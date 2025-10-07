La agenda de la TV del martes: el Masters 1000 de Shanghai, el Mundial Sub 20 y la Liga Nacional
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 7 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Mundial Sub 20
- 16.30 Ucrania vs. España. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
- 20 Chile vs. México. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
TENIS
El Masters 1000 de Shanghai
- 7.30 Novak Djokovic vs. Jaume Munar y Tallon Griekspoor vs. Valentin Vacherot, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22.10 Instituto vs. Boca. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
