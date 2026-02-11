LA NACION

La agenda de la TV del jueves: River frente a Argentinos Juniors, Atlético de Madrid-Barcelona y tenis en el Buenos Aires

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

River visita a Argentinos Juniors en La Paternal
River visita a Argentinos Juniors en La PaternalMARCOS BRINDICCI

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 12 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19 Tigre vs. Aldosivi. ESPN Premium
  • 21.15 Argentinos vs. River. TNT Sports

Copa del Rey

  • 17 Atlético de Madrid vs. Barcelona. La semifinal, ida. Canal 116 (Flow)
Atlético Madrid y Barcelona se miden por la ida de las semifinales de la Copa del Rey
Atlético Madrid y Barcelona se miden por la ida de las semifinales de la Copa del ReyJOSEP LAGO - AFP

Premier League

  • 17 Brentford vs. Arsenal. ESPN

Copa Libertadores

  • 21.30 Universidad Católica de Ecuador vs. Juventud de las Piedras (Uru). La primera rueda, partido de vuelta. Fox Sports y Dsney+

Brasileirão

  • 19.30 Fluminense vs. Botafogo. Canal 117 (Flow)

TENIS

Argentina Open

  • 13 Los octavos de final, con Luciano Darderi vs. Tomás Barrios Vera y Juan Manuel Cerúndolo vs. Pedro Martínez. TyC Sports
  • 18.30 Ignacio Buse vs. Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli vs. Mariano Navone, por los octavos de final. TyC Sports
Camilo Ugo Carabelli animará la sesión nocturna del jueves en Palermo
Camilo Ugo Carabelli animará la sesión nocturna del jueves en PalermoSergio Llamera

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16:15 Olympiacos vs. Estrella Roja. DSports (1614)
  • 16:30 Barcelona vs. Paris Basketball. DSports (1615)

HOCKEY

Pro League Masculino

  • 11 India vs. Argentina. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 12 Pruebas de Pretemporada, día 2. Fox Sports y Disney+
Pierre Gasly será el protagonista del jueves en los ensayos de Alpine en Bahrein
Pierre Gasly será el protagonista del jueves en los ensayos de Alpine en BahreinPrensa Alpine

VÓLEIBOL

Torneo ACLAV

  • 11 Tucumán de Gimnasia vs. Ciudad. Fox Sports 2
  • 15 Defensores de Banfield vs. Monteros. Fox Sports 2
  • 18 San Lorenzo vs. UPCN San Juan Voley. Fox Sports 2
  • 21 River vs. Boca. Fox Sports 3
