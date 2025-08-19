La agenda de la TV del martes: Racing en la Copa Libertadores, Real Madrid en la Liga de España y la Sudamericana
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 19 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Vélez vs. Fortaleza. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 21.30 Racing vs. Peñarol. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 21.30 San Pablo vs. Atlético Nacional. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
Copa Sudamericana
- 19 Huracán vs. Once Caldas. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 21.30 Fluminense vs. América de Cali. Los octavos de final, partido de vuelta. Dsports (610/1610 HD)
- 21.30 Mushuc Runa vs. Independiente del Valle. Los octavos de final, partido de vuelta. Dsports (614/1614 HD)
Liga de España
- 16 Real Madrid vs. Osasuna. Dsports (610/1610 HD)
Champions League
- 16 Rangers vs. Brujas. Los playoffs. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 16 Ferencvaros vs. Qarabag. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 16 Estrella Roja vs. Pafos. Los playoffs. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
