La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026: estos son los jugadores elegidos por Ancelotti con Neymar Jr.

Brasil anunció este lunes, con evento en Río de Janeiro, la lista de 26 jugadores convocados al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la presencia de Neymar Jr, quien fue incluido por el entrenador italiano Carlo Ancelotti luego de no haber sido tenido en cuenta en las últimas convocatorias.

El DT de la Canarinha subió al escenario luego de una serie de actividades y, tras un breve discurso en el que explicó cómo conformó la nómina, enumeró a los jugadores por posición. El delantero de Santos fue uno de los últimos y el que provocó mayor ovación del público presente, que celebró su presencia luego de meses de incertidumbre.

El resto de los nombres que sobresalen en el plantel brasileño son los de los arqueros Alisson Becker y Ederson; los defensores Gabriel Magalhães y Marquinhos; los volantes Casemiro y Lucas Paquetá; y los delanteros Endrick, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y Vinicius Jr.

Entre los ausentes, Estevao Willian, de Chelsea, se sabía de antemano que no iba a estar porque sufrió una lesión mientras que se quedó afuera su compañero en The Blues João Pedro.

La lista de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

Alisson Becker (Liverpool).

Ederson (Fenerbahce).

Weverton (Gremio).

Defensores

Alex Sandro (Flamengo).

Bremer (Juventus).

Danilo (Flamengo).

Douglas Santos (Zenit).

Gabriel Magalhães (Arsenal).

Roger Ibáñez da Silva (Al Ahli)

Leo Pereira (Flamengo).

Marquinhos (PSG).

Wesley (Roma).

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle).

Casemiro (Manchester United).

Danilo (Botafogo).

Fabinho (Al-Ittihad).

Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros

Endrick (Lyon).

Gabriel Martinelli (Arsenal).

Igor Thiago (Brentford).

Luiz Henrique (Zenit).

Matheus Cunha (Manchester United).

Neymar Jr. (Santos).

Raphinha (Barcelona).

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Jr. (Real Madrid).

Brasil es cabeza de serie del Grupo C y debutará el sábado 13 de junio vs. Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Seis días después, el viernes 19, se medirá con Haití en Philadelphia mientras que en la última jornada chocará con Escocia el miércoles 24 en el Hard Rock Stadium de Miami.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en su zona, avanzará a 16avos de final. Allí enfrentará, de acuerdo a su ubicación, a un rival del Grupo F que conforman Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia. Si es tercero y está entre los mejores ocho de esa posición, hay múltiples opciones de oponentes.

Antes de la cita ecuménica, Brasil disputará dos amistosos y el primero de ellos será el 31 de mayo vs. Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para despedir de su público. Luego, ya en Estados Unidos, se medirá con Egipto el 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland.

La Canarinha es el único país del planeta que participó de todas las ediciones de la Copa del Mundo (23) y es el máximo ganador con cinco estrellas, la última de ellas en Corea-Japón 2002. Antes, celebró en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994.

Brasil es el más ganador del Mundial y el último trofeo lo levantó en 2002 EFE

Aunque no está en su mejor momento y en el último lustro la selección argentina opacó aun más su realidad, de la mano de Ancelotti mostró signos de recuperación en las últimas Eliminatorias sudamericanas y, como es habitual, afrontará el Mundial como gran candidato al título que se le niega hace 24 años.

La única vez que jugó siete partidos en los cinco torneos anteriores fue en la edición 2014, la que organizó y perdió en semifinales con Alemania 7 a 1 y, luego, el cotejo por el tercer puesto con Países Bajos 3 a 0. En Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022 fue eliminado en cuartos de final.