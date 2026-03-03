La agenda de la TV del miércoles: Lanús-Boca por el Apertura, la Premier League y la Copa del Rey
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 4 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 21 Lanús vs. Boca. Postergado de la séptima fecha. ESPN Premium
Premier League
- 16.30 Aston Villa vs. Chelsea. ESPN
- 16.30 Brighton vs. Arsenal. ESPN 2
- 16.30 Manchester City vs. Nottingham Forest. Disney+
- 16.30 Fulham vs. West Ham. Disney+
- 17.15 Newcastle vs. Manchester United. Disney+
Copa del Rey
- 17 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad. La semifinal, partido de vuelta. Canal 116 (Flow)
Copa de Francia
- 16.30 Lorient vs. Niza. Los cuartos de final. DSports (1615)
- 17 Olympique Marsella vs. Toulouse. Los cuartos de final. DSports (1614)
Liga de España
- 15 Rayo Vallecano vs. Oviedo. ESPN 3
Copa Italia
- 17 Lazio vs. Atalanta. La semifinal, partido de ida. DSports (1610)
Copa Libertadores
- 19 Carabobo vs. Sporting Cristal. Fox Sports
- 21.30 O’Higgins vs. Deportes Tolima. Fox Sports
Copa Sudamericana
- 19 Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo. La primera rueda, partido de ida. ESPN 2
- 19 Caracas vs. Metropolitanos. La primera rueda, partido de ida. DSports 2 (1612)
- 21.30 Atlético Nacional vs. Millonarios. La primera rueda, partido de ida. ESPN 2
- 21.30 Sportivo Trinidense vs. Olimpia. La primera rueda, partido de ida. ESPN 3
- 21.30 Universidad de Chile vs. Palestino. La primera rueda, partido de ida. DSports (1610)
- 21.30 Deportivo Cuenca vs. Libertad. La primera rueda, partido de ida. DSports 2 (1612)
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21 Oklahoma City Thunder vs. New York Knicks. ESPN 4
- 23.30 Atlanta Hawks vs. Milwaukee Bucks. ESPN 4
TENIS
Masters 1000 de Indian Wells
- 16 La primera rueda. ESPN 4
- 23.30 La primera rueda. ESPN 2
