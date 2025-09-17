La agenda de la TV del miércoles: River-Palmeiras por la Libertadores, Liverpool-Atlético de Madrid en la Champions
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 21.30 River vs. Palmeiras. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
Champions Leagues
- 13.45 Olympiacos vs. Pafos. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
- 13.45 Slavia Praga vs. Bodo/Glimt. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 16 Bayern Múnich vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 16 Ajax vs. Inter. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 16 Liverpool vs. Atlético de Madrid. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 16 PSG vs. Atalanta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
Copa Sudamericana
- 19 Bolívar vs. Atlético Mineiro. Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
- 21.30 Independiente del Valle vs. Once Caldas. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Carabao Cup
- 16 Swansea City vs. Nottingham Forest. Por la tercera rueda. Disney+
Copa Argentina
- 18 Newell’s vs. Belgrano. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
ATLETISMO
Mundial Tokio 2025
- 8 La quinta jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
VÓLEIBOL
Mundial Filipinas 2025
- 7 Polonia vs. Países Bajos. Dsports (610/1610 HD)
- 10 Eslovenia vs. Alemania. Dsports (610/1610 HD)
- 10.30 Japón vs. Libia. Dsports (614/1614 HD)
- 23 Brasil vs. Serbia. Dsports2 (612/1612 HD)
- 23.30 Finlandia vs. Corea del Sur. Dsports (614/1614 HD)
- 7 (del jueves) Francia vs. Argentina. Dsports (610/1610 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del martes. Empieza la Champions League con Real Madrid, Vélez-Racing por la Libertadores y sigue la Copa Sudamericana
Streaming y TV del lunes. Las ligas de Europa y la selección argentina en el Mundial de vóleibol
TV del domingo. Rosario-Boca con Di María y Paredes, el clásico de Manchester, el final de la Vuelta a España y Perrone en Moto3
Más leídas de Fútbol
- 1
Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono
- 2
La historia de Abdukodir Khusanov, la última debilidad de Guardiola y que llevó a Uzbekistán al Mundial
- 3
Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV
- 4
Champions League: Tottenham le ganó a Villarreal, Benfica perdió con Qarabag y un 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund