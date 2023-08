escuchar

Las noticias alrededor de Kylian Mbappé siguen en primera plana en el mundo del fútbol, con un giro sorpresivo en esta oportunidad respecto de su relación con París Saint Germain, más allá de la paz que se firmó la semana anterior con el propietario del club, Nasser Al-Khelaïfi.

Después de volver a entrenarse con el plantel, de ser convocado por el entrenador Luis Enrique para el partido del sábado pasado ante Toulouse y de anotar el gol poco después de ingresar desde el banco en el 1-1 por la segunda fecha de la Liga de Francia, ahora se abre la posibilidad de que su vínculo con PSG no termine con el jugador quedando libre.

En medio de eso, y dentro de un vestuario en el que algunas heridas parecen abiertas, el indulto que recibió por no haber firmado su contrato, lo que le implicó no participar de la gira de pretemporada ni ser tenido en cuenta en la fecha inicial, no fue suficiente para ser considerado entre sus compañeros con las condiciones para ser el capitán: apenas recibió un voto, de su amigo marroquí Achraf Hakimi, y la cinta seguirá entonces en poder del brasileño Marquinhos, según indicó la cadena RMC Sport.

Por lo pronto, por estas horas se advierten caras más felices en la dirigencia de París Saint-Germain cuando se les menciona a Mbappé, al que se creía muy cercano a Real Madrid. El medio británico Sky Sports sostiene que no sólo la estrella francesa no se irá libre en 2024, sino que podrían estar avanzadas las negociaciones para diseñar un acuerdo de cara al futuro entre las partes.

El campeón de la Ligue 1 no quiere saber nada con dejar ir a la figura del plantel de manera gratuita y los grandes equipos del continente europeo se mantienen a la expectativa del caso. “Kylian Mbappé está en negociaciones contractuales con el PSG”, tituló SkySports y plantea que surgen en las charlas dos alternativas. Una, activar la cláusula de un año extra que tiene en su vínculo y así estirar su estadía hasta mediados de 2025, lo que parecía sentenciado el año pasado cuando presentaron su continuidad en el club luego de coquetear con Real Madrid. ¿La otra? Firmar un acuerdo completamente nuevo y así volver a imponer las condiciones, ya sin Lionel Messi ni Neymar en el plantel.

Kylian Mbappé posaba en mayo de 2022 con una camiseta del PSG que tenía el número 2025 y luego la relación con el presidente Nasser Al-Khelaifi tuvo un cortocircuito; ahora, vuelve a ser posible la extensión del vínculo

Las dos opciones representan una mala noticia para los merengues, que sigue soñando con quedarse con Kiki en condición jugador de libre. Sin embargo, esa posibilidad ya no parece viable y el conjunto español debería abonar una importante cifra si quiere comprar a Mbappé. El portal agrega que la incorporación de Ousmane Dembélé fue importante a la hora de decidir su decisión de quedarse en el club y que podría seducirlo aún más la idea si PSG logra cerrar el acuerdo para tener a Randal Kolo Muani, que acepta las condiciones del campeón francés, pero encuentra resistencia en Eintratch Frankfurt, su actual club.

Además, la salida de Neymar al Al-Hilal de Arabia Saudita fue otra jugada para ganarse nuevamente la confianza del goleador, ya que sentía que nunca iban a poder encajar juntos dentro del equipo con el brasileño, al que despidió con un frío abrazo.

Kylian Mbappe, en un ida y vuelta con PSG que tiene un final abierto FRANCK FIFE - AFP

“Lo descarto al ciento por ciento. Creo que la plantilla está cerrada y todos los jugadores están focalizados en esta temporada”, sentenció el entrenador de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, cuando le consultaron por Mbappé. Aunque diversos medios españoles reportaron la posibilidad de una última oferta de la Casa Blanca al PSG antes del cierre del mercado por cerca de 200 millones de euros, el DT le bajó completamente la persiana al tema.

Tras dos empates en las dos primeras jornadas del campeonato galo, el próximo sábado PSG intentará lograr su primera victoria al recibir a Lens en el Parque de los Príncipes. Será una ocasión muy especial para descubrir si los fanáticos parisinos mantienen el amor incondicional por su máxima estrella y ver si Luis Enrique lo considera titular por primera vez desde que asumió, y tras varias semanas de tormentas entre el club y el astro de la selección francesa.

LA NACION