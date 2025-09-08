LA NACION

La agenda de la TV del martes: la Argentina visita a Ecuador y continúan las eliminatorias de Europa

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Lautaro Martínez sería titular en el compromiso de este martes frente a Bolivia; compartiría delantera con Lionel Messi
Lautaro Martínez sería titular en el compromiso de este martes frente a Bolivia; compartiría delantera con Lionel MessiHECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 9 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias sudamericanas

  • 20 Ecuador vs. Argentina. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
  • 20.30 Bolivia vs. Brasil. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
  • 20.30 Venezuela vs. Colombia. Dsports (610/1610 HD)
  • 20.30 Perú vs. Paraguay. Dsports (612/1612 HD)
Venezuela se jugará su boleto al repechaje mundialista ante Colombia
Venezuela se jugará su boleto al repechaje mundialista ante Colombia(X/@FVF_Oficial)

Eliminatorias europeas

  • 13 Azerbaiyán vs. Ucrania. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 15.30 Serbia vs. Inglaterra. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 15:30 Noruega vs. Moldavia. Disney+
  • 15:45 Albania vs. Letonia. Disney+
  • 15:45 Bosnia-Herzegovina vs. Austria. Disney+
  • 15:45 Chipre vs. Rumania. Disney+
  • 15:45 Francia vs. Islandia. Disney+
  • 15:45 Hungría vs. Portugal. Disney+
Portugal de Cristiano Ronaldo visita a Hungría
Portugal de Cristiano Ronaldo visita a HungríaKAREN MINASYAN - AFP

Amistoso Internacional

  • 13 Estonia vs. Andorra. Disney+

CICLISMO

  • 11 La Vuelta a España. Etapa 16. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÁSQUETBOL

  • 11 Turquía vs. Polonia. Los cuartos de final del Eurobasket. Dsports (610/1610 HD)
  • 15 Lituania vs. Grecia. Los cuartos de final del Eurobasket. Dsports (612/1612 HD)
