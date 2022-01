La agenda de la TV del domingo: la final del Australian Open, los cuartos de la Copa África, las eliminatorias de la Concacaf, los Pumas 7′s en el Circuito Mundial de Seven y los Leones en la final de la Copa Panamericana

La agenda deportiva para seguir este domingo comenzará desde temprano con la gran final del Abierto de Australia, entre el español Rafael Nadal y el ruso Daniil Medvedev. Desde las 5.30, el mejor tenis del mundo ofrece la primera gran definición de la temporada, en Melbourne.

Medvedev y Nadal se cruzan en la final del Australian Open Reuters

El fútbol propone opciones en diversos continentes. Por un lado, los últimos dos partidos de cuartos de final de la Copa África, con el duelo entre dos candidatos, Egipto y Marruecos, y un nuevo enfrentamiento entre Senegal y Guinea Ecuatorial, que igualaron sin goles su encuentro cuando compartieron la etapa de grupos. Las eliminatorias de la Concacaf están ingresando en zona de definiciones rumbo a Qatar 2022 y son claves los enfrentamientos entre Canadá - Estados Unidos y México, dirigido por el Tata Martino, ante Costa Rica.

En tanto, en el orden regional, clubes uruguayos -Wanderers y River- y mendocinos -Independiente Rivadavia y Gimnasia- se miden por un nuevo torneo de verano. Y el futsal entrega cuatro partidos correspondientes a la Copa América.

Los Pumas 7's van en busca de otra final en el Mundial de Seven fede louteiro - Prensa UAR

Además, la adrenalina sube con Los Leones en la final de la Copa Panamericana de hockey, enfrentando a Chile y el rugby internacional, con los Pumas 7′s en la jornada de definición del Mundial de Seven de Sevilla y el Top 14, con el atrapante juego entre Stade Francais vs. Toulon, entre otras propuestas para no apartarse del televisor en todo el día.

La televisación del domingo 30

TENIS

5.30 El Abierto de Australia. La final: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev. ESPN

FÚTBOL

Torneo de verano

18.15 Wanderers vs. River Plate (U). Fox Sports Premium

21.30 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (M). Fox Sports Premium

Eliminatorias Concacaf

16.55 Canadá vs. Estados Unidos. ESPN 3

19.50 México vs. Costa Rica. ESPN

Copa África

12.50 Egipto vs. Marruecos. Los cuartos de final. ESPN

15.50 Senegal vs. Guinea Ecuatorial. Los cuartos de final. ESPN

FUTSAL

Copa América

11 Ecuador vs. Chile. DirecTV Sports2

13 Bolivia vs. Perú. DirecTV Sports2

15 Uruguay vs. Colombia. DirecTV Sports2

17 Paraguay vs. Venezuela. DirecTV Sports2

RUGBY

Seven de Sevilla

12.28 Argentina vs. Australia, por la semifinal. Star+

16.26. La final: el ganador de Argentina-Australia vs. el vencedor de Sudáfrica-Irlanda. Star+

Premiership

11.30 Sale Sharks vs. Leicester Tigers. ESPN 2

Top 14 de Francia

17 Stade Francais vs. Toulon. ESPN por Star+

HOCKEY

Copa Panamericana

14.30 Canadá vs. Estados Unidos. Por el tercer puesto. DirecTV Sports

17 Los Leones vs. Chile. La final. DirecTV Sports

FÚTBOL AMERICANO