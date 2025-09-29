LA NACION

La agenda de la TV del martes: Real Madrid y Atlético en la Champions League, y juega Inter Miami en la MLS

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Real Madrid's Argentine forward #30 Franco Mastantuono controls the ball during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 30 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Champions League

  • 13.45 Atalanta vs. Brujas. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 13.45 Inter vs. Slavia Praga. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
  • 13.45 Kairat Almaty vs. Real Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 16 Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 16 Chelsea vs. Benfica. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 16 Galatasaray vs. Liverpool. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 16 Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 16 Pafos vs. Bayern Munich. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 16 Olympique Marseille vs. Ajax. Disney+ y CV 116
El Inter de Lautaro Martínez se mide ante Slavia Praga
Torneo Clausura

  • 19 Newell’s vs. Estudiantes. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

Mundial Sub20

  • 17 Egipto vs. Nueva Zelanda. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 17 Panamá vs. Ucrania. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20 Chile vs. Japón. Dsports (610/1610 HD)
  • 20 Corea del Sur vs. Paraguay. Dsports+ (613/1613 HD)

MLS

  • 20.30 Inter Miami vs. Chicago Fire. Apple TV

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 15.30 Baskonia vs. Olympiacos. Dsports (616/1616 HD)
  • 15.45 Bologna vs. Real Madrid. Dsports (614/1614 HD)
