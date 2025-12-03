LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: la Premier League, Real Madrid y la acción del polo en Palermo

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
El Chelsea de Enzo Fernández juega por la Premier League
El Chelsea de Enzo Fernández juega por la Premier LeagueAdam Davy - PA Wire

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 3 de diciembre de 2025.

FUTBOL

Premier League

  • 16.20 Arsenal vs. Brentford. ESPN2
  • 16.20 Wolverhampton vs. Nottingham Forest. Disney+
  • 16:20 Brighton vs. Aston Villa. Disney+
  • 16:20 Burnley vs. Crystal Palace. Disney+
  • 17 Leeds vs. Chelsea. ESPN
  • 17 Liverpool vs. Sunderland. Disney+
Alexis Mac Allister, jugador de Liverpool
Alexis Mac Allister, jugador de LiverpoolJon Super - AP

Liga de España

  • 14.45 Athletic Bilbao vs. Real Madrid. ESPN

Copa del Rey

  • 17 Antoniano vs. Villarreal. Canal 116 (Flow)
  • 17 Torrent vs. Betis. Canal 117 (Flow)

Copa Italia

  • 11 Atalanta vs. Genoa. DSports+ (1613)
  • 14 Napoli vs. Cagliari. DSports+ (1613)
  • 17 Inter vs. Venezia. DSports (1610)
Lautaro Martínez, jugador de Inter
Lautaro Martínez, jugador de InterSTEFANO RELLANDINI - AFP

Copa de Alemania

  • 14 Bochum vs. Stuttgart. Los octavos de final. Disney+
  • 14 Freiburg vs. Darmstadt 98. Los octavos de final. Disney+
  • 16.345 Union Berlin vs. Bayern Munich. Los octavos de final. Disney+
  • 16.45 Hamburg vs. Holstein Kiel. Los octavos de final. Disney+

Brasileirão

  • 20 San Pablo vs. Internacional. Canal 116 (Flow)

POLO

Argentino Abierto de Palermo

  • 14 Los Machitos-El Refugio vs. La Zeta-Kazak. Disney+
  • 16.30 La Natividad-La Dolfina vs. UAE Polo. Disny+
La Natividad-La Dolfina se mide ante UAE Polo
La Natividad-La Dolfina se mide ante UAE PoloRodrigo Néspolo

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 22 Ferro vs Unión (SF). TyC Sports
