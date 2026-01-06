La agenda de la TV del martes: la Serie A de Italia, la Premier League y el básquetbol de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 6 de enero de 2026.

FÚTBOL

Premier League

17 West Ham vs. Nottingham Forest. ESPN

Serie A

11 Pisa vs. Como. ESPN

14 Lecce vs. Roma. ESPN

16.45 Sassuolo vs. Juventus. ESPN 2

Paulo Dybala, jugador de Roma FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Copa del Rey

15 Granada vs. Rayo Vallecano. Canal 116 (Flow)

Copa de la Liga de portugal

16 Sporting Lisboa vs. Guimaraes. Dsports+ (1613)

BÁSQUETBOL

Euroliga

14.45 Fenerbahce vs. Olympiacos. DSports (1614)

16 Estrella Roja vs. Valencia Basket. DSports (1616)

16.30 Barcelona vs. Maccabi. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

21 Obras vs. Unión. TyC Sports

TENIS

United Cup