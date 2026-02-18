La agenda de la TV del miércoles: los playoffs de la Champions League, ensayos de la Fórmula 1 y tenis
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 18 febrero de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 14:30 Qarabag vs. Newcastle. Los 16avos de final, partido de ida. Fox Sports
- 16:40 Brugge vs. Atlético Madrid. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
- 16:40 Bodo/Glimt vs. Inter. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
- 16:40 Olympiacos vs. Bayer Leverkusen. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 3
Premier League
- 17 Wolverhampton vs. Arsenal. Disney+
Copa Libertadores
- 18:55 O’Higgins vs. Bahía. La segunda rueda, partido e ida. Fox Sports y Disney+
- 21 Barcelona vs. Argentinos Juniors. La segunda rueda, partido e ida. Fox Sports y Disney+
- 21 Nacional Potosí vs. Botafogo. La segunda rueda, partido e ida. Fox Sports 2 y Disney+
Brasileirão
- 21.30 Palmeiras vs. Fluminiense. Canal 116 (Flow)
AUTOMOVILISMO
- 9 Fórmula 1. Pruebas de pretemporada. Fox Sports
TENIS
ATP 500 de Río de Janeiro
- 16.30 Juan Manuel Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann y Román Burruchaga vs. Vit Kopriva. Disney+
- 19 Francisco Cerúndolo vs. Thiago Tirante. Disney+
ATP 500 de Doha
- 13.30 Alexei Popyrin vs. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz vs. Valentin Royer. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21 Obras vs. Oberá. TyC Sports
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del martes. River juega por la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, y el tenis en Río y Qatar
El torneo Apertura, fútbol de Europa y tenis en Río de Janeiro y Qatar
TV y streaming del domingo. Cerúndolo en la final, Boca, el clásico de La Plata, Francia en el Seis Naciones, Leones y All-Star
Más leídas de Fútbol
- 1
La insólita jugada en el fútbol uruguayo en la que el VAR anuló un gol por culpa de un entrenador argentino
- 2
Del penal sancionado para Newell’s ante Riestra al delantero que sacó la pelota de la cancha: los dos siguen mal
- 3
La agenda de la TV del martes: River en la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, tenis en Río y Qatar
- 4
En qué canal pasan River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026 hoy