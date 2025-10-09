La agenda de la TV del jueves: el Mundial Sub 20, eliminatorias de Europa y el Masters 1000 de Shanghai
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 9 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Mundial Sub 20
- 16.30 Estados Unidos vs. Italia. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
- 20 Marruecos vs. Corea del Sur. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
Eliminatorias europeas
- 13 Finlandia vs. Lituania. Disney+
- 15.30 Malta vs. Países Bajos. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 15.30 República Checa vs. Croacia. Disney+
- 15.30 Austria vs. San Marino. Disney+
- 15.30 Escocia vs. Grecia. Disney+
- 15.30 Islas Feroe vs. Montenegro. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Shanghai
- 7.30 Zizou Bergs vs. Novak Djokovic, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 15.45 Paris Basketball vs. Bologna. Dsports (616/1616 HD)
- 16 Real Madrid vs. ASVEL. Dsports2 (612/1612 HD)
Liga Sudamericana
- 19.10 Vasco da Gama vs. Ferro. Dsports2 (612/1612 HD)
- 21.40 Club Universitario vs. Motilones. Dsports2 (612/1612 HD)
