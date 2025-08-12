La agenda de la TV del martes: Racing frente a Peñarol por la Copa Libertadores, y la acción del tenis en Cincinnati
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 12 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Fortaleza vs. Vélez. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 21.30 Atlético Nacional vs. San Pablo. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
- 21.30 Peñarol vs. Racing. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Copa Sudamericana
- 19 Once Caldas vs. Huracán. Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
- 21.30 América de Cali vs. Fluminense. Los octavos de final, partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 21.30 Independiente Del Valle vs. Mushuc Runa. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 12 Francisco Comesaña vs. Reilly Opelka, Hamad Medjedovic, Dayana Yastremska vs. Coco Gauff y Karen Khachanov vs. Jenson Brooksby, por la tercera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 20 Brandon Nakashima vs. Alexander Zverev y Ben Shelton vs. Roberto Bautista Agut, por la tercera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 15 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
