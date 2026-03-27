La agenda de la TV del viernes: Argentina se enfrenta con Mauritania, ensayos de la Fórmula 1 y semifinales en Miami

La actividad deportiva en el comienzo del fin de semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Franco Colapinto continúa con la acción en Japónafp - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 27 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 13 Austria vs. Ghana. Disney+
  • 13 Montenegro vs. Andorra. Disney+
  • 16:45 Inglaterra vs. Uruguay. ESPN
  • 16:45 Suiza vs. Alemania. ESPN 3
  • 16:45 Países Bajos vs. Noruega. Disney+
  • 16:45 España vs. Serbia. ESPN 2 y Disney+
  • 17.15 Marruecos vs. Ecuador. DSports (1610)
  • 20.15 Argentina vs. Mauritania. TyC Sports y Telefé
Messi y la pelota al pie, en el último amistoso de la selección argentina ante Angola@Argentina

Copa Argentina

  • 17 Independiente vs. Atenas (Río Cuarto). TyC Sports
  • 22.15 Belgrano vs. Atlético de Rafaela. TyC Sports

TENIS

Miami Open

  • 16 La primera semifinal masculina, con Jiri Lehecka vs. Arthur Fils. ESPN 2 y Disney+
  • 20 La segunda semifinal masculina, con Alexander Zverev vs. Jannik Sinner. ESPN 2 y Disney+
Jannik Sinner, el número 2 del mundo, busca la final en MiamiLynne Sladky - AP

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 23.25 Práctica 3 del Gran Premio de Japón. Disney+ y Fox Sports
  • 2.55 (del sábado) Clasificación del Gran Premio de Japón. Disney+ y Fox Sports

RUGBY

Premiership

  • 16.30 Newcastle Red Bulls vs. Exeter Chiefs. Disney+

Súper Rugby Américas

  • 19 Tarucas vs. Cobras Brasil Rugby. ESPN 3 y Disney+
  • 21 Peñarol vs. Yacaré XV. ESPN 3
Tarucas de Tucumán, tercero en el Súper Rugby Américas, busca acercarse a los líderes

BOXEO

Doble esquina

  • 21 Alberto Palmetta vs. Jhordy Nima, por el título welter continental CMB. Fox Sports 2

ESPN Knockout

  • 22 Joel Mafauad vs. Mariano Farías. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.15 Panathinaikos vs. Monaco. Dsports (1614)
  • 16.30 Barcelona vs. Estrella Roja. Dsports+ (1613)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
