La agenda de la TV del viernes: San Lorenzo e Independiente en el Apertura, las ligas de Europa y el Australian Open

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Independiente recibe a Estudiantes en uno de los duelos de la primera fecha del Torneo Apertura
Independiente recibe a Estudiantes en uno de los duelos de la primera fecha del Torneo AperturaGASTON BRITOS - FOTOBAIRES

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 23 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19 San Lorenzo vs. Lanús TNT Sports
  • 20 Independiente vs. Estudiantes. ESPN Premium
  • 22.15 Talleres vs. Newell’s. ESPN y ESPN Premium
  • 22.15 Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán. TNT Sports
San Lorenzo recibe a Lanús
San Lorenzo recibe a LanúsJUAN MANUEL BAEZ

Ligue 1

  • 16 Auxerre vs. PSG. ESPN 3

Bundesliga

  • 16.30 St. Pauli vs. Hamburgo. Disney+

Serie A

  • 16.45 Inter vs Pisa. ESPN 2
El Inter de Lautaro Martínez quierse seguir en la cima de la Serie A
El Inter de Lautaro Martínez quierse seguir en la cima de la Serie AAndrea Bressanutti - LaPresse

Liga de España

  • 17 Levante vs. Elche. DSports (1610)

Championship

  • 17 Derby County vs. West Bromwich Albion. Disney+

Bundesliga 2

  • 14.30 Darmstadt vs Nurnberg. Fox Sports

Serie Río de La Plata

  • 20 Colón de Santa Fe vs. Paysandú. Disney+
  • 22.15 Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción. Disney+

TENIS

Australian Open

  • 5 Frances Tiafoe vs. Alex de Minaur, Elena Ruse vs. Mirra Andreeva y Alexander Bublik vs. Tomás Martín Etcheverry. ESPN 2 y Disney+
  • 21 La tercera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 5 (del sábado) La tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
Jannik Sinner, bicampeón del Australian Open
Jannik Sinner, bicampeón del Australian Open Dar Yasin - AP

RUGBY

Premiership

  • 16.30 Gloucester Rugby vs. Bath Rugby. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 22 Ferro vs. Platense. TyC Sports
