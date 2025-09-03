LA NACION

La agenda de la TV del jueves: Messi juega su último partido oficial por Argentina en casa por las eliminatorias

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
La selección argentina se mide ante Venezuela
La selección argentina se mide ante VenezuelaLOGAN RIELY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 4 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias sudamericanas

  • 20.30 Colombia vs. Bolivia. Dsports (610/1610 HD)
  • 20.30 Paraguay vs. Ecuador. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 20.30 Argentina vs. Venezuela. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
  • 21.30 Brasil vs. Chile. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
Brasil recibe a Chile
Brasil recibe a ChileNELSON ALMEIDA - AFP

Eliminatorias europeas

  • 9 Kazajistán vs. Gales. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 10.45 Georgia vs. Turquía. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 13 Lituania vs. Malta. Disney+
  • 15.30 Eslovaquia vs. Alemania. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 15:30 Liechtenstein vs. Bélgica. Disney+
  • 15:45 Luxemburgo vs. Irlanda del Norte. Disney+
  • 15:45 Bulgaria vs. España. Disney+
  • 15:45 Países Bajos vs. Polonia. Disney+
España visita a Bulgaria
España visita a BulgariaMartin Meissner - AP

Amistosos internacionales

  • 13 Noruega vs. Finlandia. Disney+
  • 13 Gibraltar vs. Albania. Disney+

TENIS

US Open

  • 20 Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula, por las semifinales femeninas. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
Aryna Sabalenka se mide ante la anfitriona Jessica Pegula
Aryna Sabalenka se mide ante la anfitriona Jessica PegulaDYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CICLISMO

  • 10.50 La Vuelta a España. Etapa 12. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

GOLF

  • 9 Amgen Irish Open. La primera vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
