La agenda de la TV del martes: el Masters 1000 de Shanghai, el Mundial Sub 20 y la Liga Nacional

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Novak Djokovic se mide ante Jaume Munar en Shangai
Novak Djokovic se mide ante Jaume Munar en Shangai

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 7 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Mundial Sub 20

  • 16.30 Ucrania vs. España. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20 Chile vs. México. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)

TENIS

El Masters 1000 de Shanghai

  • 7.30 Novak Djokovic vs. Jaume Munar y Tallon Griekspoor vs. Valentin Vacherot, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 22.10 Instituto vs. Boca. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
