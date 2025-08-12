LA NACION

La agenda de la TV del martes: Racing frente a Peñarol por la Copa Libertadores, y la acción del tenis en Cincinnati

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Racing visita a Peñarol en Montevideo
Racing visita a Peñarol en MontevideoSantiago Filipuzzi - LA NACION

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 12 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Fortaleza vs. Vélez. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 21.30 Atlético Nacional vs. San Pablo. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
  • 21.30 Peñarol vs. Racing. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
El Vélez de Guillermo Barros Schelotto viaja a Brasil para visitar a Fortaleza
El Vélez de Guillermo Barros Schelotto viaja a Brasil para visitar a FortalezaManuel Cortina - LA NACION

Copa Sudamericana

  • 19 Once Caldas vs. Huracán. Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
  • 21.30 América de Cali vs. Fluminense. Los octavos de final, partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 21.30 Independiente Del Valle vs. Mushuc Runa. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
El Globo visita a Once Caldas en Colombia
El Globo visita a Once Caldas en ColombiaFotobaires

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

  • 12 Francisco Comesaña vs. Reilly Opelka, Hamad Medjedovic, Dayana Yastremska vs. Coco Gauff y Karen Khachanov vs. Jenson Brooksby, por la tercera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 20 Brandon Nakashima vs. Alexander Zverev y Ben Shelton vs. Roberto Bautista Agut, por la tercera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
Francisco Comesaña buscará los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati
Francisco Comesaña buscará los octavos de final en el Masters 1000 de CincinnatiInstagram @fran.comesana

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 15 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Un gol de taco, 4 éxitos visitantes y un picante mensaje del DT Barijho
    1

    Boca - River juveniles: un gol de taco, muchos penales y un provocativo posteo de Antonio Barijo

  2. Sin Messi, Inter Miami sufrió una dura caída en el clásico: el error de Ustari y la autocrítica de Mascherano
    2

    Sin Messi, Inter Miami fue goleado por Orlando City con un error de Ustari, y a Luis Suárez le sacaron el gol del año

  3. Doble gambeta, un increíble gol malogrado, victoria agónica y mensaje para Ancelotti en su partido 250
    3

    Estilo Neymar: doble gambeta, un increíble gol malogrado, victoria agónica y mensaje para Ancelotti

  4. Balón de Oro 2025: cuándo se entrega y todos los nominados
    4

    Balón de Oro 2025: cuándo se entrega y todos los nominados

Cargando banners ...