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La agenda de la TV del martes: Boca en la Copa Libertadores y Racing en la Sudamericana; Real Madrid y Arsenal, en la Champions

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Boca comienza el sueño de la Libertadores
Boca comienza el sueño de la LibertadoresHernan Cortez - Getty Images South America

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 7 de abril.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Independiente Rivadavia vs. Bolívar. Fox Sports
  • 19 La Guaira vs. Fluminense. Fox Sports 2
  • 21 Always Ready vs. Liga de Quito. Fox Sports 3
  • 21 Barcelona de Guayaquil vs. Cruzeiro. Fox Sports 2
  • 21.30 Universidad Católica vs. Boca. Fox Sports y Telefe
  • 23 Deportes Tolima vs. Universitario. Fox Sports 3

Champions League

  • 16 Real Madrid vs. Bayern Múnich. Los 4tos de final, partido de ida. ESPN
  • 16 Sporting Lisboa vs. Arsenal. Los 4tos de final, partido de ida. Fox Sports
Real Madrid recibe a Bayern Munich en la ida de los cuartos de final
Real Madrid recibe a Bayern Munich en la ida de los cuartos de finalOSCAR DEL POZO - AFP

Copa Sudamericana

  • 19 Barracas Central vs. Vasco da Gama. DSports (1610)
  • 19 Independiente Petrolero vs. Racing. ESPN
  • 21.30 O’Higgins vs. Millonarios. ESPN 2
  • 21.30 Boston River vs. Sao Paulo. DSports (1610)
  • 23 Alianza Atlético vs. Tigre. DSports 2 (1612)
Racing visita a Independiente Petrolero de Bolivia Copa Argentina.
Racing visita a Independiente Petrolero de Bolivia Copa Argentina.FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Copa Argentina

  • 16 Estudiantes (RC) vs. San Martín (T). Los 32avos de final. TyC Sports
  • 18.30 Vélez vs. Deportivo Armenio. Los 32avos de final. TyC Sports
  • 21.30 Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro. Los 32avos de final. TyC Sports

TENIS

  • 8 El ATP masters 1000 de Montecarlo. La primera y la segunda rueda. ESPN 2 y Disney+
El argentino Sebastián Báez se medirá ante el español Carlos Alcaraz
El argentino Sebastián Báez se medirá ante el español Carlos AlcarazVALERY HACHE - AFP

BÁSQUTBOL

La Euroliga

  • 13 Hapoel Tel Aviv vs. Fenerbahce. DSports 2 (1612)
  • 15.30 Barcelona vs. Panathinaikos. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

  • 19 Ferro vs. Oberá. DSports

La NBA

  • 23 Houston Rockets vs. Phoenix Suns. TNT Sports Premium
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