La agenda de la TV del jueves: Estudiantes-Flamengo por la Copa Libertadores y Aston Villa en la Europa League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 25 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 San Pablo vs. Liga de Quito. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 21.30 Estudiantes vs. Flamengo. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Copa Sudamericana
- 21.30 Universidad de Chile vs. Alianza Lima. Los cuartos de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD)
Liga de España
- 14.30 Osasuna vs. Elche. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 16.30 Oviedo vs. Barcelona. Dsports (610/1610 HD)
Europa League
- 13 Lille vs. Brann. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 13:30 Go Ahead Eagles vs. Steaua. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 15:40 Aston Villa vs. Bologna. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 15:40 Utrecht vs. Lyon. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 15:40 Stuttgart vs. Celta de Vigo. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 15:40 Ferencváros vs. Viktoria Plzen. Disney+
- 15:40 Rangers vs. Genk. Disney+
- 15:40 Salzburgo vs. Porto. Disney+
- 15:40 Young Boys vs. Panathinaikos. Disney+
VÓLEIBOL
Mundial 2025
- 9 Estados Unidos vs. Bulgaria. Los cuartos de final. Dsports (610/1610 HD)
