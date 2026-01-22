La agenda de la TV del viernes: San Lorenzo e Independiente en el Apertura, las ligas de Europa y el Australian Open
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 23 de enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19 San Lorenzo vs. Lanús TNT Sports
- 20 Independiente vs. Estudiantes. ESPN Premium
- 22.15 Talleres vs. Newell’s. ESPN y ESPN Premium
- 22.15 Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán. TNT Sports
Ligue 1
- 16 Auxerre vs. PSG. ESPN 3
Bundesliga
- 16.30 St. Pauli vs. Hamburgo. Disney+
Serie A
- 16.45 Inter vs Pisa. ESPN 2
Liga de España
- 17 Levante vs. Elche. DSports (1610)
Championship
- 17 Derby County vs. West Bromwich Albion. Disney+
Bundesliga 2
- 14.30 Darmstadt vs Nurnberg. Fox Sports
Serie Río de La Plata
- 20 Colón de Santa Fe vs. Paysandú. Disney+
- 22.15 Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción. Disney+
TENIS
Australian Open
- 5 Frances Tiafoe vs. Alex de Minaur, Elena Ruse vs. Mirra Andreeva y Alexander Bublik vs. Tomás Martín Etcheverry. ESPN 2 y Disney+
- 21 La tercera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5 (del sábado) La tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Premiership
- 16.30 Gloucester Rugby vs. Bath Rugby. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22 Ferro vs. Platense. TyC Sports
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del jueves. El comienzo del torneo Apertura con cinco partidos, Cerúndolo y Etcheverry en Australia y Europa League
TV y streaming del miércoles. Argentinos en la Champions League, Australian Open, Copa Argentina y NBA
TV y streaming del martes. Inter-Arsenal y Real Madrid-Monaco en la Champions League, y continúa el Australian Open
Más leídas de Fútbol
- 1
San Lorenzo vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Barracas Central vs. River Plate, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
El Tribunal de Disciplina implementó la amnistía y todos los suspendidos del Torneo Clausura 2025 podrán jugar
- 4
Arranca el Torneo Apertura 2026 con cinco partidos, el mismo formato, dos equipos nuevos y varios refuerzos de jerarquía