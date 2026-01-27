LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: Boca, River y Racing en el Apertura, y última fecha de la Champions League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Estudiantes y Boca se miden en uno de los duelos de la segunda fecha del Torneo Clausura
Estudiantes y Boca se miden en uno de los duelos de la segunda fecha del Torneo ClausuraNacho Amiconi

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 28 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Aldosivi vs. Barracas Central. TNT Sports
  • 19 Racing vs. Rosario Central. ESPN Premium
  • 20 River vs. Gimnasia. TNT Sports
  • 22:15 Estudiantes vs. Boca. ESPN Premium
River recibe a Gimnasia en el Monumental
River recibe a Gimnasia en el MonumentalManuel Cortina

Champions League

  • 17 Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt. ESPN 3
  • 17 Barcelona vs. Kobenhavn. ESPN 2
  • 17 Benfica vs. Real Madrid. Fox Sports
  • 17 Borussia Dortmund vs. Inter. Fox Sports 2
  • 17 Liverpool vs. Qarabag. ESPN 4
  • 17 Napoli vs. Chelsea. ESPN
  • 17 Manchester City vs. Galatasaray. Canal 116 (Flow)
  • 17 PSG vs. Newcastle. Canal 117 (Flow)
  • 17 Union Saint-Gilloise vs. Atalanta. Disney+
  • 17 Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur. Disney+
  • 17 PSV vs. Bayern Múnich. Disney+
  • 17 Arsenal vs. FC Kairat Almaty. Disney+
  • 17 Ajax vs. Olympiakos. Disney+
  • 17 Mónaco vs. Juventus. Disney+
  • 17 Athletic Club vs. Sporting de Lisboa. Disney+
  • 17 Bayer Leverkusen vs. Villarreal. Disney+
  • 17 Brugge vs. Olympique de Marsella. Disney+
  • 17 Pafos vs. Slavia Praga. Disney+
El Real Madrid de Franco Mastantuono buscará un triunfo para clasificarse entre los ocho primeros de la etapa de liga de la Champions
El Real Madrid de Franco Mastantuono buscará un triunfo para clasificarse entre los ocho primeros de la etapa de liga de la ChampionsJose Breton - AP

Brasileirão

  • 19.30 Fluminense vs. Gremio. Canal 116 (Flow)
  • 21.30 San Pablo vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)

TENIS

  • 5 Ben Shelton vs. Jannik Sinner, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
  • 5.25 (del jueves) Australian Open. Las semifinales femeninas: Aryna Sabalenka vs. Elina Svitolina; Jessica Pegula o Amanda Anisimova vs. Elena Rybakina o Iga Swaitek. ESPN 2 y Disney+
Aryna Sabalenka, una de las semifinalistas del Australian Open
Aryna Sabalenka, una de las semifinalistas del Australian OpenPAUL CROCK - AFP

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 21 Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers. ESPN 2
  • 23.30 San Antonio Spurs vs. Houston Rockets. ESPN 2
