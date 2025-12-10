La agenda de la TV del jueves: toda la Europa League y la Conference League, las Leonas y los Leones del hockey
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 11 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Europa League
- 14.45 Dinamo Zagreb vs. Betis. ESPN
- 14.45 Midtylland vs. Genk. ESPN 2
- 14.45 Utrecht vs. Nothingham Forest. ESPN 3
- 14.45 Young Boys vs. Lille. ESPN 4
- 14.45 Ferencváros vs. Rangers. Canal 116 (Flow)
- 14.45 Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv. Canal 117 (Flow)
- 14.45 Nice vs. SC Braga. Disney+ Premium
- 14.45 Ludogorets vs. PAOK. Disney+ Premium
- 14.45 Sturm Graz vs. Estrella Roja. Disney+ Premium
- 17 Basel vs. Aston Villa. ESPN
- 17 Celtic vs. Roma. ESPN 2
- 17 Lyon vs. Go Ahead Eagles. ESPN 3
- 17 Porto vs. Malmö. ESPN 4
- 17 Celta de Vigo vs. Bologna, Canal 117 (Flow)
- 17 Steaua Bucarest vs. Feyenoord. Canal 116 (Flow)
- 17 Panathinaikos vs. Viktoria Plzen. Disney+ Premium
- 17 Freiburg vs. Salzburg. Disney+ Premium
- 17 Brann vs. Fenerbahce. Disney+ Premium
Conference League
- 14:45 Breidablik vs. Shamrock Rovers. Disney+ Premium
- 14:45 Drita vs. AZ Alkmaar. Disney+ Premium
- 14:45 Fiorentina vs. Dynamo Kyiv. Disney+ Premium
- 14:45 Häcken vs. AEK Larnaca. Disney+ Premium
- 14:45 Jagiellonia Białystok vs. Rayo Vallecano. Disney+ Premium
- 14:45 Noah vs. Legia Warsaw. Disney+ Premium
- 14:45 Samsunspor vs. AEK Athens. Disney+ Premium
- 14:45 Shkëndija vs. Slovan Bratislava. Disney+ Premium
- 14:45 Universitatea Craiova vs. Sparta Prague. Disney+ Premium
- 17 Aberdeen vs. Strasbourg. Disney+ Premium
- 17 Hamrun Spartans vs. Shakhtar Donetsk. Disney+ Premium
- 17 KuPS Kuopio vs. Lausanne. Disney+ Premium
- 17 Lech Poznan vs. Mainz 05. Disney+ Premium
- 17 Lincoln Red Imps vs. Sigma Olomouc. Disney+ Premium
- 17 Raków Częstochowa vs. Zrinjski Mostar. Disney+ Premium
- 17 Rapid Wien vs. Omonia. Disney+ Premium
- 17 Rijeka vs. Celje. Disney+ Premium
- 17 Shelbourne vs. Crystal Palace. Disney+ Premium
HOCKEY
Pro League
- 18.55 Los Leones vs. Pakistán. ESPN 2
- 21.30 Las Leonas vs. Países Bajos. ESPN 2
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.45 Paris Basketball vs. Zalgaris Kaunas. DSports (1616)
- 21.40 Real Madrid vs. Baskonia. DSports 2 (1612)
Champions League Americas
- 19.10 Instituto vs. Sesi Franca. DSports 2
- 21.40 Boca vs. Minas. DSports 2
BOXEO
ESPN Knockout
- 20.30 Alexandre Gaumont vs. Ramadan Hiseni. ESPN 4
