La agenda de la TV del martes: las eliminatorias de Europa y los amistosos internacionales

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

España busca la clasificación al Mundial 2026
España busca la clasificación al Mundial 2026JOSE JORDAN - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 18 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias europeas

  • 16:30 España vs. Turquía. ESPN
  • 16:30 Escocia vs. Dinamarca. ESPN2
  • 16:45 Austria vs. Bosnia-Herzegovina. Disney+
  • 16:45 Bielorrusia vs. Grecia. Disney+
  • 16:45 Bélgica vs. Liechtenstein. Disney+
  • 16:45 Bulgaria vs. Georgia. Disney+
  • 16:45 Kosovo vs. Suiza. Disney+
  • 16:45 Rumania vs. San Marino. Disney+
  • 16:45 Suecia vs. Eslovenia. Disney+
  • 16:45 Gales vs. Macedonia del Norte. Disney+
Bélgica, otra de las selecciones que puede obtener su boleto al Mundial del 2026
Bélgica, otra de las selecciones que puede obtener su boleto al Mundial del 2026PAUL ELLIS - AFP

Amistosos internacionales

  • 14 Chipre vs. Estonia. Disney+
  • 14 Islas Feroe vs. Kazajistán. Disney+
  • 16.30 Brasil vs. Túnez. Disney+
  • 21 Estados Unidos vs. Uruguay. Disney+
  • 22.30 Colombia vs. Australia. DSports (1610)
  • 22.30 Ecuador vs. Nueva Zelanda. DSports+ (1613)
  • 22.30 Venezuela vs. Canadá. DSports (1611)
Brasil disputa un amistoso ante Túnez en Francia
Brasil disputa un amistoso ante Túnez en FranciaJuan Karita - AP

TENIS

Copa Davis

  • 12 Francia vs. Bélgica. DSports (1610)

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 22 Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs. TNT
