La agenda de la TV del jueves: Estudiantes-Flamengo por la Copa Libertadores y Aston Villa en la Europa League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Flamengo's Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta and Estudiantes' midfielder #05 Santiago Ascacibar fight for the ball during the Copa Libertadores quarterfinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Estudiantes de La Plata at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil on September 18, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Estudiantes recibe a Flamengo en el desquite de los cuartos de final de la LibertadoresPABLO PORCIUNCULA - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 25 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 San Pablo vs. Liga de Quito. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 21.30 Estudiantes vs. Flamengo. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Copa Sudamericana

  • 21.30 Universidad de Chile vs. Alianza Lima. Los cuartos de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD)

Liga de España

  • 14.30 Osasuna vs. Elche. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 16.30 Oviedo vs. Barcelona. Dsports (610/1610 HD)
Barcelona visita a Oviedo
Barcelona visita a OviedoJoan Monfort - AP

Europa League

  • 13 Lille vs. Brann. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 13:30 Go Ahead Eagles vs. Steaua. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 15:40 Aston Villa vs. Bologna. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 15:40 Utrecht vs. Lyon. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 15:40 Stuttgart vs. Celta de Vigo. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 15:40 Ferencváros vs. Viktoria Plzen. Disney+
  • 15:40 Rangers vs. Genk. Disney+
  • 15:40 Salzburgo vs. Porto. Disney+
  • 15:40 Young Boys vs. Panathinaikos. Disney+
Aston Villa recibe a Bologna
Aston Villa recibe a Bolognadpa - PA Wire

VÓLEIBOL

Mundial 2025

  • 9 Estados Unidos vs. Bulgaria. Los cuartos de final. Dsports (610/1610 HD)
