La agenda de la TV del miércoles

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

El platense Tomás Martín Etcheverry se cruzará con el checo Jiri Lehecka en la segunda etapa del Abierto de Estados Unidos de tenis.
El platense Tomás Martín Etcheverry se cruzará con el checo Jiri Lehecka en la segunda etapa del Abierto de Estados Unidos de tenis.JOHANN GRODER - APA/EXPA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 27 de agosto de 2025.

TENIS

US Open

  • 12 Tomás Etcheverry (Argentina) vs. Jiri Lehecka (Chequia) y Francisco Comesaña (Argentina) vs. Cameron Norrie (Gran Bretaña). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 14 y 20 La segunda rueda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+

FÚTBOL

Champions League

  • 13.30 Qarabag (Azerbaiyán) vs. Ferencvaros (Turquía). Clasificación, partido de vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
  • 16 Benfica (Portugal) vs. Fenerbahçe (Turquía). Clasificación, partido de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
  • 16 Brugge (Bélgica) vs. Rangers (Escocia). Clasificación, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
  • 16 Kobenhavn (Dinamarca) vs. Basel (Suiza). Clasificación, partido de vuelta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD) y Disney+
Nicolás Otamendi, futbolista de Benfica, que se enfrentará con Fenerbahçe en el encuentro de vuelta de su serie clasificatoria para la Champions League.
Nicolás Otamendi, futbolista de Benfica, que se enfrentará con Fenerbahçe en el encuentro de vuelta de su serie clasificatoria para la Champions League.Prensa Benfica

Liga de España

  • 16 Celta vs. Betis. Dsports (610/1610 HD)

Primera Nacional

  • 21 Morón vs. Gimnasia (Mendoza). TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 7.30 Gran Bretaña vs. Lituania. Dsports (610/1610 HD)
  • 10.30 Montenegro vs. Alemania. Dsports (610/1610 HD)
  • 12 Letonia vs. Turquía. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 14.30 Suecia vs. Finlandia. Dsports (614/1614 HD)
  • 15.15 Serbia vs. Estonia. Dsports 2 (612/1612 HD)
El serbio Nikola Jokic, una de las estrellas del Eurobasket, tendrá como primer oponente a Estonia.
El serbio Nikola Jokic, una de las estrellas del Eurobasket, tendrá como primer oponente a Estonia.Mark J. Terrill - AP

VÓLEIBOL

Mundial femenino de Tailandia

  • 6 Turquía vs. Canadá. Dsports (614/1614 HD)
  • 6 Colombia vs. México. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 7 Japón vs. Serbia. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 9.30 China vs. Chequia. Dsports (614/1614 HD)
  • 9.30 Bulgaria vs. España. Dsports 2 (612/1612 HD)

CICLISMO

  • 11.30 Vuelta a España. La etapa 5. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
