La agenda de TV deportiva del sábado marca una particularidad: el comienzo de la Serie A, de Italia, hará que las cinco ligas principales del fútbol europeo ya estén en acción en la temporada 2020/2021. Fiorentina-Inter largará a rodar la pelota en el calcio. Pero el balón saltará también en canchas de Inglaterra, España, Francia y Países Bajos.

Dede la óptica argentina, la segunda presentación del Leeds de Marcelo Bielsaen la Premier League, ante Fulham, genera mucho interés. También, este sábado se dará el debut en el torneo de Manchester United, que tiene al arquero Sergio "Chiquito" Romero.

En tenis se destaca un interesante partido: Diego Schwartzman vs. Rafael Nadal, por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. La agenda polideportiva contiene también una etapa decisiva del Tour de Francia de ciclismo, que prácticamente coronará al campeón; la tercera vuelta del US Open de golf y un nuevo capítulo de Boston Celtics vs. Miami Heat, la final de la Conferencia Este de la NBA.

Boston Celtics vs. Miami Heat, una serie que está 2-0 en favor de este último. Fuente: Reuters

A continuación, el detalle de la agenda de TV de toda la jornada.

La televisación del sábado 19

FÚTBOL

8.30 Everton vs. West Bromwich. Premier League. ESPN 2.

Everton vs. West Bromwich. Premier League. ESPN 2. 11 Leeds United vs. Fulham. Premier League. ESPN 2.

Leeds United vs. Fulham. Premier League. ESPN 2. 13 Fiorentina vs. Torino. Serie A. ESPN+.

Fiorentina vs. Torino. Serie A. ESPN+. 13.30 Manchester United vs. Crystal Palace. Premier League. ESPN 3.

Manchester United vs. Crystal Palace. Premier League. ESPN 3. 13.30 Getafe vs. Osasuna. Liga de España. Fox Sports.

Getafe vs. Osasuna. Liga de España. Fox Sports. 15 PSV vs. Emmen. Eredivisie. Fox Sports 2.

PSV vs. Emmen. Eredivisie. Fox Sports 2. 15.30 Hellas Verona vs. Roma. Serie A. ESPN+.

Hellas Verona vs. Roma. Serie A. ESPN+. 16 Arsenal vs. West Ham. Premier League. ESPN 2.

Arsenal vs. West Ham. Premier League. ESPN 2. 16 Rennes vs. Monaco. Ligue 1. Fox Sports.

Rennes vs. Monaco. Ligue 1. Fox Sports. 16 Celta vs. Valencia. La liga de España. DirecTV Sports.

Celta vs. Valencia. La liga de España. DirecTV Sports. 20 Atlanta United vs. Inter Miami CF. Major League Soccer. ESPN 3.

Atlanta United vs. Inter Miami CF. Major League Soccer. ESPN 3. 23.30 Los Angeles Galaxy vs. Colorado Rapids. Major League Soccer. Fox Sports.

TENIS

7 El ATP Masters 1000 de Roma. Comienzo de los cuartos de final. ESPN.

El ATP Masters 1000 de Roma. Comienzo de los cuartos de final. ESPN. 15.30Diego Schwartzman vs. Rafael Nadal. El ATP Masters 1000 de Roma, cuarto de final. ESPN.

GOLF

13 El Abierto de Estados Unidos. La tercera vuelta. ESPN.

BÁSQUETBOL

21.30 Boston Celtics vs. Miami Heat. La final de la Conferencia Este de la NBA, juego 3. ESPN.

RUGBY

6 Brumbies vs. Reds. La final del Super Rugby Australia. ESPN 2.

CICLISMO

8 El Tour de Francia. La etapa 20. ESPN 3.

BÉISBOL

17 San Francisco Giants vs. Oakland Athletics. Major League Baseball. Fox Sports 2.

San Francisco Giants vs. Oakland Athletics. Major League Baseball. Fox Sports 2. 20 Atlanta Braves vs. New York Mets. Major League Baseball. Fox Sports 2.

