La agenda de la TV del martes: las eliminatorias de Europa y los amistosos internacionales
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 18 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Eliminatorias europeas
- 16:30 España vs. Turquía. ESPN
- 16:30 Escocia vs. Dinamarca. ESPN2
- 16:45 Austria vs. Bosnia-Herzegovina. Disney+
- 16:45 Bielorrusia vs. Grecia. Disney+
- 16:45 Bélgica vs. Liechtenstein. Disney+
- 16:45 Bulgaria vs. Georgia. Disney+
- 16:45 Kosovo vs. Suiza. Disney+
- 16:45 Rumania vs. San Marino. Disney+
- 16:45 Suecia vs. Eslovenia. Disney+
- 16:45 Gales vs. Macedonia del Norte. Disney+
Amistosos internacionales
- 14 Chipre vs. Estonia. Disney+
- 14 Islas Feroe vs. Kazajistán. Disney+
- 16.30 Brasil vs. Túnez. Disney+
- 21 Estados Unidos vs. Uruguay. Disney+
- 22.30 Colombia vs. Australia. DSports (1610)
- 22.30 Ecuador vs. Nueva Zelanda. DSports+ (1613)
- 22.30 Venezuela vs. Canadá. DSports (1611)
TENIS
Copa Davis
- 12 Francia vs. Bélgica. DSports (1610)
BÁSQUETBOL
La NBA
- 22 Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs. TNT
