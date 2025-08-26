La agenda de la TV del miércoles
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 27 de agosto de 2025.
TENIS
US Open
- 12 Tomás Etcheverry (Argentina) vs. Jiri Lehecka (Chequia) y Francisco Comesaña (Argentina) vs. Cameron Norrie (Gran Bretaña). ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 14 y 20 La segunda rueda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
FÚTBOL
Champions League
- 13.30 Qarabag (Azerbaiyán) vs. Ferencvaros (Turquía). Clasificación, partido de vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
- 16 Benfica (Portugal) vs. Fenerbahçe (Turquía). Clasificación, partido de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
- 16 Brugge (Bélgica) vs. Rangers (Escocia). Clasificación, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD) y Disney+
- 16 Kobenhavn (Dinamarca) vs. Basel (Suiza). Clasificación, partido de vuelta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD) y Disney+
Liga de España
- 16 Celta vs. Betis. Dsports (610/1610 HD)
Primera Nacional
- 21 Morón vs. Gimnasia (Mendoza). TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
BÁSQUETBOL
Eurobasket
- 7.30 Gran Bretaña vs. Lituania. Dsports (610/1610 HD)
- 10.30 Montenegro vs. Alemania. Dsports (610/1610 HD)
- 12 Letonia vs. Turquía. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 14.30 Suecia vs. Finlandia. Dsports (614/1614 HD)
- 15.15 Serbia vs. Estonia. Dsports 2 (612/1612 HD)
VÓLEIBOL
Mundial femenino de Tailandia
- 6 Turquía vs. Canadá. Dsports (614/1614 HD)
- 6 Colombia vs. México. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 7 Japón vs. Serbia. Dsports+ (613/1613 HD)
- 9.30 China vs. Chequia. Dsports (614/1614 HD)
- 9.30 Bulgaria vs. España. Dsports 2 (612/1612 HD)
CICLISMO
- 11.30 Vuelta a España. La etapa 5. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
