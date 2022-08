La batalla Neymar-Mbappé: reuniones, egos, malas caras y una sentencia delicada: “No se soportan”

Se encadenan los problemas para PSG. Semanas tras semana aparece en escena un conflicto, una discusión, una salida controvertida y en las últimos días el foco de atención está puesto en las evidentes diferencias que existen entre dos de sus estrellas: Neymar y Kylian Mbappé. Después de los cruces adentro y afuera de la cancha entre el brasileño y el francés, los medios locales aseguran que los directivos del club parisino habrían tomado la determinación de intervenir para evitar que este roce se multiplique.

Las diferencias entre ambos se potenciaron en el partido ante Montpellier, tras el penal que erró Mbappé y que después quiso volver a ejecutar, pero Neymar se lo negó. Desde allí todo fueron rumores, malos gestos, intervenciones en redes sociales... Es por eso que según asegura L’Équipe, está prevista para esta semana una reunión entre ambos futbolistas y en ella participará el entrenador Galtier y Campos, el director deportivo. La intención es limar asperezas tras lo sucedido en el Parque de los Príncipes. “El deseo es dejar bien en claro el orden de cobro en los penales y que las polémicas no se trasladen a las redes o se hagan públicas”, subrayó la publicación deportiva francesa.

El clima es muy caliente y si bien la reunión podría acomodar las cosas, los periodistas locales consideran que hay una cuestión de egos compleja de manejar. Según publicó en su cuenta de Twitter, Francesc Aguilar, uno de los cronistas más cercanos a la vida diaria de PSG, esta temporada “las relaciones internas del vestuario del PSG van a ser complicadas. Neymar y Mbappé mantienen las apariencias pero no se soportan”. Y agregó: “ Me cuentan desde París que la animadversión entre Mbappé y Neymar es cosa seria. El brasileño sabe que Kylian pidió que el PSG prescindiera de él y no se lo perdona. Ahora la cosa ha ido por más. No se soportan . Problema serio para Galtier”.

El tuit de la discordia

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymargiabr🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) August 13, 2022

Para tratar de bajar un poco la tensión, el entrenador Christophe Galtier, cuando asistió a la conferencia de prensa tras la goleada por 5-2, reconoció que los penales se habían ejecutado en función de un orden establecido previamente. Mbappé era el primer lanzador designado para el encuentro y Neymar el segundo. Hastá ahí pareció haber quedado todo claro y que podía desactivarse el asunto, sin embargo, horas después, Neymar volvió a la carga y dio dos likes en Twitter a unas publicaciones en las que se cuestionaban el poder que tenía Mbappé en el PSG y el hecho de patear primero los penales sin ser un especialista en la materia.

Neymar festeja uno de los goles frente al Montpellier, el partido que desatapó los problemas con Mbappé Francois Mori - AP

El foco de atención está puesto sobre esta disputa y al parecer el momento de Mbappé no es el mejor. En el informe de L’Équipe explican que algunos motivo personales están afectando al delantero francés y es por eso que se lo vio con poco ánimo la semana última en los entrenamientos en Camp des Loges. Incluso, en el juego con Montpellier no sólo tuvo diferencias con Neymar, sino se lo vio fastidiado por un pase que Vitinha no le dio y discutió también con Marquinhos, el capitán del equipo.

Las especulaciones acerca de este conflicto entre Neymar y Mbappé parecen tener un punto claro. Cuando el francés renovó su vínculo con PSG parece que los directivos le aseguraron que le darían más poder en la tomar de determinaciones al futbolista. Incluso, los medios de Francia aseguran que le consultaron en esas charlas a Mbappé si consideraba acertada la salida de Neymar, el cual ha sido puesto en la lista de transferibles en el verano, le parecía una buena idea, y el silencio se habría apoderado del francés. Según L’Équipe, Mbappé no pidió en ningún momento la salida del brasileño, aunque tampoco se opuso.

Los medios locales aseguran que tras esta situación en la que PSG le otorgó más poder a Mbappé y que no hizo nada el futbolista para evitar que consideraran prescindible a Neymar, no hizo más que fortalecer la relación del brasileño con Messi y que desde entonces el vínculo adentro y afuera de la cancha brilla más que antes. Incluso, que en el campo de juego se entienden mejor que cuando está el francés.

Kylian Mbappé erró un penal ante Montepellier; los medios locales aseguran que el francés tiene algunos problemas personales que están afectando su rendimiento STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

En ese contexto, además, Neymar entendió que debía responder con una actitud diferente. Si bien en el entorno del brasileño se sorprendieron por la posición de PSG ante los pedido de PSG, en L’Équipe explican que la determinación de Neymar fue adelantar una semana el retorno de sus vacaciones para ponerse a tono físicamente más rápido que el resto y que eso le resultó perfecto, porque expuso a Mbappé en la disputa de protagonismo entre ambos.