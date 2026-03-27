La agenda de la TV del viernes: Argentina se enfrenta con Mauritania, ensayos de la Fórmula 1 y semifinales en Miami
La actividad deportiva en el comienzo del fin de semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 27 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 13 Austria vs. Ghana. Disney+
- 13 Montenegro vs. Andorra. Disney+
- 16:45 Inglaterra vs. Uruguay. ESPN
- 16:45 Suiza vs. Alemania. ESPN 3
- 16:45 Países Bajos vs. Noruega. Disney+
- 16:45 España vs. Serbia. ESPN 2 y Disney+
- 17.15 Marruecos vs. Ecuador. DSports (1610)
- 20.15 Argentina vs. Mauritania. TyC Sports y Telefé
Copa Argentina
- 17 Independiente vs. Atenas (Río Cuarto). TyC Sports
- 22.15 Belgrano vs. Atlético de Rafaela. TyC Sports
TENIS
Miami Open
- 16 La primera semifinal masculina, con Jiri Lehecka vs. Arthur Fils. ESPN 2 y Disney+
- 20 La segunda semifinal masculina, con Alexander Zverev vs. Jannik Sinner. ESPN 2 y Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 23.25 Práctica 3 del Gran Premio de Japón. Disney+ y Fox Sports
- 2.55 (del sábado) Clasificación del Gran Premio de Japón. Disney+ y Fox Sports
RUGBY
Premiership
- 16.30 Newcastle Red Bulls vs. Exeter Chiefs. Disney+
Súper Rugby Américas
- 19 Tarucas vs. Cobras Brasil Rugby. ESPN 3 y Disney+
- 21 Peñarol vs. Yacaré XV. ESPN 3
BOXEO
Doble esquina
- 21 Alberto Palmetta vs. Jhordy Nima, por el título welter continental CMB. Fox Sports 2
ESPN Knockout
- 22 Joel Mafauad vs. Mariano Farías. ESPN 2
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.15 Panathinaikos vs. Monaco. Dsports (1614)
- 16.30 Barcelona vs. Estrella Roja. Dsports+ (1613)
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del jueves. Cerúndolo-Zverev en Miami, Italia en el repechaje, Brasil-Francia y Colapinto en los ensayos de Japón
TV y streaming del miércoles. San Lorenzo, Copa Argentina, Masters 1000 de Miami y NBA
La TV del martes. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry buscan los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami
Más leídas de Fútbol
- 1
La lista de Scaloni: el lateral derecho, entre un titular con poco rodaje y alternativas que no se consolidan
- 2
Exequiel Zeballos, entre la vuelta y el contrato: Boca lo necesita y en Europa ya lo esperan
- 3
En qué canal pasan Italia vs. Irlanda del Norte, por el repechaje al Mundial 2026
- 4
En qué canal pasan Brasil vs. Francia por un amistoso de fecha FIFA hoy