La agenda de la TV del martes: el Masters 1000 de Shanghai, el Mundial Sub 20 y la Liga Nacional

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 7 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Mundial Sub 20

16.30 Ucrania vs. España. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)

20 Chile vs. México. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)

TENIS

El Masters 1000 de Shanghai

7.30 Novak Djokovic vs. Jaume Munar y Tallon Griekspoor vs. Valentin Vacherot, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÁSQUETBOL

Liga Nacional