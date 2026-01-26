La agenda de la TV del martes: la segunda fecha del Apertura y los cuartos de final del Australian Open
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 27 de enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17:45 Vélez vs. Talleres. ESPN Premium
- 20 Gimnasia (M) vs. San Lorenzo. TNT Sports
- 20 Huracán vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
- 22:15 Newell’s vs. Independiente. TNT Sports
- 22:15 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba. ESPN Premium y ESPN
Copa Italia
- 17 Fiorentina vs. Como. Los octavos de final. DSports
Bundesliga
- 16.30 St. Pauli vs. RB Leipzig. Disney+
- 16.30 Werder Bremen vs. Hoffenheim. Disney+
TENIS
Australian Open
- 5 Coco Gauff vs. Elina Svitolina y Carlos Alcaraz vs. Alex de Miñaur. ESPN 2 y Disney+
- 21 Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
- 5 (del miércoles) Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
- 17 Paris Basketball vs. Real Madrid. La Euroliga. DSports 2
- 21.30 Paisas (COL) vs. Caimanes (COL). Champions League Américas. DSports 2
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del lunes. Los cuartos de final del Australian Open, el torneo Apertura y fútbol de Europa
TV y streaming del domingo. El debut de Boca en el Apertura, Arsenal vs. Manchester United, ligas europeas y Australian Open
TV y streaming del sábado. River, Racing, ligas europeas, octavos de final en Australia y buenos cruces en la NBA
Más leídas de Fútbol
- 1
La Liga Profesional dio a conocer el audio del VAR sobre la polémica mano del partido entre Barracas y River
- 2
Juan Foyth se quedará afuera del Mundial 2026 por la rotura del tendón de Aquiles
- 3
San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 2 del Torneo Apertura 2026