La agenda de la TV del lunes: la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati y el torneo Clausura

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 11 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

19 Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

Defensa y Justicia recibe a Riestra Télam

Primera Nacional

19 All Boys vs. Patronato. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

21 Racing (C) vs. Quilmes. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

12 Jesica Bouzas Maneiro vs. Taylor Townsend, Alex Michelsen vs. Holger Rune, Aryna Sabalenka vs. Emma Raducanu, Taylor Fritz vs. Lorenzo Sonego, por la tercera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

20 Jannik Sinner vs. Gabriel Diallo y Elena Rybakina vs. Elise Mertens, por la tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

ATLETISMO

Juegos Panamericanos Juniors