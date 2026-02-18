LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: los playoffs de la Champions League, ensayos de la Fórmula 1 y tenis

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Atlético de Madrid visita a Brujas en la ida de los Playoffs de la Champions League
Atlético de Madrid visita a Brujas en la ida de los Playoffs de la Champions LeaguePIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 18 febrero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 14:30 Qarabag vs. Newcastle. Los 16avos de final, partido de ida. Fox Sports
  • 16:40 Brugge vs. Atlético Madrid. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
  • 16:40 Bodo/Glimt vs. Inter. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
  • 16:40 Olympiacos vs. Bayer Leverkusen. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 3
Inter, de Lautaro Martínez, visita a Bodo Glimt en Noruega
Inter, de Lautaro Martínez, visita a Bodo Glimt en NoruegaPIERO CRUCIATTI - AFP

Premier League

  • 17 Wolverhampton vs. Arsenal. Disney+

Copa Libertadores

  • 18:55 O’Higgins vs. Bahía. La segunda rueda, partido e ida. Fox Sports y Disney+
  • 21 Barcelona vs. Argentinos Juniors. La segunda rueda, partido e ida. Fox Sports y Disney+
  • 21 Nacional Potosí vs. Botafogo. La segunda rueda, partido e ida. Fox Sports 2 y Disney+
Argentinos juega en Ecuador
Argentinos juega en EcuadorJUAN MANUEL BAEZ

Brasileirão

  • 21.30 Palmeiras vs. Fluminiense. Canal 116 (Flow)

AUTOMOVILISMO

  • 9 Fórmula 1. Pruebas de pretemporada. Fox Sports
Franco Colapinto tendrá acción en la pretemporada de la Fórmula 1
Franco Colapinto tendrá acción en la pretemporada de la Fórmula 1GIUSEPPE CACACE - AFP

TENIS

ATP 500 de Río de Janeiro

  • 16.30 Juan Manuel Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann y Román Burruchaga vs. Vit Kopriva. Disney+
  • 19 Francisco Cerúndolo vs. Thiago Tirante. Disney+

ATP 500 de Doha

  • 13.30 Alexei Popyrin vs. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz vs. Valentin Royer. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21 Obras vs. Oberá. TyC Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. La insólita jugada en el fútbol uruguayo en la que el VAR anuló un gol por culpa de un DT argentino
    1

    La insólita jugada en el fútbol uruguayo en la que el VAR anuló un gol por culpa de un entrenador argentino

  2. Del penal para Newell’s al delantero del Malevo que definió y... ¡sacó la pelota de la cancha!
    2

    Del penal sancionado para Newell’s ante Riestra al delantero que sacó la pelota de la cancha: los dos siguen mal

  3. River juega por la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, y el tenis en Río y Qatar
    3

    La agenda de la TV del martes: River en la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, tenis en Río y Qatar

  4. En qué canal pasan River vs. Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina 2026
    4

    En qué canal pasan River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026 hoy