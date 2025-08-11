La agenda de la TV del lunes: la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati y el torneo Clausura
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 11 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Primera Nacional
- 19 All Boys vs. Patronato. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 21 Racing (C) vs. Quilmes. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 12 Jesica Bouzas Maneiro vs. Taylor Townsend, Alex Michelsen vs. Holger Rune, Aryna Sabalenka vs. Emma Raducanu, Taylor Fritz vs. Lorenzo Sonego, por la tercera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 20 Jannik Sinner vs. Gabriel Diallo y Elena Rybakina vs. Elise Mertens, por la tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
ATLETISMO
Juegos Panamericanos Juniors
- 9 La tercera jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 15.30 La tercera jornada. TyC Sports (CV 116 HD - DTV 1632 HD)
