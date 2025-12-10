LA NACION

La agenda de la TV del jueves: toda la Europa League y la Conference League, las Leonas y los Leones del hockey

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El arquero Emiliano Martínez, de Aston Villa
El arquero Emiliano Martínez, de Aston VillaRene Nijhuis/MB Media - Getty Images Europe

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 11 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Europa League

  • 14.45 Dinamo Zagreb vs. Betis. ESPN
  • 14.45 Midtylland vs. Genk. ESPN 2
  • 14.45 Utrecht vs. Nothingham Forest. ESPN 3
  • 14.45 Young Boys vs. Lille. ESPN 4
  • 14.45 Ferencváros vs. Rangers. Canal 116 (Flow)
  • 14.45 Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv. Canal 117 (Flow)
  • 14.45 Nice vs. SC Braga. Disney+ Premium
  • 14.45 Ludogorets vs. PAOK. Disney+ Premium
  • 14.45 Sturm Graz vs. Estrella Roja. Disney+ Premium
  • 17 Basel vs. Aston Villa. ESPN
  • 17 Celtic vs. Roma. ESPN 2
  • 17 Lyon vs. Go Ahead Eagles. ESPN 3
  • 17 Porto vs. Malmö. ESPN 4
  • 17 Celta de Vigo vs. Bologna, Canal 117 (Flow)
  • 17 Steaua Bucarest vs. Feyenoord. Canal 116 (Flow)
  • 17 Panathinaikos vs. Viktoria Plzen. Disney+ Premium
  • 17 Freiburg vs. Salzburg. Disney+ Premium
  • 17 Brann vs. Fenerbahce. Disney+ Premium
Alan Varela, jugador de Porto
Alan Varela, jugador de PortoQuality Sport Images - Getty Images Europe

Conference League

  • 14:45 Breidablik vs. Shamrock Rovers. Disney+ Premium
  • 14:45 Drita vs. AZ Alkmaar. Disney+ Premium
  • 14:45 Fiorentina vs. Dynamo Kyiv. Disney+ Premium
  • 14:45 Häcken vs. AEK Larnaca. Disney+ Premium
  • 14:45 Jagiellonia Białystok vs. Rayo Vallecano. Disney+ Premium
  • 14:45 Noah vs. Legia Warsaw. Disney+ Premium
  • 14:45 Samsunspor vs. AEK Athens. Disney+ Premium
  • 14:45 Shkëndija vs. Slovan Bratislava. Disney+ Premium
  • 14:45 Universitatea Craiova vs. Sparta Prague. Disney+ Premium
  • 17 Aberdeen vs. Strasbourg. Disney+ Premium
  • 17 Hamrun Spartans vs. Shakhtar Donetsk. Disney+ Premium
  • 17 KuPS Kuopio vs. Lausanne. Disney+ Premium
  • 17 Lech Poznan vs. Mainz 05. Disney+ Premium
  • 17 Lincoln Red Imps vs. Sigma Olomouc. Disney+ Premium
  • 17 Raków Częstochowa vs. Zrinjski Mostar. Disney+ Premium
  • 17 Rapid Wien vs. Omonia. Disney+ Premium
  • 17 Rijeka vs. Celje. Disney+ Premium
  • 17 Shelbourne vs. Crystal Palace. Disney+ Premium

HOCKEY

Pro League

  • 18.55 Los Leones vs. Pakistán. ESPN 2
  • 21.30 Las Leonas vs. Países Bajos. ESPN 2
Las Leonas juegan ante Países Bajos
Las Leonas juegan ante Países BajosArgFieldHockey

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.45 Paris Basketball vs. Zalgaris Kaunas. DSports (1616)
  • 21.40 Real Madrid vs. Baskonia. DSports 2 (1612)

Champions League Americas

  • 19.10 Instituto vs. Sesi Franca. DSports 2
  • 21.40 Boca vs. Minas. DSports 2

BOXEO

ESPN Knockout

  • 20.30 Alexandre Gaumont vs. Ramadan Hiseni. ESPN 4
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Irán y Egipto rechazan que su partido sea identificado como el del "Orgullo LGBTQ+"
    1

    Irán cuestionó la designación de su cruce ante Egipto como el partido del orgullo LGBTQ+ en el Mundial 2026

  2. Matías Almeyda y un fuerte encontronazo con una jueza de línea: “Tengo tres hijas, señorita”
    2

    Matías Almeyda y un fuerte encontronazo con una jueza de línea: “Tengo tres hijas, señorita”

  3. Horario del partido de la selección argentina vs. Argelia, por el debut en el Mundial 2026
    3

    Horario del partido de la selección argentina vs. Argelia, por el debut en el Mundial 2026

  4. Julián Álvarez se lució en el triunfo de Atlético de Madrid y Liverpool dio el golpe de visitante frente al Inter de Lautaro
    4

    Champions League: Julián Álvarez se lució en el triunfo de Atlético de Madrid y Liverpool le ganó al Inter de Lautaro

Cargando banners ...