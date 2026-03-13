La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1, el torneo Apertura, las ligas de Europa, Indian Wells, rugby, golf y básquetbol
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 13 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 20 Estudiantes vs. Lanús. ESPN Premium
Superliga de Turquía
- 14 Karagumruk vs. Fenerbahce. Fox Sports 2
Bundesliga
- 16:20 Borussia Mönchengladbach vs. St. Pauli. ESPN 3
Ligue 1
- 16:30 Olympique Marseille vs. Auxerre. Disney+
Serie A
- 16:30 Torino vs. Parma. Disney+
Liga de España
- 16:50 Alavés vs. Villarreal. ESPN 4
Championship
- 16:50 Wrexham vs. Swansea City. Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 00 (del sábado) Carrera sprint del Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports
- 4 (del sábado) Clasificación del Gran Premio de China. Disney+ y Fox Sports
TENIS
Indian Wells
- 20 Las semifinales femeninas, con Aryna Sabalenka vs. Linda Nosková y Elena Rybakina vs. Elina Svitolina. ESPN 4 y Disney+
RUGBY
Super Rugby Américas
- 19 Peñarol Rugby vs. Cobras Brasil Rugby. ESPN 3
- 21 Tarucas vs. Pampas. ESPN 3
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16 Estrella Roja vs. Fenerbahce. DSports 2
Liga Nacional
- 22 Olímpico vs. Oberá. TyC Sports
GOLF
The Players
- 13.45 La segunda vuelta. ESPN 2
BOXEO
ESPN Knockout
- 21 Najee Lopez vs. Manuel Gallegos. ESPN 2
