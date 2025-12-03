La agenda de la TV del miércoles: la Premier League, Real Madrid y la acción del polo en Palermo
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 3 de diciembre de 2025.
FUTBOL
Premier League
- 16.20 Arsenal vs. Brentford. ESPN2
- 16.20 Wolverhampton vs. Nottingham Forest. Disney+
- 16:20 Brighton vs. Aston Villa. Disney+
- 16:20 Burnley vs. Crystal Palace. Disney+
- 17 Leeds vs. Chelsea. ESPN
- 17 Liverpool vs. Sunderland. Disney+
Liga de España
- 14.45 Athletic Bilbao vs. Real Madrid. ESPN
Copa del Rey
- 17 Antoniano vs. Villarreal. Canal 116 (Flow)
- 17 Torrent vs. Betis. Canal 117 (Flow)
Copa Italia
- 11 Atalanta vs. Genoa. DSports+ (1613)
- 14 Napoli vs. Cagliari. DSports+ (1613)
- 17 Inter vs. Venezia. DSports (1610)
Copa de Alemania
- 14 Bochum vs. Stuttgart. Los octavos de final. Disney+
- 14 Freiburg vs. Darmstadt 98. Los octavos de final. Disney+
- 16.345 Union Berlin vs. Bayern Munich. Los octavos de final. Disney+
- 16.45 Hamburg vs. Holstein Kiel. Los octavos de final. Disney+
Brasileirão
- 20 San Pablo vs. Internacional. Canal 116 (Flow)
POLO
Argentino Abierto de Palermo
- 14 Los Machitos-El Refugio vs. La Zeta-Kazak. Disney+
- 16.30 La Natividad-La Dolfina vs. UAE Polo. Disny+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22 Ferro vs Unión (SF). TyC Sports
