La agenda de la TV del lunes: la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati y el torneo Clausura

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Jannik Sinner se mide ante Gabriel Diallo
Jannik Sinner se mide ante Gabriel DialloDYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 11 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Defensa y Justicia recibe a Riestra
Defensa y Justicia recibe a RiestraTélam

Primera Nacional

  • 19 All Boys vs. Patronato. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 21 Racing (C) vs. Quilmes. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

  • 12 Jesica Bouzas Maneiro vs. Taylor Townsend, Alex Michelsen vs. Holger Rune, Aryna Sabalenka vs. Emma Raducanu, Taylor Fritz vs. Lorenzo Sonego, por la tercera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 20 Jannik Sinner vs. Gabriel Diallo y Elena Rybakina vs. Elise Mertens, por la tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

ATLETISMO

Juegos Panamericanos Juniors

  • 9 La tercera jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 15.30 La tercera jornada. TyC Sports (CV 116 HD - DTV 1632 HD)
