La AFA les pagó a los futbolistas de San Lorenzo y evitó que Alexis Cuello quede libre

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó que transfirió este miércoles los haberes correspondientes al saldo de julio y al mes completo de agosto adeudados a los jugadores de San Lorenzo. La medida se ejecutó por instrucción del presidente Claudio Tapia, en medio de la crisis económica que atraviesa el Ciclón.

El organismo también intervino en la situación contractual del delantero Alexis Cuello, quien había intimado al club por la falta de pago. En ese caso, informó la AFA, al atacante se le giró el saldo de agosto y los montos completos de septiembre y octubre, con lo que se evitó que quedara en libertad de contratación por inhibición.

De haber ocurrido eso, recrea la agencia Noticias Argentinas, San Lorenzo se habría expuesto a un perjuicio económico ante una eventual salida del futbolista. Cuando Cuello intimó al club por una deuda de 75 mil dólares, dejó expuesto otro conflicto salarial en un plantel atravesado por problemas económicos.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, salió a calmar los ánimos en San Lorenzo, donde Marcelo Moretti ya no sonríe por su situación en el club Archivo

“En el día de la fecha, por instrucción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto”, comienza el comunicado de la entidad madre del fútbol albiceleste.

“En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago”, agregó el detalle del salvataje.

¿Qué había pasado con Cuello? El goleador intimó a San Lorenzo. Hizo un reclamo en el que afirmó que no percibió ningún pago desde su arribo en enero de 2024 desde Almagro y, si el club no respondía dentro del plazo legal, podía quedar en libertad de acción.

Alexis Cuello es el goleador de San Lorenzo en el vigente Torneo Clausura JUAN MANUEL BAEZ

Cuello sostiene que no cobró premios, ni el porcentaje correspondiente por el préstamo, ni lo acordado tras la compra definitiva. Goleador del equipo en el Torneo Clausura, con cinco tantos hasta el momento, y el segundo máximo artillero del Ciclón en 2025 (con 6), detrás de Andrés Vombergar (9), es titular indiscutido y una pieza clave para animarse a soñar con un título, pese a un contexto totalmente desfavorable en lo institucional.

En medio de este ambiente turbulento, más por lo que ocurre fuera de la cancha, en el plano institucional, el entrenador Damián Ayude señaló en declaraciones a TNT Sports: “Nos pone contentos que la AFA esté pendiente y quiera darle una mano al club, y más que nada a los chicos, que ellos son trabajadores, lo necesitan para tener tranquilidad. Sabemos que la situación es compleja, defienden una camiseta muy grande, que es muy exigente, y es justo, cuando te exigen tanto que su parte sea correspondida”.

"BIENVENIDO QUE LA AFA ESTÉ PENDIENTE Y QUE EL CHIQUI TENGA CRUCE DE LLAMADOS CON LOS CHICOS"



Damián Ayude se refirió a la ayuda de la AFA con el plante de San Lorenzo por los suedos atrasados#PelotaParada pic.twitter.com/VfDVmAqkqd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 19, 2025

La semana pasada, los futbolistas de San Lorenzo expusieron su hartazgo y publicaron un comunicado en las redes sociales en el que informaban de atrasos en los sueldos y malas condiciones para ejercer sus tareas. “Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y afecta el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, relatan los jugadores. Alertaban por una “situación insostenible” y por “reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”. Además, reclamaron que las autoridades del club “actúen con la responsabilidad que el momento exige”. Horas después, el comunicado fue borrado de las cuentas sociales a pedido de la propia AFA.

El comunicado del plantel profesional de San Lorenzo ante las promesas incumplidas de los dirigentes y una situación que consideran "insostnible" Instagram: @avombergar

Tras clasificarse a los playoffs, San Lorenzo jugará el sábado por los octavos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero como visitante, porque la localía se define por la mejor posición en la etapa de grupos. El ganador avanzará a la siguiente instancia.

Se sabe que existe un malestar profundo y un elevado grado de preocupación en todo el plantel por las promesas de pago incumplidas y el depósito a cuentagotas de los salarios. Así y todo, en medio de una crisis dirigencial que muestra al club al borde del abismo, los jugadores salen a la cancha con una actitud en las antípodas de lo que sucede fuera y todavía se ilusionan con pelear el campeonato.