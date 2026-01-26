LA NACION

La agenda de la TV del martes: la segunda fecha del Apertura y los cuartos de final del Australian Open

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Independiente visita a Newell's
Independiente visita a Newell'sGASTON BRITOS - FOTOBAIRES

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 27 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17:45 Vélez vs. Talleres. ESPN Premium
  • 20 Gimnasia (M) vs. San Lorenzo. TNT Sports
  • 20 Huracán vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
  • 22:15 Newell’s vs. Independiente. TNT Sports
  • 22:15 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba. ESPN Premium y ESPN
San Lorenzo visita a Gimnasia de Mendoza
San Lorenzo visita a Gimnasia de MendozaWalter Manuel Cortina

Copa Italia

  • 17 Fiorentina vs. Como. Los octavos de final. DSports

Bundesliga

  • 16.30 St. Pauli vs. RB Leipzig. Disney+
  • 16.30 Werder Bremen vs. Hoffenheim. Disney+

TENIS

Australian Open

  • 5 Coco Gauff vs. Elina Svitolina y Carlos Alcaraz vs. Alex de Miñaur. ESPN 2 y Disney+
  • 21 Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
  • 5 (del miércoles) Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
Jannik Sinner se mide ante Ben Shelton
Jannik Sinner se mide ante Ben SheltonAaron Favila - AP

BÁSQUETBOL

  • 17 Paris Basketball vs. Real Madrid. La Euroliga. DSports 2
  • 21.30 Paisas (COL) vs. Caimanes (COL). Champions League Américas. DSports 2
