La agenda de la TV del martes: Boca en la Copa Libertadores y Racing en la Sudamericana; Real Madrid y Arsenal, en la Champions
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 7 de abril.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Independiente Rivadavia vs. Bolívar. Fox Sports
- 19 La Guaira vs. Fluminense. Fox Sports 2
- 21 Always Ready vs. Liga de Quito. Fox Sports 3
- 21 Barcelona de Guayaquil vs. Cruzeiro. Fox Sports 2
- 21.30 Universidad Católica vs. Boca. Fox Sports y Telefe
- 23 Deportes Tolima vs. Universitario. Fox Sports 3
Champions League
- 16 Real Madrid vs. Bayern Múnich. Los 4tos de final, partido de ida. ESPN
- 16 Sporting Lisboa vs. Arsenal. Los 4tos de final, partido de ida. Fox Sports
Copa Sudamericana
- 19 Barracas Central vs. Vasco da Gama. DSports (1610)
- 19 Independiente Petrolero vs. Racing. ESPN
- 21.30 O’Higgins vs. Millonarios. ESPN 2
- 21.30 Boston River vs. Sao Paulo. DSports (1610)
- 23 Alianza Atlético vs. Tigre. DSports 2 (1612)
Copa Argentina
- 16 Estudiantes (RC) vs. San Martín (T). Los 32avos de final. TyC Sports
- 18.30 Vélez vs. Deportivo Armenio. Los 32avos de final. TyC Sports
- 21.30 Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro. Los 32avos de final. TyC Sports
TENIS
- 8 El ATP masters 1000 de Montecarlo. La primera y la segunda rueda. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUTBOL
La Euroliga
- 13 Hapoel Tel Aviv vs. Fenerbahce. DSports 2 (1612)
- 15.30 Barcelona vs. Panathinaikos. DSports 2 (1612)
Liga Nacional
- 19 Ferro vs. Oberá. DSports
La NBA
- 23 Houston Rockets vs. Phoenix Suns. TNT Sports Premium
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