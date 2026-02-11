La agenda de la TV del jueves: River frente a Argentinos Juniors, Atlético de Madrid-Barcelona y tenis en el Buenos Aires

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 12 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

19 Tigre vs. Aldosivi. ESPN Premium

21.15 Argentinos vs. River. TNT Sports

Copa del Rey

17 Atlético de Madrid vs. Barcelona. La semifinal, ida. Canal 116 (Flow)

Atlético Madrid y Barcelona se miden por la ida de las semifinales de la Copa del Rey JOSEP LAGO - AFP

Premier League

17 Brentford vs. Arsenal. ESPN

Copa Libertadores

21.30 Universidad Católica de Ecuador vs. Juventud de las Piedras (Uru). La primera rueda, partido de vuelta. Fox Sports y Dsney+

Brasileirão

19.30 Fluminense vs. Botafogo. Canal 117 (Flow)

TENIS

Argentina Open

13 Los octavos de final, con Luciano Darderi vs. Tomás Barrios Vera y Juan Manuel Cerúndolo vs. Pedro Martínez. TyC Sports

18.30 Ignacio Buse vs. Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli vs. Mariano Navone, por los octavos de final. TyC Sports

Camilo Ugo Carabelli animará la sesión nocturna del jueves en Palermo Sergio Llamera

BÁSQUETBOL

Euroliga

16:15 Olympiacos vs. Estrella Roja. DSports (1614)

16:30 Barcelona vs. Paris Basketball. DSports (1615)

HOCKEY

Pro League Masculino

11 India vs. Argentina. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

12 Pruebas de Pretemporada, día 2. Fox Sports y Disney+

Pierre Gasly será el protagonista del jueves en los ensayos de Alpine en Bahrein Prensa Alpine

VÓLEIBOL

Torneo ACLAV