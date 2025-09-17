La agenda de la TV del miércoles: River-Palmeiras por la Libertadores, Liverpool-Atlético de Madrid en la Champions

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

21.30 River vs. Palmeiras. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

Champions Leagues

13.45 Olympiacos vs. Pafos. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)

13.45 Slavia Praga vs. Bodo/Glimt. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

16 Bayern Múnich vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

16 Ajax vs. Inter. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

16 Liverpool vs. Atlético de Madrid. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

16 PSG vs. Atalanta. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)

El Inter de Lautaro Martínez debuta ante Ajax PIERO CRUCIATTI - AFP

Copa Sudamericana

19 Bolívar vs. Atlético Mineiro. Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)

21.30 Independiente del Valle vs. Once Caldas. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Carabao Cup

16 Swansea City vs. Nottingham Forest. Por la tercera rueda. Disney+

Copa Argentina

18 Newell’s vs. Belgrano. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Newell's y Belgrano por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

ATLETISMO

Mundial Tokio 2025

8 La quinta jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

VÓLEIBOL

Mundial Filipinas 2025