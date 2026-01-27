La agenda de la TV del miércoles: Boca, River y Racing en el Apertura, y última fecha de la Champions League
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 28 de enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Aldosivi vs. Barracas Central. TNT Sports
- 19 Racing vs. Rosario Central. ESPN Premium
- 20 River vs. Gimnasia. TNT Sports
- 22:15 Estudiantes vs. Boca. ESPN Premium
Champions League
- 17 Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt. ESPN 3
- 17 Barcelona vs. Kobenhavn. ESPN 2
- 17 Benfica vs. Real Madrid. Fox Sports
- 17 Borussia Dortmund vs. Inter. Fox Sports 2
- 17 Liverpool vs. Qarabag. ESPN 4
- 17 Napoli vs. Chelsea. ESPN
- 17 Manchester City vs. Galatasaray. Canal 116 (Flow)
- 17 PSG vs. Newcastle. Canal 117 (Flow)
- 17 Union Saint-Gilloise vs. Atalanta. Disney+
- 17 Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur. Disney+
- 17 PSV vs. Bayern Múnich. Disney+
- 17 Arsenal vs. FC Kairat Almaty. Disney+
- 17 Ajax vs. Olympiakos. Disney+
- 17 Mónaco vs. Juventus. Disney+
- 17 Athletic Club vs. Sporting de Lisboa. Disney+
- 17 Bayer Leverkusen vs. Villarreal. Disney+
- 17 Brugge vs. Olympique de Marsella. Disney+
- 17 Pafos vs. Slavia Praga. Disney+
Brasileirão
- 19.30 Fluminense vs. Gremio. Canal 116 (Flow)
- 21.30 San Pablo vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)
TENIS
- 5 Ben Shelton vs. Jannik Sinner, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
- 5.25 (del jueves) Australian Open. Las semifinales femeninas: Aryna Sabalenka vs. Elina Svitolina; Jessica Pegula o Amanda Anisimova vs. Elena Rybakina o Iga Swaitek. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21 Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers. ESPN 2
- 23.30 San Antonio Spurs vs. Houston Rockets. ESPN 2
