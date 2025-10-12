La ausencia del goleador de Colombia, un alivio para Argentina en las semifinales del Mundial Sub 20

La selección argentina Sub 20 dirigida por Diego Placente sigue dando pasos positivos. Derrotó a México por 2-0 en Santiago y se clasificó para las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile, rumbo al sueño juvenil que se demora desde 2007. Este miércoles, el rival albiceleste será Colombia, un seleccionado que está invicto en el certamen, pero que perderá a su artillero, Neiser Villarreal (le hizo tres goles a España en los cuartos de final) por acumulación de amarillas.

El festejo de los jugadores de Colombia tras el triunfo 3-2 ante España que le dio la clasificación para las semifinales del Sub 20 JAVIER TORRES� - AFP�

Para ganarse un lugar entre los cuatro mejores del torneo, el equipo dirigido por César Torres superó a España por 3-2, en la ciudad de Talca. Villarreal, el delantero que actúa en Millonarios de Bogotá, anotó cinco goles en los últimos dos partidos, pero al haber llegado al límite de amonestaciones deberá cumplir una fecha de sanción y volverá sólo si Colombia avanza a la final.

Según distintas versiones, Villarreal es seguido de cerca en Santiago de Chile por representantes de Barcelona, de España. Se convirtió en el máximo goleador colombiano en Mundiales Sub 20. Superó el registro de Oscar Cortés, Luis Muriel y John Tréllez, que anotaron cuatro.

Neyser Villarreal, goleador de la selección de Colombia, es seguido de cerca por Barcelona de España; no actuará ante la Argentina Andre Penner - AP

“Estoy muy contento con la clasificación y con el partido. No hemos hecho historia, la historia se hace como lo dijo el profe (César Torres), llevando la copa a Colombia. Venimos mucho tiempo juntos y ahora estamos muy agrupados como equipo. Todo es gracias a Dios que siempre me guía. Estoy muy contento con el grupo y la clasificación. Hablamos de ir por siete finales y ya vamos cinco. Ahora me toca descansar y pensar en el próximo partido, pero estoy contento”, dijo Villarreal (nacido en Tumaco, un lugar conocido como la ‘Perla del Pacífico’ de Colombia) tras el partido ante España, sin perder la alegría por el logro colectivo.

Sobre su ausencia en las semifinales ante la Argentina, el goleador dijo que hay buenos compañeros que lo pueden reemplazar: “Tenemos jugadores que lo pueden hacer mejor que yo”.

Diego Placente, el entrenador de la selección nacional Sub 20 RODRIGO ARANGUA - AFP

Asimismo, el conjunto cafetero no contará con Carlos Sarabia. El lateral derecho, titular durante todo el torneo, también tendrá que cumplir una fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas. Ante España, el defensor fue amonestado tras un codazo en el que el equipo europeo pidió la revisión del VAR por posible roja, pero no escaló a mayores, quedando sólo en amonestación.

No todas son noticias negativas para Colombia. Recuperará un futbolista titular durante toda la competencia y que quedó afuera ante España por acumulación de tarjetas. Es Simón García, defensor central de Atlético Nacional de Medellín, que estará disponible ante la Argentina.

Colombia integró el Grupo F, venció 1-0 a Arabia Saudita e igualó 0-0 con Noruega y 1-1 con Nigeria. En los octavos de final derrotó 3-1 a Sudáfrica y, en los cuartos de final, 3-2 a España.

Maher Carrizo, el destacado futbolista de Vélez, no podrá actuar en las semifinales del Mundial Sub 20 ante Colombia RAUL BRAVO - AFP

Claro que el equipo conducido por Placente también tendrá una ausencia de peso. Colombia tendrá un “problema” menos, ya que Maher Carrizo, el creativo futbolista de Vélez, llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir la sanción. Carrizo fue el autor del primero gol frente a México.

Compacto de Argentina 2 vs. México 0

Lo mejor de Colombia 3 vs. España 2