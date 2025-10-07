LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: Argentina en el Mundial Sub 20 y el Masters 1000 de Shanghai

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

La selección argentina sub 20 se mide ante Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub 20
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 8 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Mundial Sub 20 de Chile

  • 16.30 Colombia vs. Sudáfrica. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 16.30 Argentina vs. Nigeria. Los octavos de final. Dsports2 (612/1612 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
  • 20 Japón vs. Francia. Los octavos de final. Dsports (610/1610 HD)
  • 20 Paraguay vs. Noruega. Los octavos de final. Dsports+ (613/1613 HD)

Copa Libertadores femenina

  • 16 Ferroviária vs. Boca, por la tercera fecha. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

Masters 1000 de Shanghai

  • 7.30 Felix Auger Aliassime vs. Lorenzo Musetti y Learner Tien vs. Daniil Medvedev, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Daniil Medvedev busca el pase a cuartos
BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 20 Peñarol vs. Quimsa. Dsports2 (612/1612 HD)
