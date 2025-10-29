Murió Juan Carlos Carotti, histórico jugador y director técnico de San Lorenzo

Juan Carlos Carotti, símbolo de San Lorenzo en distintas etapas de su vida deportiva, murió este martes a los 83 años. Integrante del recordado grupo de los Carasucias en los años ‘70 y director técnico del equipo conocido como los Camboyanos en los ochenta, su fallecimiento generó una profunda tristeza en el club azulgrana.

La institución lo despidió con un mensaje en sus redes oficiales, donde destacó sus diferentes etapas en el club. “Se nos fue, a los 83 años, el querido Juan Carlos Carotti, quien formó parte de los Carasucias como futbolista, fue director técnico de los Camboyanos en los ‘80 y trabajó muchos años con los juveniles de su amado San Lorenzo”, expresó el club.

La despedida que San Lorenzo publicó en su cuenta de X concluyó con un mensaje afectuoso: “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Tito!”.

Carotti debutó en la Primera División con la camiseta azulgrana a comienzos de la década del sesenta. Jugó entre 1961 y 1966, marcó 12 goles en 63 partidos y compartió equipo con figuras como Victorio Casa, Roberto Telch, Horacio Doval, Héctor “Bambino” Veira y Fernando Areán, según informó DeporTV. Ese grupo de jóvenes sentó las bases del plantel que dos años más tarde se consagró campeón invicto del Metropolitano 1968, bajo el apodo de los Matadores.

El delantero nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, también vistió las camisetas de Unión de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, además de haber tenido un paso internacional por Millonarios e Independiente Medellín, ambos de Colombia.

Tras su retiro como futbolista, Carotti se volcó a la dirección técnica y desarrolló una extensa labor en las divisiones inferiores de San Lorenzo. A fines de los años ’80, pasó a hacerse cargo del primer equipo.

En ese momento, San Lorenzo contaba con jugadores como José Luis Chilavert, Luis Malvarez, Sergio Marchi, Blas Giunta, Darío Siviski, Walter Perazzo y Leonardo Madelón. Se trataba del grupo conocido como Los Camboyanos, que luego, con Bambino Veira en el banco, logró llegar a semifinales de la Copa Libertadores de 1988, como informó DeporTV.

Años más tarde, Carotti regresó al banco azulgrana en 1992 para dirigir la fase final de la Copa Libertadores de ese año. San Lorenzo llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por Newell’s Old Boys, que se impuso por 4-0 en Rosario y luego empató 1-1 en la revancha jugada en la cancha de Ferro.

Además de sus pasos por San Lorenzo, el técnico santafesino dirigió a varios equipos del ascenso, entre ellos Deportivo Laferrere, San Miguel y Deportivo Morón.