; Harry Kane.