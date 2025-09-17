LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: River-Palmeiras por la Libertadores, Liverpool-Atlético de Madrid en la Champions

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

River recibe a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores
River recibe a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa LibertadoresWalter Manuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 21.30 River vs. Palmeiras. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

Champions Leagues

  • 13.45 Olympiacos vs. Pafos. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
  • 13.45 Slavia Praga vs. Bodo/Glimt. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 16 Bayern Múnich vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 16 Ajax vs. Inter. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 16 Liverpool vs. Atlético de Madrid. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 16 PSG vs. Atalanta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
El Inter de Lautaro Martínez debuta ante Ajax
El Inter de Lautaro Martínez debuta ante AjaxPIERO CRUCIATTI - AFP

Copa Sudamericana

  • 19 Bolívar vs. Atlético Mineiro. Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
  • 21.30 Independiente del Valle vs. Once Caldas. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Carabao Cup

  • 16 Swansea City vs. Nottingham Forest. Por la tercera rueda. Disney+

Copa Argentina

  • 18 Newell’s vs. Belgrano. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Newell's y Belgrano por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina
Newell's y Belgrano por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

ATLETISMO

Mundial Tokio 2025

  • 8 La quinta jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

VÓLEIBOL

Mundial Filipinas 2025

  • 7 Polonia vs. Países Bajos. Dsports (610/1610 HD)
  • 10 Eslovenia vs. Alemania. Dsports (610/1610 HD)
  • 10.30 Japón vs. Libia. Dsports (614/1614 HD)
  • 23 Brasil vs. Serbia. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 23.30 Finlandia vs. Corea del Sur. Dsports (614/1614 HD)
  • 7 (del jueves) Francia vs. Argentina. Dsports (610/1610 HD)
