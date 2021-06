La agenda de TV del miércoles en la Copa América y la Eurocopa, con una “petit revancha” de primera clase

Otra jornada intensa de fútbol será la de este miércoles, en este caso con más peso en Europa que en América. Habrá seis partidos a uno y otro lados del océano Atlántico.

Por la Eurocopa tendrá lugar un cruce muy atractivo: Portugal vs. Francia. No sólo por las figuras, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Karim Benzema, sino también porque tiene sabor a pequeño desquite de la final que en 2016 el equipo lusitano le ganó al local y porque existe una chance, pequeña, de que los portugueses no avancen de rueda. Los franceses, en cambio, están clasificados para los octavos de final y van por el primer puesto del grupo F.

En la misma zona, Alemania recibirá a Hungría, con un riesgo algo mayor de resultar eliminado: quedará fuera en caso de perder y de que Portugal saque puntos en el otro encuentro. Y el conjunto magiar aún puede pasar de rueda: necesita una victoria, por cualquier resultado.

Más peligro corre España en la zona E: de no ganarle a Eslovaquia, no seguirá en carrera. El otro cruce será Suecia vs. Polonia.

Richarlison y Neymar, tras uno de los goles del 4-0 a Perú; hoy se enfrentarán los dos primeros del grupo B de la Copa América: Brasil vs. Colombia.

En tanto, el grupo B de la Copa América entregará un partido con la mira en la clasificación y otro con expectativas en la primera posición de la zona. Ecuador y Perú, con los entrenadores argentinos Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca, respectivamente, se enfrentan con el objetivo de evitar el último lugar y una eliminación futura, a falta de otra fecha para la definición. Y luego, Brasil y Colombia jugarán procurando quedar al tope y tener un cruce más accesible en los cuartos de final.

La televisación del miércoles 23

Eurocopa

13 Eslovaquia vs. España. DirecTV Sports.

Eslovaquia vs. España. DirecTV Sports. 13 Suecia vs. Polonia. DirecTV Sports 2.

Suecia vs. Polonia. DirecTV Sports 2. 16 Portugal vs. Francia. DirecTV Sports 2.

Portugal vs. Francia. DirecTV Sports 2. 16 Alemania vs. Hungría. DirecTV Sports+.

Copa América

18 Ecuador vs. Perú. TyC Sports y DirecTV Sports.

Ecuador vs. Perú. TyC Sports y DirecTV Sports. 21 Brasil vs. Colombia. DirecTV Sports.

