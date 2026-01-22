La agenda de la TV del viernes: San Lorenzo e Independiente en el Apertura, las ligas de Europa y el Australian Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 23 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

19 San Lorenzo vs. Lanús TNT Sports

20 Independiente vs. Estudiantes. ESPN Premium

22.15 Talleres vs. Newell’s. ESPN y ESPN Premium

22.15 Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán. TNT Sports

San Lorenzo recibe a Lanús JUAN MANUEL BAEZ

Ligue 1

16 Auxerre vs. PSG. ESPN 3

Bundesliga

16.30 St. Pauli vs. Hamburgo. Disney+

Serie A

16.45 Inter vs Pisa. ESPN 2

El Inter de Lautaro Martínez quierse seguir en la cima de la Serie A Andrea Bressanutti - LaPresse

Liga de España

17 Levante vs. Elche. DSports (1610)

Championship

17 Derby County vs. West Bromwich Albion. Disney+

Bundesliga 2

14.30 Darmstadt vs Nurnberg. Fox Sports

Serie Río de La Plata

20 Colón de Santa Fe vs. Paysandú. Disney+

22.15 Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción. Disney+

TENIS

Australian Open

5 Frances Tiafoe vs. Alex de Minaur, Elena Ruse vs. Mirra Andreeva y Alexander Bublik vs. Tomás Martín Etcheverry. ESPN 2 y Disney+

21 La tercera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+

5 (del sábado) La tercera rueda. ESPN 2 y Disney+

Jannik Sinner, bicampeón del Australian Open Dar Yasin� - AP�

RUGBY

Premiership

16.30 Gloucester Rugby vs. Bath Rugby. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional