La agenda de la TV del jueves: River frente a Argentinos Juniors, Atlético de Madrid-Barcelona y tenis en el Buenos Aires
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 12 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19 Tigre vs. Aldosivi. ESPN Premium
- 21.15 Argentinos vs. River. TNT Sports
Copa del Rey
- 17 Atlético de Madrid vs. Barcelona. La semifinal, ida. Canal 116 (Flow)
Premier League
- 17 Brentford vs. Arsenal. ESPN
Copa Libertadores
- 21.30 Universidad Católica de Ecuador vs. Juventud de las Piedras (Uru). La primera rueda, partido de vuelta. Fox Sports y Dsney+
Brasileirão
- 19.30 Fluminense vs. Botafogo. Canal 117 (Flow)
TENIS
Argentina Open
- 13 Los octavos de final, con Luciano Darderi vs. Tomás Barrios Vera y Juan Manuel Cerúndolo vs. Pedro Martínez. TyC Sports
- 18.30 Ignacio Buse vs. Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli vs. Mariano Navone, por los octavos de final. TyC Sports
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16:15 Olympiacos vs. Estrella Roja. DSports (1614)
- 16:30 Barcelona vs. Paris Basketball. DSports (1615)
HOCKEY
Pro League Masculino
- 11 India vs. Argentina. ESPN 3
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 12 Pruebas de Pretemporada, día 2. Fox Sports y Disney+
VÓLEIBOL
Torneo ACLAV
- 11 Tucumán de Gimnasia vs. Ciudad. Fox Sports 2
- 15 Defensores de Banfield vs. Monteros. Fox Sports 2
- 18 San Lorenzo vs. UPCN San Juan Voley. Fox Sports 2
- 21 River vs. Boca. Fox Sports 3
