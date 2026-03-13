LA NACION

La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1, el torneo Apertura, las ligas de Europa, Indian Wells, rugby, golf y básquetbol

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Franco Colapinto tendrá acción con la carrera sprint y la clasificación en el inicio de la madrugada del sábado
Franco Colapinto tendrá acción con la carrera sprint y la clasificación en el inicio de la madrugada del sábadoAsanka Brendon Ratnayake - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 13 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 20 Estudiantes vs. Lanús. ESPN Premium
Estudiantes recibe a Lanús en el cierre de la fecha 10 del Apertura
Estudiantes recibe a Lanús en el cierre de la fecha 10 del AperturaJuan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Superliga de Turquía

  • 14 Karagumruk vs. Fenerbahce. Fox Sports 2

Bundesliga

  • 16:20 Borussia Mönchengladbach vs. St. Pauli. ESPN 3

Ligue 1

  • 16:30 Olympique Marseille vs. Auxerre. Disney+
Leonardo Balerdi, jugador de Marsella
Leonardo Balerdi, jugador de MarsellaVALENTINE CHAPUIS - AFP

Serie A

  • 16:30 Torino vs. Parma. Disney+

Liga de España

  • 16:50 Alavés vs. Villarreal. ESPN 4

Championship

  • 16:50 Wrexham vs. Swansea City. Disney+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 00 (del sábado) Carrera sprint del Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports
  • 4 (del sábado) Clasificación del Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports

TENIS

Indian Wells

  • 20 Las semifinales femeninas, con Aryna Sabalenka vs. Linda Nosková y Elena Rybakina vs. Elina Svitolina. ESPN 4 y Disney+
Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo (AP Photo/Mark J. Terrill)
Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo (AP Photo/Mark J. Terrill)Mark J. Terrill - AP

RUGBY

Super Rugby Américas

  • 19 Peñarol Rugby vs. Cobras Brasil Rugby. ESPN 3
  • 21 Tarucas vs. Pampas. ESPN 3

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16 Estrella Roja vs. Fenerbahce. DSports 2

Liga Nacional

  • 22 Olímpico vs. Oberá. TyC Sports

GOLF

The Players

  • 13.45 La segunda vuelta. ESPN 2

BOXEO

ESPN Knockout

  • 21 Najee Lopez vs. Manuel Gallegos. ESPN 2
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Barracas ganó en Mendoza: la joya de Candia, varias polémicas y una conducción arbitral extraña
    1

    Barracas Central venció en Mendoza a Independiente Rivadavia con un golazo y un arbitraje que alteró los nervios

  2. Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el triunfo vs. San Lorenzo
    2

    Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el empate vs. San Lorenzo

  3. San Lorenzo sufre: pierde a Ezequiel Cerutti y a Gastón Hernández por lesiones graves
    3

    El peor escenario para San Lorenzo: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron la rotura de ligamentos

  4. Los tres goles de Valverde para estirar la leyenda del Real Madrid en la Champions: lo sufrió el City
    4

    Federico Valverde: tres goles para estirar la leyenda del Real Madrid y el Santiago Bernabéu en la Champions League