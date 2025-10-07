La agenda de la TV del miércoles: Argentina en el Mundial Sub 20 y el Masters 1000 de Shanghai
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 8 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Mundial Sub 20 de Chile
- 16.30 Colombia vs. Sudáfrica. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
- 16.30 Argentina vs. Nigeria. Los octavos de final. Dsports2 (612/1612 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
- 20 Japón vs. Francia. Los octavos de final. Dsports (610/1610 HD)
- 20 Paraguay vs. Noruega. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
Copa Libertadores femenina
- 16 Ferroviária vs. Boca, por la tercera fecha. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
TENIS
Masters 1000 de Shanghai
- 7.30 Felix Auger Aliassime vs. Lorenzo Musetti y Learner Tien vs. Daniil Medvedev, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 20 Peñarol vs. Quimsa. Dsports2 (612/1612 HD)
