LA NACION

La agenda de la TV del jueves: el Mundial Sub 20, eliminatorias de Europa y el Masters 1000 de Shanghai

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Novak Djokovic buscará la semifinal ante Zizou Bergs
Novak Djokovic buscará la semifinal ante Zizou BergsJADE GAO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 9 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Mundial Sub 20

  • 16.30 Estados Unidos vs. Italia. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20 Marruecos vs. Corea del Sur. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)

Eliminatorias europeas

  • 13 Finlandia vs. Lituania. Disney+
  • 15.30 Malta vs. Países Bajos. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 15.30 República Checa vs. Croacia. Disney+
  • 15.30 Austria vs. San Marino. Disney+
  • 15.30 Escocia vs. Grecia. Disney+
  • 15.30 Islas Feroe vs. Montenegro. Disney+
Países Bajos visita a Malta
Países Bajos visita a MaltaPeter Dejong - AP

TENIS

Masters 1000 de Shanghai

  • 7.30 Zizou Bergs vs. Novak Djokovic, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 15.45 Paris Basketball vs. Bologna. Dsports (616/1616 HD)
  • 16 Real Madrid vs. ASVEL. Dsports2 (612/1612 HD)
Facundo Campazzo, el argentino que juega en Real Madrid
Facundo Campazzo, el argentino que juega en Real MadridEMILIO COBOS

Liga Sudamericana

  • 19.10 Vasco da Gama vs. Ferro. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 21.40 Club Universitario vs. Motilones. Dsports2 (612/1612 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Argentina vs. España, por la Finalissima: esto es lo que se sabe del partido pendiente
    1

    Argentina vs. España, por la Finalissima: esto es lo que se sabe del partido pendiente

  2. Los dos goles de Mo Salah que ayudaron a Egipto a llegar al Mundial 2026
    2

    De la mano de Mo Salah, Egipto goleó y estará en el Mundial 2026

  3. El Boca campeón de 2007: domó egos, le dio vuelo a Riquelme y se sentó en la mesa de los grandes
    3

    Miguel Ángel Russo y aquel Boca de 2007: domó egos, tomó café y se sentó a la mesa de los grandes

  4. Por qué cambió la sede del amistoso de Argentina ante Puerto Rico en Estados Unidos
    4

    La selección argentina y un cambio de sede y día para el amistoso con Puerto Rico que favorecería la presencia de Messi

Cargando banners ...