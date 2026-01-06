La agenda de la TV del martes: la Serie A de Italia, la Premier League y el básquetbol de Europa
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 6 de enero de 2026.
FÚTBOL
Premier League
- 17 West Ham vs. Nottingham Forest. ESPN
Serie A
- 11 Pisa vs. Como. ESPN
- 14 Lecce vs. Roma. ESPN
- 16.45 Sassuolo vs. Juventus. ESPN 2
Copa del Rey
- 15 Granada vs. Rayo Vallecano. Canal 116 (Flow)
Copa de la Liga de portugal
- 16 Sporting Lisboa vs. Guimaraes. Dsports+ (1613)
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.45 Fenerbahce vs. Olympiacos. DSports (1614)
- 16 Estrella Roja vs. Valencia Basket. DSports (1616)
- 16.30 Barcelona vs. Maccabi. DSports 2 (1612)
Liga Nacional
- 21 Obras vs. Unión. TyC Sports
TENIS
United Cup
- 23 Los cuartos de final, desde Perth. TyC Sports
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del lunes. El fútbol del Championship inglés y todas las novedades de la pretemporada
TV y streaming del domingo. Manchester City vs. Chelsea y más Premier, partidazos en España e Italia con argentinos y la United Cup de tenis
TV y streaming del sábado. Premier League, el clásico de Barcelona, otras ligas europeas y la United Cup de tenis
Más leídas de Fútbol
- 1
Enzo Pérez tiene un principio de acuerdo con Argentinos Juniors
- 2
Messi vs. Lamine Yamal: cuándo se juega la Finalissima entre Argentina y España y todo lo que se sabe
- 3
La nueva meca del mercado de pases para River: los tres refuerzos que sumó desde Brasil
- 4
La agenda de la TV del lunes: el fútbol de Inglaterra y todas las novedades de la pretemporada