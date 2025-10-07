La agenda de la TV del miércoles: Argentina en el Mundial Sub 20 y el Masters 1000 de Shanghai

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 8 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Mundial Sub 20 de Chile

16.30 Colombia vs. Sudáfrica. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)

16.30 Argentina vs. Nigeria. Los octavos de final. Dsports2 (612/1612 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

20 Japón vs. Francia. Los octavos de final. Dsports (610/1610 HD)

20 Paraguay vs. Noruega. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)

Copa Libertadores femenina

16 Ferroviária vs. Boca, por la tercera fecha. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

Masters 1000 de Shanghai

7.30 Felix Auger Aliassime vs. Lorenzo Musetti y Learner Tien vs. Daniil Medvedev, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Daniil Medvedev busca el pase a cuartos ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Liga Nacional