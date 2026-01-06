LA NACION

La agenda de la TV del martes: la Serie A de Italia, la Premier League y el básquetbol de Europa

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  1 minuto de lectura
LA NACION
Nico Paz, la figura de Como en la Serie A
Nico Paz, la figura de Como en la Serie AAntonio Saiai - LaPresse via ZUMA Press

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 6 de enero de 2026.

FÚTBOL

Premier League

  • 17 West Ham vs. Nottingham Forest. ESPN

Serie A

  • 11 Pisa vs. Como. ESPN
  • 14 Lecce vs. Roma. ESPN
  • 16.45 Sassuolo vs. Juventus. ESPN 2
Paulo Dybala, jugador de Roma
Paulo Dybala, jugador de RomaFILIPPO MONTEFORTE - AFP

Copa del Rey

  • 15 Granada vs. Rayo Vallecano. Canal 116 (Flow)

Copa de la Liga de portugal

  • 16 Sporting Lisboa vs. Guimaraes. Dsports+ (1613)

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.45 Fenerbahce vs. Olympiacos. DSports (1614)
  • 16 Estrella Roja vs. Valencia Basket. DSports (1616)
  • 16.30 Barcelona vs. Maccabi. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

  • 21 Obras vs. Unión. TyC Sports

TENIS

United Cup

  • 23 Los cuartos de final, desde Perth. TyC Sports
