La agenda de la TV del jueves: Messi juega su último partido oficial por Argentina en casa por las eliminatorias

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 4 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias sudamericanas

20.30 Colombia vs. Bolivia. Dsports (610/1610 HD)

20.30 Paraguay vs. Ecuador. Dsports2 (612/1612 HD)

20.30 Argentina vs. Venezuela. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

21.30 Brasil vs. Chile. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)

Brasil recibe a Chile NELSON ALMEIDA� - AFP�

Eliminatorias europeas

9 Kazajistán vs. Gales. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

10.45 Georgia vs. Turquía. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

13 Lituania vs. Malta. Disney+

15.30 Eslovaquia vs. Alemania. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

15:30 Liechtenstein vs. Bélgica. Disney+

15:45 Luxemburgo vs. Irlanda del Norte. Disney+

15:45 Bulgaria vs. España. Disney+

15:45 Países Bajos vs. Polonia. Disney+

España visita a Bulgaria Martin Meissner� - AP�

Amistosos internacionales

13 Noruega vs. Finlandia. Disney+

13 Gibraltar vs. Albania. Disney+

TENIS

US Open

20 Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula, por las semifinales femeninas. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+

Aryna Sabalenka se mide ante la anfitriona Jessica Pegula DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CICLISMO

10.50 La Vuelta a España. Etapa 12. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

GOLF