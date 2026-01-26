La agenda de la TV del martes: la segunda fecha del Apertura y los cuartos de final del Australian Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 27 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

17:45 Vélez vs. Talleres. ESPN Premium

20 Gimnasia (M) vs. San Lorenzo. TNT Sports

20 Huracán vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium

22:15 Newell’s vs. Independiente. TNT Sports

22:15 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba. ESPN Premium y ESPN

San Lorenzo visita a Gimnasia de Mendoza Walter Manuel Cortina

Copa Italia

17 Fiorentina vs. Como. Los octavos de final. DSports

Bundesliga

16.30 St. Pauli vs. RB Leipzig. Disney+

16.30 Werder Bremen vs. Hoffenheim. Disney+

TENIS

Australian Open

5 Coco Gauff vs. Elina Svitolina y Carlos Alcaraz vs. Alex de Miñaur. ESPN 2 y Disney+

21 Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+

5 (del miércoles) Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+

Jannik Sinner se mide ante Ben Shelton Aaron Favila - AP

BÁSQUETBOL